Μαγεία: Όσα έγιναν στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί, δείτε βίντεο
Μαγεία: Όσα έγιναν στα εγκαίνια του πύργου της Σαγράδα Φαμίλια που οραματίστηκε ο Γκαουντί, δείτε βίντεο
Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ευλόγησε τον ύψους 172 μέτρων Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο -Παρόντες ο βασιλιάς Φελίπε με τη Λετίθια και ο Σάντσεθ
Ακριβώς έναν αιώνα από τον τραγικό θάνατο του αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ βρέθηκε σήμερα στη Βαρκελώνη για να εγκαινιάσει τον υψηλότερο πύργο της Σαγράδα Φαμίλια, της εκκλησίας που οραματίστηκε ο ιδιοφυής Καταλανός αρχιτέκτονας.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που έγινε την Τετάρτη, ο Πάπας ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το μεγάλο έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.
Δείτε βίντεο με την τελετή:
Παρόντες στη Βαρκελώνη ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με τη σύζυγό του, αν και ο ίδιος δηλώνει άθεος.
Επιπλέον παραβρέθηκαν υπουργοί, οι τοπικές Αρχές της Καταλονίας, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι και καλεσμενοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τη σύζυγό του.
Στη διαδρομή για την εκκλησία χιλιάδες πιστοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους περιμένοντας τον Πάπα. Λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας, ο Λέων επισκέφτηκε τον τάφο του Γκαουντί, «αρχιτέκτονα του Θεού».
Με ύψος περίπου 172 μέτρων, ο πύργος έχει καταστήσει τη Σαγράδα Φαμίλια τον ψηλότερο χριστιανικό ναό στον κόσμο. Στην κορυφή του δεσπόζει ένας γιγαντιαίος κεραμικός σταυρός, ο οποίος αποτελεί πλέον το πιο αναγνωρίσιμο νέο στοιχείο του μνημείου.
Λίγο πριν μπουν στην εκκλησία για την τελετή, η Βαλεντίνα, ένα κορίτσι που έχει γεννηθεί με μια σπάνια πάθηση στα μάτια, περιέγραψε τον σταυρό πάνω στον πύργο στον Πάπα και το βασιλικό ζεύγος.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας που έγινε την Τετάρτη, ο Πάπας ευλόγησε τον Πύργο του Ιησού Χριστού, ο οποίος ολοκληρώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο. Το μεγάλο έργο όμως δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολό του.
Δείτε βίντεο με την τελετή:
Παρόντες στη Βαρκελώνη ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε και η σύζυγός του Λετίθια, αλλά και ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, με τη σύζυγό του, αν και ο ίδιος δηλώνει άθεος.
Επιπλέον παραβρέθηκαν υπουργοί, οι τοπικές Αρχές της Καταλονίας, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζάουμε Κολμπόνι και καλεσμενοι από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με τη σύζυγό του.
Στη διαδρομή για την εκκλησία χιλιάδες πιστοί είχαν κατακλύσει τους δρόμους περιμένοντας τον Πάπα. Λίγο πριν την έναρξη της λειτουργίας, ο Λέων επισκέφτηκε τον τάφο του Γκαουντί, «αρχιτέκτονα του Θεού».
L'omaggio del #Papa alla tomba di Antoni Gaudì pic.twitter.com/mUHZvRXICf— Vatican News (@vaticannews_it) June 10, 2026
#VisitaPapaRTVE | Valentina nació con síndrome de Leber, lo que hace que solo pueda distinguir luces y sombras.— RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 10, 2026
Ella es la encargada de explicar la arquitectura de la catedral a los reyes y al papa. pic.twitter.com/4MKGCwgVgC
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