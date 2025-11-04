Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα
«Ο Οργανισμός παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος» αναφέρει - Είχε προκληθεί σάλος από το σχέδιο αναδιάρθρωσης, δεκάδες βουλευτές της ΝΔ ζητούσαν από χθες την παραίτησή του
Παραιτήθηκε εν τέλει ο Διευθύνων Σύμβουλος, Γρηγόρης Σκλήκας μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε, ειδικά στο κυβερνητικό στρατόπεδο, το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Oργανισμού το οποίο προέβλεπε άμεσο κλείσιμο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια.
Υπενθυμίζεται πως για το θέμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην σύσκεψη συμμετείχαν υπουργοί και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατούσε για τον CEO των ΕΛΤΑ είναι οι δηλώσεις του Θεόδωρου Καράογλου ο οποίος μιλώντας στον Alpha Radio 9,89, μόλις ενημερώθηκε πως ο κ. Σκλήκας είναι υπό παραίτηση, είπε χαρακτηριστικά: «Αν ήμουν ο κ. Σκλήκας, θα είχα παραιτηθεί από χθες με αυτά που άκουσα. Τη δόξα πολλοί εμίσησαν, το χρήμα ουδείς». Στο ίδιο πλαίσιο, αναβάλλονται οι προγραμματισμένες συνεδριάσεις των κοινοβουλευτικών Επιτροπών όπου και θα συζητείτο το θέμα των ΕΛΤΑ.
Στο πλαίσιο των εξελίξεων αυτών η συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών για τα ΕΛΤΑ που είχε προγραμματιστεί για τις 13:00 αναβάλλεται.
Τι λέει ο Σκλήκας στην επιστολή του
Στην επιστολή που απέστειλε ο κ. Σκλήκας προς τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου, αναφέρει μεταξύ άλλων πως παραιτείται καθώς, ο «διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής», ειδικά μετά τις «πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές -και κυρίως από Βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους».
Πάντως ο κ. Σκλήκας επιμένει πως παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν, το βασικό πρόβλημα παραμένει για τα ΕΛΤΑ. «Η απώλεια άνω του 90% του επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος, παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το 2013».
Ολόκληρη η επιστολή του Γρηγόρη Σκλήκα
«Αθήνα, 4-11-2025
Προς
Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο
των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)
Κοινοποίηση
Τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Υπερταμείο
Θέμα: Υποβολή παραίτησης από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Από το 2023, αφήνοντας πίσω μια διεθνή καριέρα, αποδέχθηκα την πρόσκληση του
Υπερταμείου και ευρύτερα της πατρίδας μας, να θέσω την εμπειρία μου στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων στην υπηρεσία της εξυγίανσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Τα τελευταία 2,5 χρόνια εργάστηκα με αποφασιστικότητα και στρατηγικό σχεδιασμό για την
αντιμετώπιση των σύνθετων προκλήσεων του Οργανισμού, καθώς και της ραγδαίας
φθίνουσας πορείας της ταχυδρομικής αγοράς, φαινόμενο που παρατηρείται διεθνώς και
εντονότερα στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο αυτό, μελέτησα διεθνή παραδείγματα και ήρθα σε επαφή με πρώην κρατικούς
ταχυδρομικούς φορείς από την Ευρώπη και άλλες περιοχές, επιλέγοντας στρατηγικές
προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς. Η στρατηγική μας περιλάμβανε
την ανασύσταση μιας εγκαταλειμμένης επιχείρησης, με εξοπλισμό τριάντα ετών και
ανεπαρκή ψηφιακή υποδομή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός
εξαιρετικά ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.
Παρά τις προσπάθειες, το βασικό πρόβλημα παραμένει: η απώλεια άνω του 90% του
επιστολικού έργου δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη προσαρμογή των δομών και του
κόστους λειτουργίας, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να παραμένει οικονομικά μη βιώσιμος,
παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ήδη από το
2013.
Μέρος αυτής της προσπάθειας αποτέλεσε και το σχέδιο απομείωσης υπολειτουργούντων
καταστημάτων, το οποίο θεωρώ απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της
συνέχισης λειτουργίας του Οργανισμού. Αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, εκτιμώ ότι σε
σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής
μισθών στους εργαζομένους.
Ωστόσο, οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές — και κυρίως από Βουλευτές
εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους — με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος
διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Για τον λόγο
αυτό, παρακαλώ να αποδεχθείτε την παραίτησή μου από τη θέση του Διευθύνοντος
Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων.»
«Όταν αγγίζεις ένα θέμα που έχει κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας «δεν είμαι πάντα απέναντι στους τεχνοκράτες αλλά τεχνοκράτες χωρίς πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνουν είναι λάθος».
«Υπάρχουν και άλλες ηγεσίες ΔΕΚΟ που έχουν πετύχει στις όποιες αποφάσεις να έχουν και πολιτικό περίβλημα» συνέχισε ο κ. Κακλαμάνης περιγράφοντας ότι «πριν από 20 ημέρες κάλεσα Cosmote και ΔΕΗ και τους είπα εσείς χρησιμοποιείτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή. Όταν, λοιπόν, θα κλείσω το 2025 με 2 εκατ. ευρώ ή μου κάνετε έκπτωση ή πάω αλλού και μου έκαναν έκπτωση 15%. Τζάμπα δεν υπάρχει τίποτα, αφού λέτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή θα το πληρώσετε».
«Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς, έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων, όχι να σκάει η βόμβα και μετά να λέμε ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του κανένας» έκλεισε την αναφορά του στο θέμα των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Βουλής.
Είναι προφανές ότι η υπόθεση των ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μια αγωνιούσα Κοινοβουλευτική Ομάδα που βλέπει το κυβερνών κόμμα να απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις και ακούει παράλληλα κλιμακούμενα παράπονα από τους πολίτες. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την υπόθεση των ΕΛΤΑ με αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι… δεν τους έφταναν τα όσα ακούνε για το θέμα των επιδοτήσεων, είχαν πλέον να λογοδοτήσουν και για τους χειρισμούς της διοίκησης της εταιρίας. Χειρισμούς που επίσης οι βουλευτές αμφισβήτησαν εν χορώ, διερωτώμενοι πώς γίνεται μέσα σε έναν χρόνο μια εταιρία που παρουσίαζε κέρδη να λέγεται ότι πηγαίνει… για φούντο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας.
Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη (ο Μάξιμος Χαρακόπουλος απουσίαζε) που σε πολλούς θύμισε τις ταραγμένες μέρες συζητήσεων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. «Τότε βεβαίως υπήρχαν δύο απόψεις, τώρα όλοι οι βουλευτές συμφωνούν», παρατηρούσε σκωπτικά έμπειρος βουλευτής της ΝΔ, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο κ. Σκλήκας στην πραγματικότητα είναι υπό προθεσμία μετά τη χθεσινή συζήτηση.
Σημειωτέον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στήριξε τον κ. Σκλήκα, όμως δεν είχε μεσολαβήσει το σκηνικό της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που de facto άλλαξε τα δεδομένα. Και πλέον στην εξίσωση μπαίνει και το Υπερταμείο, ο επικεφαλής του οποίου Γιάννης Παπαχρήστου επίσης τα άκουσε χθες σε διαλόγους με «γαλάζιους βουλευτές», πολλοί εκ των οποίων διερωτήθηκαν τι έκανε η διοίκηση της εταιρίας επί τόσο καιρό.
Είναι ενδιαφέρον ότι ευθέως εναντίον της διοίκησης έβαλαν άκρως «μητσοτακικά» στελέχη, όπως η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ή η πρώην γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα. Ακόμα οι βουλευτές Διονύσης Ακτύπης, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Παππάς, Φώντας Μπαραλιάκος, ενώ ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θρακης Στάθης Κωνσταντινίδης έφτασε στο σημείο να πει ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για το θέμα.
«Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», ανέφερε η Φωτεινή Αραμπατζή. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. «Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε με τη σειρά του ο Μίλτος Χρυσομάλλης.
Μόνο ένας τάχθηκε υπέρ της χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.
Η κυρία Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι ενώ σήμερα «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού και να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας», κάποιοι επιμένουν να δίνουν «τη μάχη των ΕΛΤΑ» όπως στο παρελθόν.
Κακλαμάνης: Από το γραφείο μου πέρασαν 30 βουλευτές της ΝΔ έξαλλοι για τα ΕΛΤΑΓια το θέμα με τα ΕΛΤΑ τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μεταφέροντας αρχικά στον ΑΝΤ1 ότι «από το γραφείο μου παρέλασαν 30 βουλευτές από τη ΝΔ σε έξαλλη κατάσταση».
Πυρ ομαδόν κατά του ΣκλήκαΥπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω τον σχεδιασμό για κλείσιμο 204 καταστημάτων, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.
Είναι προφανές ότι η υπόθεση των ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μια αγωνιούσα Κοινοβουλευτική Ομάδα που βλέπει το κυβερνών κόμμα να απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις και ακούει παράλληλα κλιμακούμενα παράπονα από τους πολίτες. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την υπόθεση των ΕΛΤΑ με αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι… δεν τους έφταναν τα όσα ακούνε για το θέμα των επιδοτήσεων, είχαν πλέον να λογοδοτήσουν και για τους χειρισμούς της διοίκησης της εταιρίας. Χειρισμούς που επίσης οι βουλευτές αμφισβήτησαν εν χορώ, διερωτώμενοι πώς γίνεται μέσα σε έναν χρόνο μια εταιρία που παρουσίαζε κέρδη να λέγεται ότι πηγαίνει… για φούντο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας.
«Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»Αν μη τι άλλο, την ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρήση «ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος». «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», συμπλήρωσε για να καταδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης που είχαν οι βουλευτές, οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.
Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νότη Μηταράκη (ο Μάξιμος Χαρακόπουλος απουσίαζε) που σε πολλούς θύμισε τις ταραγμένες μέρες συζητήσεων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. «Τότε βεβαίως υπήρχαν δύο απόψεις, τώρα όλοι οι βουλευτές συμφωνούν», παρατηρούσε σκωπτικά έμπειρος βουλευτής της ΝΔ, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο κ. Σκλήκας στην πραγματικότητα είναι υπό προθεσμία μετά τη χθεσινή συζήτηση.
Σημειωτέον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στήριξε τον κ. Σκλήκα, όμως δεν είχε μεσολαβήσει το σκηνικό της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που de facto άλλαξε τα δεδομένα. Και πλέον στην εξίσωση μπαίνει και το Υπερταμείο, ο επικεφαλής του οποίου Γιάννης Παπαχρήστου επίσης τα άκουσε χθες σε διαλόγους με «γαλάζιους βουλευτές», πολλοί εκ των οποίων διερωτήθηκαν τι έκανε η διοίκηση της εταιρίας επί τόσο καιρό.
Είναι ενδιαφέρον ότι ευθέως εναντίον της διοίκησης έβαλαν άκρως «μητσοτακικά» στελέχη, όπως η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη ή η πρώην γραμματέας της ΝΔ Μαρία Συρεγγέλα. Ακόμα οι βουλευτές Διονύσης Ακτύπης, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Παππάς, Φώντας Μπαραλιάκος, ενώ ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θρακης Στάθης Κωνσταντινίδης έφτασε στο σημείο να πει ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για το θέμα.
«Πάρτε το πίσω»Από αυτούς που πρωτοστάτησαν στις αντιδράσεις, δίνοντας τον τόνο, ήταν ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πάρτε το πίσω», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, μια φράση που εν συνεχεία έγινε trend, με πολλούς βουλευτές της ΝΔ να ζητούν αλλαγή πορείας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, πολλοί έθεταν και ζήτημα αποχώρησης της διοίκησης της εταιρίας. Με σκληρά λόγια για το «τεχνοκρατικό» προφίλ μίλησαν πολλοί βουλευτές.
«Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», είπε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», ανέφερε η Φωτεινή Αραμπατζή. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. «Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε με τη σειρά του ο Μίλτος Χρυσομάλλης.
Μόνο ένας τάχθηκε υπέρ της χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης.
Υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ η ΑγαπηδάκηΠάντως με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας είναι απαραίτητη σε μια εποχή ψηφιακών συναλλαγών και τεχνητής νοημοσύνης.
Η κυρία Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι ενώ σήμερα «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού και να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας», κάποιοι επιμένουν να δίνουν «τη μάχη των ΕΛΤΑ» όπως στο παρελθόν.
