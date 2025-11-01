Κόρτνεϊ Καρντάσιαν - Τράβις Μπάρκερ: Μεταμφιέστηκαν σε Σάλι και Τζακ Σκέλινγκτον από το «The Nightmare Before Christmas»
Το ζευγάρι μοιράστηκε ένα βίντεο με τη μεταμόρφωση που έκανε για το φετινό Χάλογουιν
Στους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες από το «The Nightmare Before Christmas» επέλεξαν να μεταμφιεστούν η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν και ο σύζυγός της, Τράβις Μπάρκερ για το φετινό Χάλογουιν.
Το ζευγάρι πραγματοποίησε μια κοινή ανάρτηση στα social media, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο Instagram με τη μεταμόρφωσή του. Στο κλιπ η τηλεπερσόνα φαίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού ενός Chevy Impala κάμπριο μεταμφιεσμένη σε Σάλι, ενώ πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο 48χρονος ντράμερ των Blink-182 ως Τζακ Σκέλινγκτον.
Ο Μπάρκερ φόρεσε κοστούμι με λευκές και μαύρες ρίγες και έβαψε ολόκληρο το κεφάλι του λευκό για να θυμίζει σκελετό, ενώ έκανε μακιγιάζ με «ράμματα» και μεγάλους μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια του. Από την άλλη, η Καρνρτάσιαν φόρεσε ένα ασπρόμαυρο σύνολο με μοτίβα και έκανε παρόμοιο μακιγιάζ.
