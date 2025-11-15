Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία - Τι σημαίνει αυτό για την επενδυτική βαθμίδα

Η «τριπλή σύμπτωση» της τελευταίας «νέας αναβάθμισης» του 2025, με τις ανακοινώσεις Πιερρακάκη και ΟΔΔΗΧ - Τα οφέλη και οι απαιτήσεις για την θετική ψήφο των αγορών - Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο