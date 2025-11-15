Άννα Κουρή: Ήταν πολύ στενάχωρη χρονιά η φετινή, γιατί πέθανε η μαμά μου
Νομίζω ότι ήμουν καλή κόρη, ανέφερε η ηθοποιός
Έναν απολογισμό της χρονιάς έκανε η Άννα Κουρή και αναφερόμενη στην απώλεια της μητέρας της παραδέχτηκε ότι αυτή η περίοδος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για εκείνη.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το Σάββατο 15 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμμετοχή της στη σειρά «Hotel Ελvira», αλλά και για τον θάνατο της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών.
Συγκεκριμένα, η Άννα Κουρή ανέφερε ότι η μητέρα της την είχε στηρίξει την περίοδο των γυρισμάτων του σίριαλ, ωστόσο δεν πρόλαβε να δει το αποτέλεσμα ολοκληρωμένο.
Παράλληλα, τόνισε πως τόσο εκείνη, όσο και η αδερφή της ήταν πολύ δεμένες με τη μητέρα τους και εξέφρασε τη σκέψη ότι υπήρξε καλή κόρη: «Ήταν δημιουργική και πολύ στενάχωρη χρονιά, γιατί πέθανε η μαμά μου φέτος. Έζησε όλη την προετοιμασία μου για τη σειρά, με ενθάρρυνε για τα γυρίσματα και δεν πρόλαβε να το δει. Νομίζω ότι ήμουν καλή κόρη και μου το έλεγε συνέχεια. Και εγώ και η αδερφή μου ήμασταν πολύ κοντά της. Ήταν 98 χρονών. Την ημέρα που μπήκε στο νοσοκομείο ήταν η τελευταία μέρα των γυρισμάτων. Βγήκε από το νοσοκομείο και πέθανε ένα μήνα μετά, ενώ έλεγαν ότι δεν θα βγει».
