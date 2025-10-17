Έντι Γαβριηλίδης: Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος
Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων, πρόσθεσε

Πέννυ Λουπάκη
Την πρώτη του συμμετοχή στην κριτική επιτροπή του GNTM για τη φετινή σεζόν έκανε ο Έντι Γαβριηλίδης.  Το μοντέλο και κριτής του ριάλιτι μόδας  GNTM μίλησε για την απόφασή του να πει για πρώτη φορά το «ναι» στη συγκεκριμένη τηλεοπτική πρόταση και την εμπειρία του από τα γυρίσματα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος στην εκπομπή «Breakfast@Star»: «Νομίζω ότι ήταν η συγκυρία των πραγμάτων και ήταν η σωστή στιγμή για να γίνει αυτό το πράγμα για μένα. Δηλαδή η τηλεόραση ήρθε όταν ήμουν κι εγώ έτοιμος για να το κάνω. Είχα τακτοποιήσει λίγο τις δουλειές μου για να μπορώ να το κάνω».

Ο Έντι Γαβριηλίδης υπογράμμισε στη συνέχεια ότι η συμμετοχή του στο GNTM συνέπεσε με μια περίοδο ηρεμίας και σιγουριάς στη ζωή του: «Το GNTM ήρθε σε μια στιγμή που ήμουν ήρεμος και σίγουρος. Δεν είχα το άγχος των άλλων επιχειρήσεων. Είχαν μπει τα πράγματα σε μια ροή οπότε κι εγώ μπορούσα να έρθω, να δεθώ και να το ευχαριστηθώ».

Αναφερόμενος στο πρώτο γύρισμα, ο κριτής του ριάλιτι εξήγησε: «Στο πρώτο γύρισμα νομίζω ότι δεν είχα άγχος, διότι κάνω τη δουλειά μου. Απλά κάνω τη δουλειά μου μπροστά από την κάμερα. Δεν αντιμετώπισα κάποια δυσκολία, απλά προσπαθούσα να καταλάβω την τηλεοπτική ροή και τους ρυθμούς της τηλεόρασης».



