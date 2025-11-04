Παραιτήθηκε ο CEO των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, με επιστολή στο Υπερταμείο - Επιμένει στην ανάγκη να κλείσουν καταστήματα

Κακλαμάνης: Από το γραφείο μου πέρασαν 30 βουλευτές της ΝΔ έξαλλοι για τα ΕΛΤΑ

Για το θέμα με τα

ο πρόεδρος της Βουλής,

, μεταφέροντας αρχικά στον ΑΝΤ1 ότι «από το γραφείο μου παρέλασαν 30 βουλευτές από τη ΝΔ σε έξαλλη κατάσταση».

«Όταν αγγίζεις ένα θέμα που έχει κοινωνική επίπτωση, οφείλεις να είσαι πολύ προσεκτικός» πρόσθεσε με νόημα ο κ. Κακλαμάνης προσθέτοντας «δεν είμαι πάντα απέναντι στους τεχνοκράτες αλλά τεχνοκράτες χωρίς πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνουν είναι λάθος».

«Υπάρχουν και άλλες ηγεσίες ΔΕΚΟ που έχουν πετύχει στις όποιες αποφάσεις να έχουν και πολιτικό περίβλημα» συνέχισε ο κ. Κακλαμάνης περιγράφοντας ότι «πριν από 20 ημέρες κάλεσα Cosmote και ΔΕΗ και τους είπα εσείς χρησιμοποιείτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή. Όταν, λοιπόν, θα κλείσω το 2025 με 2 εκατ. ευρώ ή μου κάνετε έκπτωση ή πάω αλλού και μου έκαναν έκπτωση 15%. Τζάμπα δεν υπάρχει τίποτα, αφού λέτε ότι έχετε πελάτη τη Βουλή θα το πληρώσετε».

«Τα ΕΛΤΑ είναι σημείο αναφοράς, έπρεπε να είχε εξηγηθεί εκ των προτέρων όπως και η τύχη των εργαζομένων, όχι να σκάει η βόμβα και μετά να λέμε ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του κανένας» έκλεισε την αναφορά του στο θέμα των ΕΛΤΑ ο πρόεδρος της Βουλής.

Πυρ ομαδόν κατά του Σκλήκα

Υπενθυμίζεται ότι για περίπου 4,5 ώρες χθες το απόγευμα, από τις 18:30 έως τις 23:00, δεκάδες

της

ξέσπασαν στον CEO των ΕΛΤΑ

για το σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρίας, ζητώντας του να πάρει πίσω

, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που του ζήτησαν ευθέως να παραιτηθεί.

Είναι προφανές ότι

ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για μια αγωνιούσα

που βλέπει το κυβερνών κόμμα να απέχει πόρρω της αυτοδυναμίας στις δημοσκοπήσεις και ακούει παράλληλα κλιμακούμενα παράπονα από τους πολίτες. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές συνέδεσαν χθες την υπόθεση των ΕΛΤΑ με αυτή του

, λέγοντας ότι… δεν τους έφταναν τα όσα ακούνε για το θέμα των επιδοτήσεων, είχαν πλέον να λογοδοτήσουν και για τους χειρισμούς της διοίκησης της εταιρίας. Χειρισμούς που επίσης οι βουλευτές αμφισβήτησαν εν χορώ, διερωτώμενοι πώς γίνεται μέσα σε έναν χρόνο μια εταιρία που παρουσίαζε κέρδη να λέγεται ότι πηγαίνει… για φούντο και αντιμετωπίζει σοβαρό θέμα βιωσιμότητας.

«Ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Αν μη τι άλλο, την ατάκα της χθεσινής βραδιάς είπε από νωρίς ο βουλευτής της Β’ Θεσσαλονίκης

, ο οποίος παρατήρησε ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρήση «ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος». «Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», συμπλήρωσε για να καταδείξει το έλλειμμα ενημέρωσης που είχαν οι βουλευτές, οι οποίοι το έμαθαν κυριολεκτικά τελευταία στιγμή.

Πάνω από 40 γαλάζιοι βουλευτές πήραν τον λόγο σε μια θυελλώδη εσωκομματική διαδικασία υπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ

(ο Μάξιμος Χαρακόπουλος απουσίαζε) που σε πολλούς θύμισε τις ταραγμένες μέρες συζητήσεων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. «Τότε βεβαίως υπήρχαν δύο απόψεις, τώρα όλοι οι βουλευτές συμφωνούν», παρατηρούσε σκωπτικά έμπειρος βουλευτής της ΝΔ, εκτιμώντας παράλληλα ότι ο κ. Σκλήκας στην πραγματικότητα είναι υπό προθεσμία μετά τη χθεσινή συζήτηση.

Σημειωτέον, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

στήριξε τον κ. Σκλήκα, όμως δεν είχε μεσολαβήσει το σκηνικό της χθεσινής τηλεδιάσκεψης που de facto άλλαξε τα δεδομένα. Και πλέον στην εξίσωση μπαίνει και το Υπερταμείο, ο επικεφαλής του οποίου

επίσης τα άκουσε χθες σε διαλόγους με «γαλάζιους βουλευτές», πολλοί εκ των οποίων διερωτήθηκαν τι έκανε η διοίκηση της εταιρίας επί τόσο καιρό.

Είναι ενδιαφέρον ότι ευθέως εναντίον της διοίκησης έβαλαν άκρως «μητσοτακικά» στελέχη, όπως η υφυπουργός Μετανάστευσης

ή η πρώην γραμματέας της ΝΔ

. Ακόμα οι βουλευτές

,

,

,

, ενώ ο πρώην υφυπουργός Μακεδονίας-Θρακης

έφτασε στο σημείο να πει ότι πρέπει να συγκληθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος για το θέμα.

«Πάρτε το πίσω»

Από αυτούς που πρωτοστάτησαν στις αντιδράσεις, δίνοντας τον τόνο, ήταν ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Πειραιά

. «Πάρτε το πίσω», είπε ο κ. Μαρκόπουλος, μια φράση που εν συνεχεία έγινε trend, με πολλούς βουλευτές της ΝΔ να ζητούν αλλαγή πορείας. Την ίδια ώρα, βεβαίως, πολλοί έθεταν και ζήτημα αποχώρησης της διοίκησης της εταιρίας. Με σκληρά λόγια για το «τεχνοκρατικό» προφίλ μίλησαν πολλοί βουλευτές.

«Κύριοι έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», είπε ο

. «Δεν μπορώ να ακούω για τεχνοκρατικές προσεγγίσεις κι εμείς να αναλαμβάνουμε το πολιτικό κόστος. Δεν μπήκατε στη στοιχειώδη ευαισθησία να μας ενημερώσετε», ανέφερε η

. «Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτή η συζήτηση με έναν υπουργό αναρμόδιο και δύο τεχνοκράτες», είπε ο

. «Καταλαβαίνω ότι όποιος θέλει να καλύψει την αχρηστία του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη. Δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν είναι άχρηστοι», τόνισε με τη σειρά του ο

.

Μόνο ένας τάχθηκε υπέρ της χθες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ

.

Υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ η Αγαπηδάκη

Πάντως με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

αναφέρθηκε στην αναδιάρθρωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), επισημαίνοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας είναι απαραίτητη σε μια εποχή ψηφιακών συναλλαγών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυρία Αγαπηδάκη, ανέφερε ότι ενώ σήμερα «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού και να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας», κάποιοι επιμένουν να δίνουν «τη μάχη των ΕΛΤΑ» όπως στο παρελθόν.