Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα- Σήμερα η απολογία του φρουρού που βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας