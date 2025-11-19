Ελεύθερος ο τηλεφωνητής της Αστυνομίας που είχε πει στην Κυριακή Γρίβα πως «το περιπολικό δεν είναι ταξί»
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα- Σήμερα η απολογία του φρουρού που βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο την ώρα της δολοφονίας
Συνεχίζονται σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι απολογίες των αστυνομικών που βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα την ημέρα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.
Το μεσημέρι, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του ο τηλεφωνητής, ο οποίος είχε πει στην αδικοχαμένη κοπέλα πως το περιπολικό δεν είναι ταξί!
Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα.
«Η φράση "το περιπολικό δεν είναι ταξί" δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.
Ακόμη, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο φρουρός του τμήματος ο οποίος βρισκόταν στο αστυνομικό κουβούκλιο, την ώρα της δολοφονίας της 28χρονης κοπέλας.
Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχε απολογηθεί και είχε αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, η αστυνομικός υπηρεσίας εκείνο το μοιραίο βράδυ.
