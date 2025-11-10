«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Ο 40χρονος πρώην μοντέλο και νυν YouTuber, χρησιμοποιούσε τον ναό ως «καβάτζα» για να κρύβει ναρκωτικά τα οποία διακινούσε
Έναν ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο για τη διακίνηση ναρκωτικών ο 40χρονος παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος που συνελήφθη στη Ρόδο με 2 κιλά κοκαΐνης.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος πρώην μοντέλο και νυν YouTuber, χρησιμοποιούσε τον ναό ως «καβάτζα» για να κρύβει ναρκωτικά τα οποία διακινούσε.
Ενδεικτικός ο διάλογος που κατέγραψαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το κύκλωμα μέλος του οποίου ήταν ο 40χρονος, ο οποίος είχε κάνει και τηλεοπτική καριέρα σε καλτ εκπομπές των αρχών της δεκαετίας του 2000.
Στον διάλογο ακούγεται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με τον 40χρονο που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών.
Αρχηγικό μέλος: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε θα σου πει ότι είναι από τον Τζόνι, ένα BMW τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι
Ιερέας: Εντάξει
Αρχηγικό μέλος: Αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου. ΤΟ Βλέπεις;
Ιερέας: Ναι ένα γκρι
Αρχηγικό μέλος: Μπράβο σου, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις
Ιερέας: Ναι οκ
Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, οκ, έλα γεια
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο «πατέρας Π» επικοινωνούσε με γυναίκες υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε απόγνωση, προφασιζόμενος ότι «πεθαίνει η μητέρα του» και ότι χρειάζεται άμεσα ένα μικρό ποσό για να «φέρει γιατρό». Με αυτόν τον τρόπο, ζητούσε 100 ή 150 ευρώ, υποσχόμενος ότι «θα τα επιστρέψει το συντομότερο».
Ανάμεσα στα άτομα που εξαπατήθηκαν βρίσκεται και η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ και νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο ρασοφόρος την προσέγγισε μέσα από γνωριμία και της έστειλε απελπισμένα μηνύματα:
«Έρρικα καλησπέρα, συγγνώμη για την ώρα, πεθαίνει η μητέρα μου, σε παρακαλώ χρειάζομαι 150 ευρώ να φέρω γιατρό, σε παρακαλώ εξυπηρέτησέ με, θα στα επιστρέψω – πατέρας (…)».
Στη συνέχεια επανερχόταν με διαδοχικά μηνύματα:«Σε παρακαλώ, 125… Γιατί μου κρατά; Πες μου να πάω. Όταν το κάνεις, πες μου να πάρω το γιατρό σε παρακαλώ… Οκ, πήρα να έρθει ο γιατρός, να πάω να τα πάρω, εντάξει».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 40χρονος πρώην μοντέλο και νυν YouTuber, χρησιμοποιούσε τον ναό ως «καβάτζα» για να κρύβει ναρκωτικά τα οποία διακινούσε.
Ενδεικτικός ο διάλογος που κατέγραψαν οι αστυνομικοί που παρακολουθούσαν το κύκλωμα μέλος του οποίου ήταν ο 40χρονος, ο οποίος είχε κάνει και τηλεοπτική καριέρα σε καλτ εκπομπές των αρχών της δεκαετίας του 2000.
Στον διάλογο ακούγεται αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης να συνομιλεί με τον 40χρονο που αυτοαποκαλείται Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών.
Αρχηγικό μέλος: Πήγαινε στο στενό ενώ μιλάμε θα σου πει ότι είναι από τον Τζόνι, ένα BMW τώρα τι χρώμα δεν θυμάμαι
Ιερέας: Εντάξει
Αρχηγικό μέλος: Αφήνω ανοιχτό το τηλέφωνο, άστο πήγαινε εσύ κάνε τη δουλειά σου. ΤΟ Βλέπεις;
Ιερέας: Ναι ένα γκρι
Αρχηγικό μέλος: Μπράβο σου, από τον Τζόνι, δίνεις και φεύγεις
Ιερέας: Ναι οκ
Αρχηγικό μέλος: Εντάξει, οκ, έλα γεια
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο «πατέρας Π» επικοινωνούσε με γυναίκες υποστηρίζοντας πως βρίσκεται σε απόγνωση, προφασιζόμενος ότι «πεθαίνει η μητέρα του» και ότι χρειάζεται άμεσα ένα μικρό ποσό για να «φέρει γιατρό». Με αυτόν τον τρόπο, ζητούσε 100 ή 150 ευρώ, υποσχόμενος ότι «θα τα επιστρέψει το συντομότερο».
Ανάμεσα στα άτομα που εξαπατήθηκαν βρίσκεται και η πρώην πρωταθλήτρια του επί κοντώ και νυν αντιπεριφερειάρχης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής, Έρρικα Πρεζεράκου. Όπως προκύπτει από τα μηνύματα που αντάλλαξαν, ο ρασοφόρος την προσέγγισε μέσα από γνωριμία και της έστειλε απελπισμένα μηνύματα:
«Έρρικα καλησπέρα, συγγνώμη για την ώρα, πεθαίνει η μητέρα μου, σε παρακαλώ χρειάζομαι 150 ευρώ να φέρω γιατρό, σε παρακαλώ εξυπηρέτησέ με, θα στα επιστρέψω – πατέρας (…)».
Στη συνέχεια επανερχόταν με διαδοχικά μηνύματα:«Σε παρακαλώ, 125… Γιατί μου κρατά; Πες μου να πάω. Όταν το κάνεις, πες μου να πάρω το γιατρό σε παρακαλώ… Οκ, πήρα να έρθει ο γιατρός, να πάω να τα πάρω, εντάξει».
Η Έρρικα Πρεζεράκου, πιστεύοντας ότι πράγματι πρόκειται για επείγουσα κατάσταση, απάντησε: «Οκ, πάω γραφείο να το κάνω».
Η αντιπεριφερειάρχης αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης σήμερα, όταν ενημερώθηκε πως ο ιερέας εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών…
Η αντιπεριφερειάρχης αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα εξαπάτησης σήμερα, όταν ενημερώθηκε πως ο ιερέας εμπλέκεται σε κύκλωμα ναρκωτικών…
Ειδήσεις σήμερα:
Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο - Τούρκοι στρατιώτες απομάκρυναν Ελληνοκύπριους γεωργούς
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»
Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες
Τουρκική πρόκληση στην νεκρή ζώνη στην Κύπρο - Τούρκοι στρατιώτες απομάκρυναν Ελληνοκύπριους γεωργούς
Εξαπάτησε και την Έρρικα Πρεζεράκου ο παλαιοημερολογίτης με την κοκαΐνη - «Πεθαίνει η μητέρα μου, χρειάζομαι 150 ευρώ»
Η Κατερίνα Καινούργιου ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της: Ένα μικρό θαύμα έρχεται - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα