Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Διακίνηση ναρκωτικών Σαντορίνη Αστυνομία Δενδρύλια κάνναβης Οπλοκατοχή

Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Μετά από έρευνες στα σπίτια των δύο συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 295 γραμμ. κάνναβης, εξοπλισμός εσωτερικής καλλιέργειας, 7 γραμμ. κοκαΐνης, δύο όπλα, 19 φυσίγγια

Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
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Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (9/6) στη Σαντορίνη. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 33χρονος και ένας 41χρονος αλλοδαπός σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και παράνομης οπλοκατοχής.

Ειδικότερα, έγιναν ταυτόχρονες έρευνες στις κατοικίες των δύο δραστών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:



Στην κατοικία του 33χρονου:

- Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 46,5 γραμμαρίων
- 8 «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 7 γραμμαρίων
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
- Ένα πιστόλι
Κλείσιμο
- 11 φυσίγγια
- Το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ
- Ένα κινητό τηλέφωνο

Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Στην κατοικία του 41χρονου:

- Εργαστήριο καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από δύο αυτοσχέδιες κατασκευές με σκίαστρα-δοκούς στήριξης, λαμπτήρες και σύστημα εξαερισμού
- 26 δενδρύλλια κάνναβης σε φάση ανάπτυξης
- Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 248,4 γραμμαρίων
- Αεροβόλο όπλο
- 8 φυσίγγια
- Μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
- Το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ
- Ένας φορητός υπολογιστής
- Ένα κινητό τηλέφωνο

Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο
Αστυνομική επιχείρηση στη Σαντορίνη, εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης, δύο συλλήψεις, δείτε βίντεο

Επίσης, διακριβώθηκε ότι, στις 15 Απριλίου ο 33χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο με συνοδηγό έναν 20χρονο αλλοδαπό διέφυγαν από αστυνομικό έλεγχο πέταξαν ένα πιστόλι. Για το συγκεκριμένο περιστατικό είχε σχηματισθεί σε βάρος τους δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή, επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
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