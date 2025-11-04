Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα, ο διάλογος που είχαν μπροστά στις κάμερες - Δείτε φωτογραφίες
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Τασούλα, ο διάλογος που είχαν μπροστά στις κάμερες - Δείτε φωτογραφίες
Ο Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα - Παρούσα και η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου
Στο Προεδρικό Μέγαρο όπου υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναλαμβάνοντας πλέον με κάθε επισημότητα τα νέα της καθήκοντα.
Στη συνέχεια η κυρία Γκιλφόιλ μετέβη στο υπουργείο Εξωτερικών για συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη καθώς αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται, ως είθισται, προς το ΥΠΕΞ.
Κατά την άφιξη της πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ο Κωνσταντίνος Τασούλας την υποδέχθηκε με την παρατήρηση ότι «Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή!», σημειώνοντας ότι αυτό «το καταλαβαίνετε από τους φωτορεπόρτερ». «Σας ευχαριστώ!», απάντησε η ίδια, περιγράφοντας την εμπειρία της ως ιδιαίτερα θετική: «Το βλέπω, ήταν υπέροχα. Μου έχουν συμπεριφερθεί πολύ καλά. Είναι μία εκπληκτική εμπειρία. είναι τόσο ωραία που επέστρεψα στην Αθήνα και στην Ελλάδα».
Στο ερώτημα αν έχει επισκεφθεί τη χώρα ως τουρίστρια, η Γκίλφοιλ ανέφερε: «Ναι, για την ακρίβεια κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC και επίσης πέρασα το μήνα του μέλιτός μου εδώ!». «Αλήθεια;», αντέδρασε ο Τασούλας. «Τρομερός μήνας του μέλιτος!» είπε και άρχισε να αναφέρεται στους σταθμούς του ταξιδιού: «Στην Αθήνα και στην Ύδρα, την Κέρκυρα, τη Μύκονο, τη Σαντορίνη...». Ο κ. Τασούλας έσπευσε να συμπληρώσει ότι «ο μήνας του μέλιτος ήταν φανταστικός, ο γάμος δεν ήταν», με την πρέσβη να απαντά ότι «θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο». Η Γκίλφοιλ αποκάλυψε ότι όταν ήταν 18 ετών, σπούδασε αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία στο UC Davis, με τον αγαπημένο της, όπως τον χαρακτήρισε, καθηγητή Σπυριδάκη.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Όπως βλέπετε υπήρχε μεγάλη προσμονή για την άφιξή σας! Τρομερή προσμονή. Μπορείτε να το αναγνωρίσετε από τους φωτορεπόρτερ.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Μπορώ. Μου φέρθηκαν τόσο καλά, ήταν μία εκπληκτική εμπειρία.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Και είναι τόσο ωραίο να βρίσκομαι πάλι στην Αθήνα και στην Ελλάδα.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Έχετε έρθει εδώ ως τουρίστρια;
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην πραγματικότητα κάλυψα τους Ολυμπιακούς Αγώνες για το ABC News.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Αλήθεια;
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ήρθα εδώ το 2004 και κάναμε εδώ μήνα του μέλιτος. Υπέροχος μήνας του μέλιτος.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Ο μήνας του μέλιτος ήταν υπέροχος, ο γάμος δεν ήταν.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Θα εργαστούμε για έναν νέο σύζυγο.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Στην Αθήνα, στον μήνα του μέλιτος ή στα νησιά;
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι, στην Αθήνα και παντού. Ύδρα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σαντορίνη. Και μετά άρχισα να σπουδάζω αρχαία ελληνορωμαϊκή ιστορία, όταν ήμουν 18 ετών στο UC Davis με τον αγαπημένο μου καθηγητή Σπυριδάκη.
Κωνσταντίνος Τασούλας: Σπυριδάκης.
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ναι. Σπουδαίο όνομα, σωστά;
Κωνσταντίνος Τασούλας: Ναι.
Είχε προηγηθεί η υποβολή διαπιστευτηρίων από τις νέες πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Σόνια Θίσσεν.
Η Χάρριετ Μπεργκ διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στο υπουργείο, στο Όσλο, αλλά και Γενική Πρόξενος στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει υπηρετήσει ως Αναπληρώτρια Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας την περίοδο 1997-2000. Η ίδια έχει εργαστεί επί χρόνια και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Columbia. Μάλιστα, έσπευσε με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα να απευθυνθεί προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων της.
Την ίδια στιγμή, η νέα Πρέσβειρα του Καναδά, Σόνια Θίσσεν εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της χώρας της το 1995. Από το 2009 έως το 2013, διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής πρωτοκόλλου του Καναδά, υπεύθυνη για επισκέψεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010. Στο εξωτερικό, έχει υπηρετήσει στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
