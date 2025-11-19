Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή ήταν η πρώτη φορά που ρωσικό πλοίο χρησιμοποίησε λέιζερ κατά πιλότων, ο Χέιλι απάντησε: «Είναι η πρώτη φορά που είχαμε τέτοια ενέργεια από το Yantar κατά της RAF. Το αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρά. Έχω αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής του Ναυτικού ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε από ακόμη πιο κοντά τις δραστηριότητες του Yantar όταν βρίσκεται στα ευρύτερα βρετανικά ύδατα. Έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές».Ο Χίλι πρόσθεσε επίσης ότι την προηγούμενη φορά που το Yantar βρέθηκε στα ύδατα της, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανέσυραν στην επιφάνεια ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κοντά στο πλοίο, «το οποίο δεν είχαν αντιληφθεί ότι βρισκόταν εκεί».