Έντι Γαβριηλίδης: Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος
Έντι Γαβριηλίδης: Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος
Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων, πρόσθεσε
Την πρώτη του συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του GNTM για τη φετινή σεζόν έκανε ο Έντι Γαβριηλίδης. Το μοντέλο και κριτής του ριάλιτι μόδας GNTM μίλησε για την απόφασή του να πει για πρώτη φορά το «ναι» στη συγκεκριμένη τηλεοπτική πρόταση και την εμπειρία του από τα γυρίσματα.
Όπως εξήγησε ο ίδιος στην εκπομπή «Breakfast@Star»: «Νομίζω ότι ήταν η συγκυρία των πραγμάτων και ήταν η σωστή στιγμή για να γίνει αυτό το πράγμα για μένα. Δηλαδή η τηλεόραση ήρθε όταν ήμουν κι εγώ έτοιμος για να το κάνω. Είχα τακτοποιήσει λίγο τις δουλειές μου για να μπορώ να το κάνω».
Δείτε το βίντεο
Ο Έντι Γαβριηλίδης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η συμμετοχή του στο GNTM συνέπεσε με μια περίοδο ηρεμίας και σιγουριάς στη ζωή του: «Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος. Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων. Είχαν μπει τα πράγματα σε μια ροή οπότε κι εγώ μπορούσα να έρθω, να δεθώ και να το ευχαριστηθώ».
Αναφερόμενος στο πρώτο γύρισμα, ο κριτής του ριάλιτι εξήγησε: «Στο πρώτο γύρισμα νομίζω ότι δεν είχα άγχος, διότι κάνω τη δουλειά μου. Απλά κάνω τη δουλειά μου μπροστά από την κάμερα. Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, απλά προσπαθούσα να καταλάβω την τηλεοπτική ροή και τους ρυθμούς της τηλεόρασης».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Όπως εξήγησε ο ίδιος στην εκπομπή «Breakfast@Star»: «Νομίζω ότι ήταν η συγκυρία των πραγμάτων και ήταν η σωστή στιγμή για να γίνει αυτό το πράγμα για μένα. Δηλαδή η τηλεόραση ήρθε όταν ήμουν κι εγώ έτοιμος για να το κάνω. Είχα τακτοποιήσει λίγο τις δουλειές μου για να μπορώ να το κάνω».
Δείτε το βίντεο
Ο Έντι Γαβριηλίδης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η συμμετοχή του στο GNTM συνέπεσε με μια περίοδο ηρεμίας και σιγουριάς στη ζωή του: «Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος. Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων. Είχαν μπει τα πράγματα σε μια ροή οπότε κι εγώ μπορούσα να έρθω, να δεθώ και να το ευχαριστηθώ».
Αναφερόμενος στο πρώτο γύρισμα, ο κριτής του ριάλιτι εξήγησε: «Στο πρώτο γύρισμα νομίζω ότι δεν είχα άγχος, διότι κάνω τη δουλειά μου. Απλά κάνω τη δουλειά μου μπροστά από την κάμερα. Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, απλά προσπαθούσα να καταλάβω την τηλεοπτική ροή και τους ρυθμούς της τηλεόρασης».
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης: Όταν ανακοινώσει το κόμμα του ο Τσίπρας, η Κωνσταντοπούλου δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί
«Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο 22χρονος συνεργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα
Θρήνος στη ροκ: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο Έις Φρέιλι, ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας των Kiss
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα