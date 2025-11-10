Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ο Αντώνης Σαμαράς «ζυμώνεται» στο παρασκήνιο, συνομιλεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά δεν κάνει ακόμα το αποφασιστικό βήμα
«Σταθμίζω λοιπόν την όλη κατάσταση με μεγάλη προσοχή. Παρακολουθώ τα πάντα. Όσα συμβαίνουν εντός κι εκτός Πατρίδας. Θα κρίνω με ψυχραιμία. Και όταν λάβω τις αποφάσεις μου, όποιες κι αν είναι αυτές, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα τις εξηγήσω καθαρά και ξάστερα στο μόνο σταθερό σύμμαχο της πορείας μου, εδώ και 50 σχεδόν χρόνια: στον ελληνικό λαό». Με αυτή τη φράση που έκλεισε την…μπενχουρική συνέντευξη διάρκειας 1 ώρας και 50 λεπτών ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς άφησε τα πάντα ανοιχτά για την προοπτική δημιουργίας ενός νέου κόμματος.
Μέχρι να φτάσει σε αυτή την ακροτελεύτια αναφορά, είχε εξαπολύσει ένα δριμύ κατηγορώ εφ’ όλης της ύλης εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη επί προσωπικού, για τον οποίον μίλησε με πολύ βαριά λόγια. Ιδίως με τις αναφορές για «καθεστώς», αλλά και για αποϊδεολογικοποίηση της ΝΔ και μετατροπή της σε ένα σημιτικό υβρίδιο.
Από την οικονομία και την εξωτερική πολιτική, έως τους χειρισμούς για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα Τέμπη, ο κ. Σαμαράς άνοιξε ευθέως πυρ εναντίον του κ. Μητσοτάκη, δείχνοντας εμπράκτως ότι δεν είχε και δεν έχει καμία διάθεση για «σασμό». Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν έχει κανένα γινάτι, αλλά ότι διεγράφη, δεν αποχώρησε. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι ανειλικρινής όταν κάνει «άνοιγμα» προς τη μεριά του, καθώς αυτό δεν συνοδεύεται από αναγνώριση πολιτικών λαθών, ιδίως στα εθνικά θέματα.
Ο κ. Σαμαράς, άλλωστε, έχει το επιχείρημα ότι οι θέσεις που εξέφραζε και για τις οποίες λέει ότι λοιδορήθηκε, πλέον είναι πλειοψηφικές. Βεβαίως, το ότι η συνέντευξη είχε μαγνητοσκοπηθεί από τις 31 Οκτωβρίου ίσως κατέστησαν ορισμένες παρατηρήσεις του ανεπίκαιρες, ιδίως ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, υπό το πρίσμα του συνεδρίου PTEC που έγινε στο Ζάππειο.
Το δια ταύτα πάντως είναι αν και πότε θα πατήσει το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός για ένα νέο κόμμα. Ο ίδιος «ζυμώνεται» στο παρασκήνιο, συνομιλεί με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, αλλά δεν κάνει ακόμα το αποφασιστικό βήμα. Συντηρεί, όμως, τη δημόσια συζήτηση, καθώς όσο το κάνει οι παρεμβάσεις του ακούγονται πολύ περισσότερο.
O κ. Σαμαράς, βεβαίως, είναι πολιτικά έμπειρος και αντιλαμβάνεται ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν είναι μια εύκολη άσκηση, ούτε είναι εγγυημένη η επιτυχία ενός εγχειρήματος. Και οι εκτιμήσεις ανθρώπων που είναι σε επαφή μαζί του ή τον γνωρίζουν επί μακρόν είναι διχασμένες.
Αρκετοί θεωρούν ότι στο μυαλό του έχει πάρει τις αποφάσεις του και απλά θα επιλέξει το κατάλληλο timing για να τις ανακοινώσει, άλλοι εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί τη ρητορική του ως μοχλό πίεσης και φθοράς της κυβέρνησης, ελπίζοντας σε άλλες κινήσεις, ενδεχομένως και εντός της ΝΔ. Είναι δεδομένο επίσης ότι ο κ. Σαμαράς θέλει να «διαβάσει» συνολικά τη σκακιέρα.
Το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν φαντάζει βεβαίως διόλου απίθανο σε κυβερνητικά στελέχη και σε βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλοι αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει ένα δεξιόστροφο κοινό-που εν πολλοίς ψήφιζε το κυβερνών κόμμα-που θα μπορούσε να αποτελέσει target group για τον πρώην πρωθυπουργό. Υπό αυτή την έννοια, το κρίσιμο στοίχημα για τον κ. Μητσοτάκη είναι η επανασυσπείρωση δυνάμεων στα δεξιά του κόμματος, με δεδομένο ότι η ΝΔ εξακολουθεί να έχει αρκετό «ζωτικό χώρο» στο πολιτικό κέντρο.
Οι αποφάσειςΌπως αναφέρει στο protothema.gr άνθρωπος που συνομιλεί σε καθημερινή βάση με τον κ. Σαμαρά, ο πρώην πρωθυπουργός τοποθετήθηκε εφ’ όλης της ύλης όχι ως «πρώην», αλλά με το βλέμμα στο μέλλον. Κοινώς, αποδόμησε τους χειρισμούς του κ. Μητσοτάκη με το επιχείρημα-κάτω από τις γραμμές- ότι με αυτόν στον τιμόνι τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά.
Η αντίδραση του ΜαξίμουΕπισήμως το Μέγαρο Μαξίμου απέφυγε χθες να σχολιάσει τη συνέντευξη Σαμαρά και σε παρόμοια γραμμή αναμένεται να κινηθεί σήμερα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πει με νόημα ότι «η όλη ΝΔ είναι εδώ» φεύγοντας από το βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη, στο οποίο ο κ. Σαμαράς δεν έδωσε το «παρών», θέλοντας έτσι να δείξει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει θέσει εαυτόν εκτός κόμματος και παράταξης. Και γενικώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί να ανοίξει έναν διάλογο με τον κ. Σαμαρά, από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός εκπέμπει σε αυτά τα ντεσιμπέλ.
