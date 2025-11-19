Έντι Γαβριηλίδης για τη συνεργασία με τη Lady Gaga: Όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα που έφτιαξα, τότε με έβαλε στον χάρτη
Έντι Γαβριηλίδης για τη συνεργασία με τη Lady Gaga: Όταν εμφανίστηκε με το φόρεμα που έφτιαξα, τότε με έβαλε στον χάρτη
Το φόρεμα πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Beverly Hills για ένα αστρονομικό ποσό, αυτά τα χρήματα μου επέτρεψαν να ξεκινήσω την εταιρεία μου, πρόσθεσε
Για τη σκληρή διαδρομή του στον χώρο της μόδας μίλησε ο Έντι Γαβριηλίδης περιγράφοντας τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας δίπλα σε θρυλικά ονόματα όπως ο Τομ Φορντ και ο Αλεξάντερ ΜακΚουίν, αλλά και τη στιγμή που άλλαξε οριστικά η πορεία του. Όπως είπε, αυτό που τον βοήθησε να εδραιωθεί στον χώρο και να ανοίξει δικιά του εταιρεία ήταν ένα φόρεμα της Lady Gaga που δημοπρατήθηκε στο Μπέβερλι Χιλς.
Όπως αποκάλυψε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», τα πρώτα χρόνια στη δουλειά του ήταν εξαιρετικά απαιτητικά. «Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω άλλο για τον Τομ Φορντ ή τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν. Η δουλειά ήταν εξοντωτική. Δουλεύαμε αμέτρητες ώρες. Με έβαζαν να πηγαινοέρχομαι με τρένα Λονδίνο–Παρίσι κουβαλώντας ρούχα, ράβοντας μέσα στο βαγόνι για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Κάποτε ξύπνησα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Παρίσι και δεν ήξερα καν πού βρίσκομαι. Εκεί είπα "αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν συνεχίζω έτσι"», είπε.
Η απόφαση να αποχωρήσει ωστόσο, δεν ήταν απλή όπως εξήγησε. «Το επόμενο βήμα ήταν δύσκολο, μου πήρε καιρό να σταθώ ξανά. Ευτυχώς είχα ήδη κάνει τη Lady Gaga», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η συνεργασία με τη σταρ αποδείχθηκε καθοριστική. «Το φόρεμα που φόρεσε τότε πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Beverly Hills για ένα αστρονομικό ποσό. Αυτά τα χρήματα είναι που μου επέτρεψαν να ξεκινήσω την εταιρεία μου. Πιο πριν, η Gaga είχε ήδη δει τη δουλειά μου. Κάπως βρεθήκαμε σε ένα ασανσέρ, κάπως έπεσε το βλέμμα της πάνω στη συλλογή, και μετά προχώρησαν όλα. Αυτή αποφασίζει τι θα φορέσει. Εκεί ήταν η τύχη, αλλά η τύχη συναντάει το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις κάνει», τόνισε.
Ο σχεδιαστής σημείωσε επίσης, ότι η συγκεκριμένη δημιουργία ήταν το έργο που τον έβαλε για πρώτη φορά στον διεθνή χάρτη. «Όταν φόρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, με έβαλε για πρώτη φορά στον χάρτη. Και τότε πίστεψα κι εγώ στον εαυτό μου. Την είχα γνωρίσει ήδη από την εποχή του Αλεξάντερ ΜακΚουίν, γιατί πήγαινε συχνά για fittings. Με χαιρετούσε κάθε φορά που έμπαινε. Δεν έπαθα σταρ τρακ, αυτό μου είχε φύγει από παιδί, από τότε που είδα την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μελωδία της Ευτυχίας», είπε.
Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί πλέον η σχέση των celebrities με τη μόδα. «Όσο για τα ρούχα που βλέπετε στις πρεμιέρες; Όχι, δεν τα πληρώνουν. Κάποτε τα πλήρωναν ή τα αντάλλασσαν. Σήμερα υπάρχει το λεγόμενο organic, απλώς αρέσει σε κάποιον να το φορέσει. Ευτυχώς στη ζωή μου όλα έτσι έχουν γίνει, γιατί τα ποσά είναι πραγματικά αστρονομικά. Τα ρούχα επιστρέφονται, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς. Το συγκεκριμένο φόρεμα το κράτησα, το πούλησα στη δημοπρασία, και έτσι ξεκίνησα την εταιρεία μου. Σήμερα έχω δύο», αποκάλυψε κλείνοντας.
Όπως αποκάλυψε καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», τα πρώτα χρόνια στη δουλειά του ήταν εξαιρετικά απαιτητικά. «Κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω άλλο για τον Τομ Φορντ ή τον Αλεξάντερ ΜακΚουίν. Η δουλειά ήταν εξοντωτική. Δουλεύαμε αμέτρητες ώρες. Με έβαζαν να πηγαινοέρχομαι με τρένα Λονδίνο–Παρίσι κουβαλώντας ρούχα, ράβοντας μέσα στο βαγόνι για να προλάβουμε τις προθεσμίες. Κάποτε ξύπνησα σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο στο Παρίσι και δεν ήξερα καν πού βρίσκομαι. Εκεί είπα "αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν συνεχίζω έτσι"», είπε.
Η απόφαση να αποχωρήσει ωστόσο, δεν ήταν απλή όπως εξήγησε. «Το επόμενο βήμα ήταν δύσκολο, μου πήρε καιρό να σταθώ ξανά. Ευτυχώς είχα ήδη κάνει τη Lady Gaga», είπε.
Δείτε το βίντεο
Η συνεργασία με τη σταρ αποδείχθηκε καθοριστική. «Το φόρεμα που φόρεσε τότε πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Beverly Hills για ένα αστρονομικό ποσό. Αυτά τα χρήματα είναι που μου επέτρεψαν να ξεκινήσω την εταιρεία μου. Πιο πριν, η Gaga είχε ήδη δει τη δουλειά μου. Κάπως βρεθήκαμε σε ένα ασανσέρ, κάπως έπεσε το βλέμμα της πάνω στη συλλογή, και μετά προχώρησαν όλα. Αυτή αποφασίζει τι θα φορέσει. Εκεί ήταν η τύχη, αλλά η τύχη συναντάει το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχεις κάνει», τόνισε.
Ο σχεδιαστής σημείωσε επίσης, ότι η συγκεκριμένη δημιουργία ήταν το έργο που τον έβαλε για πρώτη φορά στον διεθνή χάρτη. «Όταν φόρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι, με έβαλε για πρώτη φορά στον χάρτη. Και τότε πίστεψα κι εγώ στον εαυτό μου. Την είχα γνωρίσει ήδη από την εποχή του Αλεξάντερ ΜακΚουίν, γιατί πήγαινε συχνά για fittings. Με χαιρετούσε κάθε φορά που έμπαινε. Δεν έπαθα σταρ τρακ, αυτό μου είχε φύγει από παιδί, από τότε που είδα την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη Μελωδία της Ευτυχίας», είπε.
Αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί πλέον η σχέση των celebrities με τη μόδα. «Όσο για τα ρούχα που βλέπετε στις πρεμιέρες; Όχι, δεν τα πληρώνουν. Κάποτε τα πλήρωναν ή τα αντάλλασσαν. Σήμερα υπάρχει το λεγόμενο organic, απλώς αρέσει σε κάποιον να το φορέσει. Ευτυχώς στη ζωή μου όλα έτσι έχουν γίνει, γιατί τα ποσά είναι πραγματικά αστρονομικά. Τα ρούχα επιστρέφονται, εκτός αν ζητηθεί αλλιώς. Το συγκεκριμένο φόρεμα το κράτησα, το πούλησα στη δημοπρασία, και έτσι ξεκίνησα την εταιρεία μου. Σήμερα έχω δύο», αποκάλυψε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα
Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup
Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Ο Πιερρακάκης ένας από τους βασικούς διεκδικητές για την προεδρία του Eurogroup
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα