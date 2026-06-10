Ορέστης Τζιόβας: Δούλεψα έναν χρόνο σε μπεργκεράδικο, τα βλέμματα του κόσμου έλεγαν «ο καημένος»
Ορέστης Τζιόβας: Δούλεψα έναν χρόνο σε μπεργκεράδικο, τα βλέμματα του κόσμου έλεγαν «ο καημένος»
Στα media το ηρωοποιούσαν κιόλας και για εμένα ήταν πολύ εκνευριστικό αυτό, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Σε μπεργκεράδικο δούλεψε για έναν χρόνο ο Ορέστης Τζιόβας και όπως ανέφερε, αντιμετώπισε τα βλέμματα του κόσμου που έδειχναν να τον λυπούνται και να τον χαρακτηρίζουν «καημένο».
Ο ηθοποιός εξήγησε πως έκανε αυτή την επιλογή κατά την περίοδο του κορωνοϊού, που ήταν δύσκολη η κατάσταση με τα θέατρα και τόνισε πως τον εκνεύριζε το γεγονός πως στα media τον ηρωποιούσαν.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Ορέστης Τζιόβας είπε χαρακτηριστικά για την περίοδο που δούλεψε σε μαγαζί με fast-food: «Έχω δουλέψει σε μπεργκεράδικο. Είναι δύσκολο το fast-food, γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Το έκανα για έναν χρόνο, ήταν μετά τον covid. Ενδιάμεσα βασικά, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά, ο ηθοποιός ανέφερε πως υπήρχαν βλέμματα λύπησης απέναντί του: «Αντιμετώπισα τα βλέμματα του κόσμου, ότι “ο καημένος”», ωστόσο στα media τον επιβράβευαν, παρόλο που για τον ίδιο δεν ήταν σωστό: «Το ηρωοποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Αντί να λέμε “δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτήν που θέλει για να ζήσει;". Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να λέμε», σημείωσε.
Ο ηθοποιός εξήγησε πως έκανε αυτή την επιλογή κατά την περίοδο του κορωνοϊού, που ήταν δύσκολη η κατάσταση με τα θέατρα και τόνισε πως τον εκνεύριζε το γεγονός πως στα media τον ηρωποιούσαν.
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο Ορέστης Τζιόβας είπε χαρακτηριστικά για την περίοδο που δούλεψε σε μαγαζί με fast-food: «Έχω δουλέψει σε μπεργκεράδικο. Είναι δύσκολο το fast-food, γιατί έχεις ανοιχτή κουζίνα και πρέπει να δουλεύεις γρήγορα και να καθαρίζεις γρήγορα. Το έκανα για έναν χρόνο, ήταν μετά τον covid. Ενδιάμεσα βασικά, εκεί που δεν δουλεύαμε ακριβώς. Τα θέατρα ήταν λίγο περίεργα», είπε.
Δείτε το βίντεο
Αμέσως μετά, ο ηθοποιός ανέφερε πως υπήρχαν βλέμματα λύπησης απέναντί του: «Αντιμετώπισα τα βλέμματα του κόσμου, ότι “ο καημένος”», ωστόσο στα media τον επιβράβευαν, παρόλο που για τον ίδιο δεν ήταν σωστό: «Το ηρωοποιούν κιόλας. Για μένα είναι πολύ εκνευριστικό αυτό. Αντί να λέμε “δεν ντρεπόμαστε που ο καθένας πρέπει να κάνει άλλη δουλειά από αυτήν που θέλει για να ζήσει;". Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να λέμε», σημείωσε.
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