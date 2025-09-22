Σπασμένη Φλέβα: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Σπασμένη Φλέβα: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου
Κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Μπισμπίκη, η οποία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 27 Νοεμβρίου.
Μετά τη «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης επιστρέφει με την έκτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Σύμφωνα με τη σύνοψη: «Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».
Δείτε εδώ το τρέιλερ
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία ΚΟυνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη. Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.
Μετά τη «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς», ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης επιστρέφει με την έκτη μεγάλου μήκους ταινία του.
Σύμφωνα με τη σύνοψη: «Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής».
Δείτε εδώ το τρέιλερ
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία ΚΟυνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη. Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα