Γεραπετρίτης και Φιντάν επιδιώκουν να κρατήσουν ανοιχτούς διαύλους στο φόντο των επιθέσεων Ερντογάν

Βαρύ το κλίμα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω προετοιμασίας του νομοθετήματος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων





Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν μετά από αρκετούς μήνες και ο στόχος ήταν να σταλεί το μήνυμα ότι υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας σε υψηλό επίπεδο, παρά το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω και της προετοιμασίας του νομοθετήματος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.







Σύμφωνα με τουρκικές πηγές στο κρατικό πρακτορείο Ανατολού, ο έχει τον χαρακτήρα μιας εθνικής νομοθεσίας», αναφέροντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των γειτόνων της.



Επίσης, σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, ο Φιντάν δήλωσε στον Έλληνα ομόλογό του ότι η «Τουρκία αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονές της» και περιμένει πιο υπεύθυνη στάση, ενώ αποδοκιμάζει «δηλώσεις από κύκλους που βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου». Σύμφωνα με τις ίδιες τουρκικές πηγές, ο Φιντάν έθιξε και αυτός το θέμα των συνεργασιών της Ελλάδας και της Κύπρου με το Ισραήλ, αλλά και άλλων κινήσεων που έχουν γίνει, τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφεύγονται βήματα που στρέφονται κατά της Τουρκίας και που θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα».



μπαίνουν στην ευρύτερη γεωπολιτική εξίσωση, όπου η μεγάλη απειλή για την Άγκυρα είναι το Ισραήλ. Και μέσα από αυτό το πρίσμα, της υποτιθέμενης απόπειρας περικύκλωσης της Τουρκίας από το Ισραήλ και τις χώρες που διατηρούν στρατηγικές σχέσεις μαζί του, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, αντιμετωπίζει πλέον και τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.



Οι δηλώσεις του ανέδειξε το Ισραήλ και ως τη μείζονα απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας:



«...Το Ισραήλ έχει εμπλακεί ταυτόχρονα σε μια ύπουλη προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει τόσο τις αφρικανικές χώρες όσο και τη Μεσόγειο. Οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δολοφονικού δικτύου του κατά της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που απειλεί την Τουρκία εξίσου με αυτές τις δύο αδελφές χώρες. Η Δαμασκός και η Βηρυτός είναι δύο αδελφές πόλεις της Κωνσταντινούπολης. Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά μόνο από το Χατάι. Ξεκινά από το Χαλέπι, ξεκινά από τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό...».



Κλείσιμο η Τουρκία δεν θα επιτρέψει ποτέ την υλοποίηση του τελικού στόχου του «παραληρήματος» του Ισραήλ περί της «Γης της Επαγγελίας».



Όμως ο Ταγίπ Ερντογάν συνέδεσε ευθέως τις απειλές αυτές με την Κύπρο και με την Ελλάδα (χωρίς ρητή αναφορά στη χώρα μας), κάνοντας λόγο για επιχείρηση πυροδότησης μιας συνωμοσίας στη Μεσόγειο, «ειδικά στο νησί της Κύπρου», προσθέτοντας ότι «ορισμένες μικρές και ασήμαντες οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν κατά πολύ το ανάστημά τους, έχουν ανέβει στο σκάφος των ραδιουργιών του Ισραήλ και έχουν αναλάβει ρόλο υπεργολάβου του Σιωνισμού. Επιδιώκουν, δήθεν, κάποιες απατηλές φαντασιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», και απηύθυνε την επόμενη προειδοποίηση-απειλή:



«Το λέω πολύ καθαρά: να μην επιδιώκει κανείς περιπέτειες. Να μην προσδεθεί κανείς στο άρμα της σιωνιστικής δολοφονικής σπείρας. Εάν υπάρξει επιβουλή κατά του δικαίου και των δικαιωμάτων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η αντίδρασή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».



Ακολούθησε μία



Αυτή η δημόσια αντιπαράθεση των ηγετών δύο χωρών που είναι από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή έφθασε μέχρι και το Οβάλ Γραφείο, καθώς ρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εάν φοβάται κάποια σύγκρουση μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος βρήκε την ευκαιρία να εκφράσει για ακόμη μία φορά την εκτίμησή του για τον Τούρκο πρόεδρο: «Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν. Είναι δυνατός άνθρωπος... Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι», είπε.



Η μία ώρα που διήρκεσε η συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν στη Σόφια δεν ήταν αρκετή για να καλύψει τους νεους κραδασμούς που προκαλούνται στις σχέσεις των δυο χωρών, καθώς ο ίδιος ο Ταγίπ Ερντογάν φρόντισε να δώσει το στίγμα, στην ομιλία του στην Άγκυρα , που αναβάθμισε σε μείζονα απειλή για την ίδια την Τουρκία το Ισραήλ και εκτόξευσε προειδοποιήσεις και αιχμές εναντίον όσων συνεργάζονται μαζί του.Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών συναντήθηκαν μετά από αρκετούς μήνες και ο, παρά το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω και της προετοιμασίας του νομοθετήματος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», αλλά και της συνεχιζόμενης αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Γιώργος Γεραπετρίτης , σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έθεσε το θέμα στη διάρκεια της συνάντησης, τονίζοντας ότι «μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας».Σύμφωνα με τουρκικές πηγές στο κρατικό πρακτορείο Ανατολού, ο Χακάν Φιντάν υποστήριξε ότι το «προσχέδιο νόμου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες που βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας», αναφέροντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που σέβεται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο των γειτόνων της.Επίσης, σύμφωνα με τις τουρκικές πηγές, ο Φιντάν δήλωσε στον Έλληνα ομόλογό του ότι η «Τουρκία αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους τους γείτονές της» και περιμένει πιο υπεύθυνη στάση, ενώ αποδοκιμάζει «δηλώσεις από κύκλους που βασίζονται σε ελλιπείς πληροφορίες σχετικά με το κείμενο του νόμου». Σύμφωνα με τις ίδιες τουρκικές πηγές, ο Φιντάν, αλλά και άλλων κινήσεων που έχουν γίνει, τονίζοντας ότι «πρέπει να αποφεύγονται βήματα που στρέφονται κατά της Τουρκίας και που θα μπορούσαν να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα».Τους τελευταίους μήνες, μετά και το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν και τις σοβαρές γεωπολιτικές αναταράξεις που έχει προκαλέσει, είναι σαφές για την Άγκυρα ότι και η αντιπαράθεση με την Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, όπου η μεγάλη απειλή για την Άγκυρα είναι το Ισραήλ. Και μέσα από αυτό το πρίσμα, της υποτιθέμενης απόπειρας περικύκλωσης της Τουρκίας από το Ισραήλ και τις χώρες που διατηρούν στρατηγικές σχέσεις μαζί του, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, αντιμετωπίζει πλέον και τα ελληνοτουρκικά και το Κυπριακό.Οι δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του, του ΑΚΡ, ήταν αποκαλυπτικές. Ο Τούρκος πρόεδρος, εξαπολύοντας μία από τις συνηθισμένες επιθέσεις του στο Ισραήλ, δεν αρκέστηκε στις κατηγορίες περί «γενοκτονίας» και «αποσταθεροποιητικού παράγοντα», αλλά πλέον«...Το Ισραήλ έχει εμπλακεί ταυτόχρονα σε μια ύπουλη προσπάθεια να αποσταθεροποιήσει τόσο τις αφρικανικές χώρες όσο και τη Μεσόγειο. Οι επιθέσεις του Νετανιάχου και του δολοφονικού δικτύου του κατά της Συρίας και του Λιβάνου έχουν φτάσει πλέον σε ένα σημείο που απειλεί την Τουρκία εξίσου με αυτές τις δύο αδελφές χώρες. Η Δαμασκός και η Βηρυτός είναι δύο αδελφές πόλεις της Κωνσταντινούπολης. Η ασφάλεια της Τουρκίας δεν ξεκινά μόνο από το Χατάι. Ξεκινά από το Χαλέπι, ξεκινά από τη Δαμασκό. Η ασφάλεια της Τουρκίας ξεκινά από τη Βηρυτό...».Κατηγορώντας ευθέως το Ισραήλ ότι επιδιώκει την αλλαγή του χάρτη, δήλωσε ότιΌμως ο Ταγίπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για επιχείρηση πυροδότησης μιας συνωμοσίας στη Μεσόγειο, «ειδικά στο νησί της Κύπρου», προσθέτοντας ότι «ορισμένες μικρές και ασήμαντες οντότητες, των οποίων οι φιλοδοξίες ξεπερνούν κατά πολύ το ανάστημά τους, έχουν ανέβει στο σκάφος των ραδιουργιών του Ισραήλ και έχουν αναλάβει ρόλο υπεργολάβου του Σιωνισμού. Επιδιώκουν, δήθεν, κάποιες απατηλές φαντασιώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», και απηύθυνε την επόμενη προειδοποίηση-απειλή:«Το λέω πολύ καθαρά: να μην επιδιώκει κανείς περιπέτειες. Να μην προσδεθεί κανείς στο άρμα της σιωνιστικής δολοφονικής σπείρας. Εάν υπάρξει επιβουλή κατά του δικαίου και των δικαιωμάτων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων στην Ανατολική Μεσόγειο, θέλω να γίνει γνωστό ότι η αντίδρασή μας θα είναι πολύ σαφής και πολύ σκληρή».Ακολούθησε μία δημόσια αντιπαράθεση με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου , ο οποίος κατηγόρησε τον Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τον Τούρκο πρόεδρο «αντισημίτη τύραννο» που διαπράττει «γενοκτονία κατά των Κούρδων», στηρίζει τη Χαμάς, καταπιέζει τον ίδιο του τον λαό και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους. «Είναι ο τελευταίος που μπορεί να κάνει μαθήματα ηθικής στο Κράτος του Ισραήλ», ανέφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.Αυτή η δημόσια αντιπαράθεση των ηγετών δύο χωρών που είναι από τους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή έφθασε μέχρι και το Οβάλ Γραφείο, καθώς ρωτήθηκε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εάν φοβάται κάποια σύγκρουση μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ. Ο Αμερικανός πρόεδρος: «Μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν. Είναι δυνατός άνθρωπος... Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος, επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι», είπε.

Η δήλωση αυτή ενθαρρύνει φυσικά τον Τούρκο ηγέτη, που είναι και ο οικοδεσπότης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Επίσης, η δήλωση αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους. Στο πλαίσιο αυτό, πάντως, φαίνεται ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε μια δύσκολη περίοδο και το μείζον είναι η διατήρηση των ήρεμων νερών και η διαχείριση των σοβαρών αναταράξεων που θα προκαλέσει και η δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», η οποία πάντως τοποθετείται χρονικά στο φθινόπωρο. Περίοδος κατά την οποία η περιφερειακή αστάθεια δεν αναμένεται να έχει εκτονωθεί, η πολιτική κρίση στην Τουρκία θα συνεχίζεται και στην Ελλάδα θα ξεκινά η προεκλογική περίοδος.