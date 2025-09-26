To remake του «Cliffhanger» με τον Πιρς Μπρόσναν και τη Λίλι Τζέιμς θα κάνει πρεμιέρα το 2026

Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!