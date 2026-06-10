Μαγεία: Όσα έγιναν στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Πάπας Λέων ΙΔ' Σαγράδα Φαμίλια Βαρκελώνη Γκαουντί Βασιλιάς Φελίπε

Μαγεία: Όσα έγιναν στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί, δείτε βίντεο

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ευλόγησε τον ύψους 172 μέτρων Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο -Παρόντες ο βασιλιάς Φελίπε με τη Λετίθια και ο Σάντσεθ

Μαγεία: Όσα έγιναν στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί, δείτε βίντεο
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Ακριβώς έναν αιώνα από τον τραγικό θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ βρέθηκε σήμερα στη Βαρκελώνη για να εγκαινιάσει τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια, της εκκλησίας που οραματίστηκε ο ιδιοφυής Καταλανός αρχιτέκτονας.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που έγινε την Τετάρτη, ο Πάπας ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το μεγάλο έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.

Δείτε βίντεο με την τελετή:

LIVE: Pope Leo XIV celebrates Mass at Sagrada Familia Basilica in Spain

Παρόντες στη Βαρκελώνη ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με τη σύζυγό του, αν και ο ίδιος δηλώνει άθεος.

Επιπλέον παραβρέθηκαν υπουργοί, οι τοπικές Αρχές της Καταλονίας, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι και καλεσμενοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τη σύζυγό του.

Στη διαδρομή για την εκκλησία χιλιάδες πιστοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους περιμένοντας τον Πάπα. Λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας, ο Λέων επισκέφτηκε τον τάφο του Γκαουντί, «αρχιτέκτονα του Θεού».

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Με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.

Λίγο  πριν μπουν στην εκκλησία για την τελετή, η Βαλεντίνα, ένα κορίτσι που έχει γεννηθεί με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε τον σταυρό πάνω στον πύργο στον Πάπα και το βασιλικό ζεύγος.
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