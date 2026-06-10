Ναταλία Δραγούμη για παλαιότερη σχέση της: Τότε δεν είχα αναγνωρίσει την κακοποίηση, βασανιζόμουν
Ναταλία Δραγούμη για παλαιότερη σχέση της: Τότε δεν είχα αναγνωρίσει την κακοποίηση, βασανιζόμουν
Ήμουν μέσα έξω στη σχέση για εννέα χρόνια, ήταν σαν να είχα εθιστεί και να μην μπορούσα να το σταματήσω, μοιράστηκε η ηθοποιός
Σε κακοποιητική σχέση είχε υπάρξει η Ναταλία Δραγούμη, όταν ήταν έφηβη. Παρότι υπέφερε, η ηθοποιός δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι υφίστατο κακοποίηση. Όπως εξήγησε, δεν υπήρξε σωματική βία ή επιθετική διάθεση από την πλευρά του τότε συντρόφου της, αλλά μια αόρατη και διαρκώς υποτιμητική συμπεριφορά. Αυτή η κατάσταση την επηρέαζε βαθιά και την έκανε να βασανίζεται σιωπηλά.
Θυμούμενη την κακοποιητική σχέση που είχε ως έφηβη, η Ναταλία Δραγούμη είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello. «Τότε δεν είχα αναγνωρίσει την κακοποίηση, βασανιζόμουν. Βίωσα μια κακοποιητική σχέση, αλλά όχι σε σημείο όπου να μπορούσα να μιλήσω σε κάποιον. Δεν υπήρχε σωματική βία ή επιθετικότητα, αλλά μια αόρατη, βασανιστική, υποτιμητική συμπεριφορά».
Η σχέση αυτή διήρκησε περίπου μία δεκαετία, αφού η ηθοποιός ένιωθε εθισμένη και αδύναμη να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. «Ήμουν μέσα – έξω στη σχέση για εννέα χρόνια. Ήταν σαν να είχα εθιστεί και να μην μπορούσα να το σταματήσω. Τώρα μου προκαλεί τρόμο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ καν ότι ένα αγνό κοριτσάκι μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Ήμουν 12 ετών. Ερωτεύτηκα σφόδρα», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση για το αν συγχώρεσε αυτό το άτομο, με το οποίο υπήρξε ζευγάρι, απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι απόρησε που συνδέθηκε μαζί του. «Όχι. Απλώς, όταν ωρίμασα, αναρωτήθηκα πώς ασχολήθηκα μαζί του. Δεν υπάρχει χειρότερη κατηγορία από τους νάρκισσους. Με απωθούν», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Θυμούμενη την κακοποιητική σχέση που είχε ως έφηβη, η Ναταλία Δραγούμη είπε σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello. «Τότε δεν είχα αναγνωρίσει την κακοποίηση, βασανιζόμουν. Βίωσα μια κακοποιητική σχέση, αλλά όχι σε σημείο όπου να μπορούσα να μιλήσω σε κάποιον. Δεν υπήρχε σωματική βία ή επιθετικότητα, αλλά μια αόρατη, βασανιστική, υποτιμητική συμπεριφορά».
Η σχέση αυτή διήρκησε περίπου μία δεκαετία, αφού η ηθοποιός ένιωθε εθισμένη και αδύναμη να απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. «Ήμουν μέσα – έξω στη σχέση για εννέα χρόνια. Ήταν σαν να είχα εθιστεί και να μην μπορούσα να το σταματήσω. Τώρα μου προκαλεί τρόμο. Δεν θα ήθελα να σκεφτώ καν ότι ένα αγνό κοριτσάκι μπορεί να βρεθεί σε μια τέτοια θέση. Ήμουν 12 ετών. Ερωτεύτηκα σφόδρα», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση για το αν συγχώρεσε αυτό το άτομο, με το οποίο υπήρξε ζευγάρι, απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι απόρησε που συνδέθηκε μαζί του. «Όχι. Απλώς, όταν ωρίμασα, αναρωτήθηκα πώς ασχολήθηκα μαζί του. Δεν υπάρχει χειρότερη κατηγορία από τους νάρκισσους. Με απωθούν», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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