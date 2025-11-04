Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Θρήνος στην κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη - Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα
Αυξημένα μέτρα με ανιχνευτή μετάλλων και έρευνες για εκρηκτικά - Η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Με πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν μέχρι και ανιχνευτή μετάλλων έγινε η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στην αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια ώστε να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα εισόδου οπλισμένων ατόμων.
Προηγήθηκε και έρευνα με σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών τόσο στον προαύλιο χώρο όσο και το εσωτερικό του Ιερού Ναού Τιμίου Σταυρού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί χωρίς απρόοπτα, όπως κι έγινε.
Ο αποχαιρετισμός της 56χρονης τελέστηκε μέσα σε βουβό θρήνο, με τους συγγενείς της να ζητούν να σταματήσει ο κύκλος του αίματος και να μπει ένα τέλος σε μια βεντέτα που συγκλονίζει ολόκληρη την Κρήτη.
«Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει»
Ιδιαίτερα δυνατό ήταν και το μήνυμα του ιερέα στην εξόδιο ακολουθία. Ο ιερέας κάλεσε τους πιστούς να σταματήσουν τα επεισόδια βίας ενώ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «να σταματήσει αυτός ο ανόητος κύκλος και η θυσία. Καρδιά ειρηνική, γεμάτη αγάπη για όλους να δώσει ο Θεός, να σταματήσει ο κύκλος αίματος, να πάψουμε να θρηνούμε θύματα. Ας το καταλάβουμε όλοι, όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά ο τόπος μας μαυρίζει. Μόνο όταν αφήσουμε τον Χριστό να μπει στην καρδιά μας θα πάψει ο τόπος μας να θρηνεί νεκρούς»
Η ταφή της 56χρονης πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Αλικιανού, δίπλα στον σύζυγό της, που είχε φύγει από τη ζωή πριν από δύο χρόνια.
Να σημειωθεί ότι το χωριό Αλικιανός ήταν φρούριο, λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας και αστυνομικοί ήταν σε όλους τους δρόμους γύρω από την εκκλησία ώστε να αποφευχθούν νέα επεισόδια βίας.
Όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, «ανθρωποκτονία» χαρακτηρίζεται με απόλυτη σαφήνεια ο θάνατος της 56χρονης Ευαγγελίας Φουντελάκη.
Το έγγραφο, που φέρει την υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης Ελένης Κρασανάκη, αναφέρει ρητά ότι η αιτία θανάτου είναι «κακώσεις θώρακα από βολή με πυροβόλο όπλο», ενώ ως είδος θανάτου προσδιορίζεται «ανθρωποκτονία».
Η έκθεση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του protothema.gr, το οποίο είχε φέρει στο φως τη μαρτυρία συγγενών που από την πρώτη στιγμή υποστήριζαν πως η γυναίκα δεν πέθανε από ανακοπή, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει, αλλά δέχθηκε σφαίρα κατά τη διάρκεια της φονικής συμπλοκής στα Βορίζια.
Δείτε το έγγραφο:
Το έγγραφο του ιατροδικαστή για την αιτία θανάτου
