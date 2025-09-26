To remake του «Cliffhanger» με τον Πιρς Μπρόσναν και τη Λίλι Τζέιμς θα κάνει πρεμιέρα το 2026
To remake του «Cliffhanger» με τον Πιρς Μπρόσναν και τη Λίλι Τζέιμς θα κάνει πρεμιέρα το 2026
Η ταινία υπόσχεται να συνδυάσει την αγωνία του κλασικού φιλμ του 1993 με σύγχρονες τεχνολογίες κινηματογράφησης
Μετά από μια άκρως ανταγωνιστική διαδικασία που τράβηξε τα βλέμματα στο Χόλιγουντ, η Row K Entertainment ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ για το πολυαναμενόμενο ριμέικ της ταινίας δράσης «Cliffhanger». Η πρωτοβουλία της εταιρείας έρχεται σε μια περίοδο όπου τα θρίλερ υψηλού προϋπολογισμού με δράση στις κορυφές των βουνών κερδίζουν ξανά το ενδιαφέρον του κοινού. Το νέο «Cliffhanger» υπόσχεται να συνδυάσει την αγωνία του κλασικού 1993 με σύγχρονες τεχνολογίες κινηματογράφησης και ένα εντυπωσιακό καστ που περιλαμβάνει τον Πιρς Μπρόσναν και τη Λίλι Τζέιμς.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ζομ Κολέτ-Σερά και σενάριο των Ανα Λίλι Αμίρπουρ, Σάσα Πεν, Μαρκ Μπιάνκουλι και Μέλανι Τόαστ, ακολουθεί τον Ray Cooper (Μπρόσναν), έναν έμπειρο ορειβάτη που διευθύνει ένα πολυτελές σαλέ στις Δολομιτικές Άλπεις μαζί με την κόρη του, Sydney. Η ηρεμία τους διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης με τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου, η παρέα γίνεται στόχος μιας συμμορίας απαγωγέων. Η κόρη του Ray, Naomi (Τζέιμς), που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από ένα παλαιότερο τραυματικό συμβάν, γίνεται μάρτυρας της επίθεσης και πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της για να σώσει την οικογένειά της.
«Το αρχικό "Cliffhanger" ήταν φημισμένο για την κινηματογράφηση στα βουνά και το νέο φιλμ τιμά αυτή την κληρονομιά με εντυπωσιακά τοπία σε όλη την Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι μια εκπληκτική παραγωγή φτιαγμένη για τις κινηματογραφικές αίθουσες», ανέφερε η πρόεδρος της Row K, Μέγκαν Κόλιγκαν.
Η ταινία βρίσκεται ήδη στη φάση της μετα-παραγωγής και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, με στόχο να ξαναφέρει στην οθόνη την ένταση και την αδρεναλίνη που έκανε το πρώτο «Cliffhanger» ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο.
Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Ζομ Κολέτ-Σερά και σενάριο των Ανα Λίλι Αμίρπουρ, Σάσα Πεν, Μαρκ Μπιάνκουλι και Μέλανι Τόαστ, ακολουθεί τον Ray Cooper (Μπρόσναν), έναν έμπειρο ορειβάτη που διευθύνει ένα πολυτελές σαλέ στις Δολομιτικές Άλπεις μαζί με την κόρη του, Sydney. Η ηρεμία τους διαταράσσεται όταν, κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης με τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου, η παρέα γίνεται στόχος μιας συμμορίας απαγωγέων. Η κόρη του Ray, Naomi (Τζέιμς), που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από ένα παλαιότερο τραυματικό συμβάν, γίνεται μάρτυρας της επίθεσης και πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της για να σώσει την οικογένειά της.
Starring Lily James and Pierce Brosnan, the rebooted #Cliffhanger has been picked up for a cinema release in 2026. https://t.co/ATUAylIw8S— Film Stories: magazines, podcast, live shows, web (@filmstories) September 25, 2025
Η ταινία βρίσκεται ήδη στη φάση της μετα-παραγωγής και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026, με στόχο να ξαναφέρει στην οθόνη την ένταση και την αδρεναλίνη που έκανε το πρώτο «Cliffhanger» ένα παγκόσμιο κινηματογραφικό φαινόμενο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα