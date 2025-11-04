Η Μαρία Μενούνος περιγράφει τη μάχη της μητέρας της με τον καρκίνο: «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε»
Ο εγκέφαλός της είχε επηρεαστεί και κανείς δεν μας εξήγησε τίποτα, έπρεπε να ενώσω μόνη μου το παζλ, εξήγησε η παρουσιάστρια
Για τις δυσκολίες που βίωσε φροντίζοντας τη μητέρα της, Λίτσα Μενούνος, κατά τη διάρκεια της μάχης της με τον καρκίνο του εγκεφάλου, μίλησε η Μαρία Μενούνος. Στο νέο επεισόδιο του podcast της «Heal Squad», η 47χρονη σημείωσε ότι η πορεία της υγείας της μητέρας της ήταν εξουθενωτική για την ίδια, αποκαλύπτοντας πως ένιωσε βαθιά σύνδεση με τη σύζυγο του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ Γουίλις που αντιμετωπίζει τη διάγνωση του αγαπημένου της με μετωποκροταφική άνοια (FTD).
«Όταν φρόντιζα τη μαμά μου που είχε καρκίνο στον εγκέφαλο, διάβαζα το βιβλίο σου The Unexpected Journey και ένιωσα τόσο συνδεδεμένη μαζί σου», είπε αρχικά στην Έμα Χέμινγκ Γουίλις, ξεσπώντας σε δάκρυα. «Ναι, είναι ακριβώς εκεί, το ξέρω», της απάντησε συγκινημένη η ίδια.
Η Μαρία Μενούνος περιέγραψε την απορία και τη σύγχυση που ένιωθε παρακολουθώντας την ανεξήγητη αλλαγή της μητέρας της πριν ακόμα υπάρξει διάγνωση. «Δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε γιατί η επιδείνωση ξεκίνησε πριν από τη διάγνωση. Έλεγα "γιατί καίει συνεχώς το φαγητό; Γιατί είναι τόσο αργή σε όλα; Έλα μαμά, πάμε, τι έχεις;"», είπε.
Όπως εξήγησε, η κατάσταση συνέχισε να την μπερδεύει ακόμη και μετά τη διάγνωση και την εγχείρηση της μητέρας της, καθώς δεν είχε διαγνωστεί ποτέ επίσημα με άνοια ή Αλτσχάιμερ. «Ο εγκέφαλός της είχε επηρεαστεί και κανείς δεν μας εξήγησε τίποτα. Όταν είπες ότι σου έδωσαν ένα φυλλάδιο και έφυγες, είπα "Θεέ μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα"», θυμήθηκε.
Η παρουσιάστρια ανέφερε ότι έπρεπε μόνη της να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ. «Υπήρχαν τόσα πράγματα που έπρεπε να καταλάβω μόνη μου. Και όταν γύρισα στους γιατρούς, μου είπαν απλώς "ναι, συμβαίνει συνέχεια". Κι εγώ σκεφτόμουν "γιατί δεν μου το είπατε; Υπέφερα νομίζοντας ότι το κάνει επίτηδες ή ότι είναι κακιά"», σημείωσε.
Από την πλευρά της, η Έμα Χέμινγκ Γουίλις συμμερίστηκε πλήρως τα συναισθήματά της, περιγράφοντας την παρόμοια εμπειρία που είχε, μετά τη διάγνωση του συζύγου της. «Φύγαμε χωρίς τίποτα. Μας έδωσαν τη διάγνωση και είπαν "αντίο¨. Έπρεπε να τα βρω όλα μόνη μου», είπε. «Για καιρό ένιωθα πως τρελαίνομαι. "Αυτό όντως συμβαίνει; Γιατί δεν μου το λέει κανείς;". Και νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσοι φροντιστές. Δεν υπάρχει χάρτης πορείας στην αρχή, και μετά σου ζητούν να σκάψεις βαθιά για να βρεις τις απαντήσεις», τόνισε.
Αυτός ήταν και ο λόγος που έγραψε το βιβλίο της, The Unexpected Journey. «Από εκείνη την τραυματική στιγμή στο ιατρείο γεννήθηκε το βιβλίο. Έγραψα το βιβλίο που θα ήθελα να μου είχε δώσει κάποιος την ημέρα που πήραμε τη διάγνωση», τόνισε η Έμα Χέμινγκ Γουίλις.
Με τη σειρά της, η Μαρία Μενούνος ανέφερε ότι το βιβλίο περιέχει «πολλά ουσιαστικά στοιχεία» που μπορούν να βοηθήσουν τους φροντιστές να μη νιώθουν «σαν να χάνουν το μυαλό τους», όπως ένιωθε η ίδια εκείνη την περίοδο. «Πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό βιβλίο, ειδικά για όσους αναλαμβάνουν τη φροντίδα αγαπημένων προσώπων. Συνήθως πέφτει πάνω στη μητέρα, την κόρη, την αδερφή, είναι πάντα μία από εμάς που πρέπει να το αντιμετωπίσει», κατέληξε η παρουσιάστρια.
