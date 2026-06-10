Σπάνια δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας από το Ισραήλ για τις ΗΠΑ: «Ο Τραμπ μας ζήτησε να συγκρατηθούμε απέναντι στο Ιράν, εκείνος δεν το έκανε»
Σπάνια δημόσια έκφραση δυσαρέσκειας από το Ισραήλ για τις ΗΠΑ: «Ο Τραμπ μας ζήτησε να συγκρατηθούμε απέναντι στο Ιράν, εκείνος δεν το έκανε»
Ισραηλινός διπλωματικός αξιωματούχος, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται την κρίση με το Ιράν
Σπάνια δημόσια ένδειξη δυσφορίας απέναντι στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε Ισραηλινός διπλωματικός αξιωματούχος, επικρίνοντας τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται την κρίση με το Ιράν. Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν στρατιωτικά όταν επλήγησαν αμερικανικές δυνάμεις, ενώ στο παρελθόν ζητούσαν από το Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση απέναντι σε επιθέσεις από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.
Μιλώντας στους Times of Israel υπό τον όρο της ανωνυμίας, Ισραηλινός διπλωματικός αξιωματούχος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ιερουσαλήμ για τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.
Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαντήσουν μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από το Ιράν το βράδυ της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντας «δικαιολογημένη» την αμερικανική αντίδραση.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εύλογα θεώρησαν ότι η μη αντίδραση θα τις εμφάνιζε αδύναμες. Όταν όμως εμείς υποστηρίζαμε το ίδιο ύστερα από επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση μάς ζητούσε να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ τους τελευταίους μήνες Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα, ανώνυμα, τη δυσαρέσκειά τους προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντίστοιχες δημόσιες αιχμές από ισραηλινής πλευράς ήταν εξαιρετικά σπάνιες.
Η στάση αυτή αποδίδεται στην προσπάθεια της ισραηλινής ηγεσίας να διατηρήσει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.
Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός αξιωματούχος επέλεξε να εκφράσει δημοσίως, έστω και ανώνυμα, τη δυσαρέσκειά του θεωρείται ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας στην Ιερουσαλήμ για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίζεται την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη.
Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο Τραμπ, παρά τις ιδιωτικές και δημόσιες εκφράσεις δυσαρέσκειας για ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ, δεν είχε διατυπώσει εκ των προτέρων ρητή απαίτηση προς τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό, ο αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση είχαν περιορισμένες πρακτικές συνέπειες και δεν συνοδεύονταν από άμεσες δεσμευτικές απαιτήσεις ή όρους προς την ισραηλινή κυβέρνηση.
Μιλώντας στους Times of Israel υπό τον όρο της ανωνυμίας, Ισραηλινός διπλωματικός αξιωματούχος εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της Ιερουσαλήμ για τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ στην τρέχουσα αντιπαράθεση με το Ιράν.
Ο αξιωματούχος αναφέρθηκε στην απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να απαντήσουν μετά την κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου από το Ιράν το βράδυ της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντας «δικαιολογημένη» την αμερικανική αντίδραση.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εύλογα θεώρησαν ότι η μη αντίδραση θα τις εμφάνιζε αδύναμες. Όταν όμως εμείς υποστηρίζαμε το ίδιο ύστερα από επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ, η κυβέρνηση μάς ζητούσε να επιδείξουμε αυτοσυγκράτηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενώ τους τελευταίους μήνες Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκφράσει επανειλημμένα, ανώνυμα, τη δυσαρέσκειά τους προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αντίστοιχες δημόσιες αιχμές από ισραηλινής πλευράς ήταν εξαιρετικά σπάνιες.
Η στάση αυτή αποδίδεται στην προσπάθεια της ισραηλινής ηγεσίας να διατηρήσει τη στήριξη του Αμερικανού προέδρου σε μια περίοδο αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.
Το γεγονός ότι ο Ισραηλινός αξιωματούχος επέλεξε να εκφράσει δημοσίως, έστω και ανώνυμα, τη δυσαρέσκειά του θεωρείται ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας στην Ιερουσαλήμ για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίζεται την αντιπαράθεση με την Τεχεράνη.
Αυξανόμενη ανησυχία στην Ιερουσαλήμ
Ωστόσο, ο ίδιος αναγνώρισε ότι ο Τραμπ, παρά τις ιδιωτικές και δημόσιες εκφράσεις δυσαρέσκειας για ισραηλινές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον στόχων του Ιράν και της Χεζμπολάχ, δεν είχε διατυπώσει εκ των προτέρων ρητή απαίτηση προς τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό, ο αξιωματούχος παραδέχθηκε ότι οι αμερικανικές προειδοποιήσεις προς το Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση είχαν περιορισμένες πρακτικές συνέπειες και δεν συνοδεύονταν από άμεσες δεσμευτικές απαιτήσεις ή όρους προς την ισραηλινή κυβέρνηση.
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