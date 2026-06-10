Σπάνια δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας από το Ισραήλ για τις ΗΠΑ: «Ο Τραμπ μας ζήτησε να συγκρατηθούμε απέναντι στο Ιράν, εκείνος δεν το έκανε»