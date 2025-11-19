Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο πλέει στα όρια των βρετανικών υδάτων - Έστρεψε λέιζερ σε αεροσκάφη μας, λέει το Λονδίνο
Υπάρχουν «έτοιμες στρατιωτικές επιλογές» σε περίπτωση που το ρωσικό πλοίο Yantar στραφεί προς τις ακτές του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας - Είναι η δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που φτάνει στα βρετανικά ύδατα
Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο με την ονομασία «Yantar», βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα όρια των βρετανικών χωρικών υδάτων, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, σημειώνοντας ότι αυτή είναι η δεύτερη φορά που το ίδιο πλοίο αναπτύσσεται στα νερά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο Χίλι ανέφερε: «Ένα ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, το Yantar, βρίσκεται στα όρια των βρετανικών υδάτων, βόρεια της Σκωτίας, έχοντας εισέλθει στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου τις τελευταίες εβδομάδες. Πρόκειται για ένα σκάφος σχεδιασμένο για συλλογή πληροφοριών και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων μας. Αναπτύξαμε μια φρεγάτα του Βασιλικού Ναυτικού και αεροσκάφη της RAF για να παρακολουθούν και να καταγράφουν κάθε κίνηση του πλοίου, το οποίο έστρεψε λέιζερ προς τους πιλότους μας. Η ενέργεια αυτή της Ρωσίας είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και είναι η δεύτερη φορά μέσα στη χρονιά που το Yantar αναπτύσσεται στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου».
Ο Χίλι πρόσθεσε πως: «Το μήνυμά μου προς τη Ρωσία και προς τον Πούτιν είναι το εξής: σας βλέπουμε, ξέρουμε τι κάνετε και εάν το Yantar κινηθεί νότια μέσα στην εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι».
The Defence Secretary @JohnHealey_MP this morning confirmed that a Russian spy ship – the Yantar – is on the edge of UK waters, north of Scotland, having entered the UK’s wider waters over the last few weeks.
Η προειδοποίηση αυτή έρχεται μετά από έκθεση βουλευτών που ανέφερε ότι η Βρετανία δεν διαθέτει πλάνο άμυνας απέναντι σε στρατιωτική επίθεση, παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις για ενίσχυση της ετοιμότητας με νέες αμυντικές βιομηχανικές υποδομές. Τουλάχιστον 13 τοποθεσίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιλεγεί για την κατασκευή εργοστασίων που θα παράγουν πυρομαχικά και στρατιωτικά εκρηκτικά, με τον Χίλι να εκφράζει την προσδοκία ότι το πρώτο εργοστάσιο θα ξεκινήσει την κατασκευή του εντός του επόμενου έτους.
Η έκθεση της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων ανέφερε ότι η Βρετανία «στερείται σχεδίου για την υπεράσπιση της επικράτειας και των υπερπόντιων εδαφών της», καλώντας την κυβέρνηση να εκκινήσει «συντονισμένη προσπάθεια ενημέρωσης του κοινού για το επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζουμε».
Ο Χίλι αναγνώρισε τις απειλές που αντιμετωπίζει η χώρα, αναφέροντας ότι η Βρετανία βρίσκεται σε μια «νέα εποχή απειλών» που «απαιτεί μια νέα εποχή για την άμυνα».
Κλείσιμο
UK Defense Secretary John Healey:
‼️Yantar, a Russian spy ship, has directed lasers at the pilots of the UK vessels and RAF P-8 planes deployed to monitor it.
"That Russian action is deeply dangerous, and this is the second time this year that this ship, the Yantar, has… pic.twitter.com/leqYHEK7iP
Δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για το Yantar, ο Χίλι σημείωσε ότι το πλοίο είναι «μέρος ενός ρωσικού στόλου σχεδιασμένου να θέτει σε κίνδυνο τις υποθαλάσσιες υποδομές μας και εκείνες των συμμάχων μας». Επισήμανε ακόμη ότι δεν αποτελεί απλώς τμήμα μιας ναυτικής επιχείρησης, αλλά εντάσσεται σε ρωσικό πρόγραμμα που καθοδηγείται από τη Γενική Διεύθυνση Έρευνας Βυθού (GUGI), το οποίο είναι «σχεδιασμένο για ικανότητες επιτήρησης σε καιρό ειρήνης και δολιοφθοράς σε καιρό σύγκρουσης».
«Για αυτόν τον λόγο, όποτε το Yantar εισέρχεται στα ευρύτερα βρετανικά ύδατα, το παρακολουθούμε, το αποτρέπουμε και στέλνουμε στον Πούτιν το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι — και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με συμμάχους», πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε αν αυτή ήταν η πρώτη φορά που ρωσικό πλοίο χρησιμοποίησε λέιζερ κατά πιλότων, ο Χέιλι απάντησε: «Είναι η πρώτη φορά που είχαμε τέτοια ενέργεια από το Yantar κατά της RAF. Το αντιμετωπίζουμε εξαιρετικά σοβαρά. Έχω αλλάξει τους κανόνες εμπλοκής του Ναυτικού ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε από ακόμη πιο κοντά τις δραστηριότητες του Yantar όταν βρίσκεται στα ευρύτερα βρετανικά ύδατα. Έχουμε έτοιμες στρατιωτικές επιλογές».
Ο Χίλι πρόσθεσε επίσης ότι την προηγούμενη φορά που το Yantar βρέθηκε στα ύδατα της Βρετανίας, οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις ανέσυραν στην επιφάνεια ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο κοντά στο πλοίο, «το οποίο δεν είχαν αντιληφθεί ότι βρισκόταν εκεί».