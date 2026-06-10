Έντονος διάλογος του Μπαρτζώκα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς μετά την αλλαγή του Αμερικανού, βίντεο
Έντονος διάλογος του Μπαρτζώκα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς μετά την αλλαγή του Αμερικανού, βίντεο
Γιώργος Μπαρτζώκας και Ταϊρίκ Τζόουνς τα είπαν σε έντονο ύφος, κατά τη διάρκεια της αλλαγής του σέντερ των «ερυθρολεύκων»
Στο Game 4 των τελικών της Stoiximan Basket League μεταξύ του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό, Ταϊρίκ Τζόουνς και Γιώργος Μπαρτζώκας τα είπαν σε έντονο ύφος.
Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών χρεώθηκε με το δέυτερό του φάουλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί και να περάσει στη θέση του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Την ώρα που Τζόουνς πήγαινε προς τον πάγκο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάτι του είπε, με τον σέντερ να του απαντάει και τους δύο να μιλάνε σε έντονο ύφος.
Εφόσον συζήτησαν τη φάση, η ένταση μεταξύ τους έληξε γρήγορα με τον σέντερ των «ερυθρολεύκων» να κάθεται στη θέση του.
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Συγκεκριμένα ο Αμερικανός σέντερ των Πειραιωτών χρεώθηκε με το δέυτερό του φάουλ και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί και να περάσει στη θέση του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Την ώρα που Τζόουνς πήγαινε προς τον πάγκο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάτι του είπε, με τον σέντερ να του απαντάει και τους δύο να μιλάνε σε έντονο ύφος.
Εφόσον συζήτησαν τη φάση, η ένταση μεταξύ τους έληξε γρήγορα με τον σέντερ των «ερυθρολεύκων» να κάθεται στη θέση του.
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