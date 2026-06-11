Φύλλο Αγώνα του Game 4: Ύβρεις, αποβολή φιλάθλου και αναφορά κατά της ασφάλειας στο ΟΑΚΑ
Φύλλο Αγώνα του Game 4: Ύβρεις, αποβολή φιλάθλου και αναφορά κατά της ασφάλειας στο ΟΑΚΑ
Στον 4ο αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού καταγράφηκαν περιστατικά λεκτικών επιθέσεων προς τους διαιτητές, ενώ αναφέρεται ότι φίλαθλος τράβηξε από το μανίκι τον πρώτο διαιτητή
Πέρα από τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του τέταρτου τελικού μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, οι διαιτητές κατέγραψαν στο Φύλλο Αγώνα δύο ακόμη περιστατικά που αφορούσαν συμπεριφορές φιλάθλων προς τη διαιτητική ομάδα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση των διαιτητών, τα συμβάντα σημειώθηκαν τόσο στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης όσο και στην παράταση, με τους διαιτητές να ζητούν την απομάκρυνση φιλάθλων από θέσεις πλησίον του αγωνιστικού χώρου.
Το φύλλο αγώνα του Game 4
Συγκεκριμένα, πέραν από τα υβριστικά συνθήματα, οι διαιτητές κατέγραψαν και δύο περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα τόσο στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στην παράταση.
Αρχικά στα 5:30 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου «ζητήθηκε αποβολή καθήμενου φιλάθλου στα bench seat γιατί έβριζε τους διαιτητές. Όταν δόθηκε η εντολή για την αποβολή του, αποχώρησε μόνος του».
Εππλέον, στα 2:02 πριν το τέλος της πρώτης παράτασης «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul». Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Το φύλλο αγώνα του Game 4
Συγκεκριμένα, πέραν από τα υβριστικά συνθήματα, οι διαιτητές κατέγραψαν και δύο περιστατικά τα οποία έλαβαν χώρα τόσο στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης, όσο και στην παράταση.
Αρχικά στα 5:30 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου «ζητήθηκε αποβολή καθήμενου φιλάθλου στα bench seat γιατί έβριζε τους διαιτητές. Όταν δόθηκε η εντολή για την αποβολή του, αποχώρησε μόνος του».
Εππλέον, στα 2:02 πριν το τέλος της πρώτης παράτασης «σε σφύριγμα του διαιτητή κάτω από το καλάθι φίλαθλος (γυναίκα) που καθόταν στα courts seats πλησίον του πάγκου των γηπεδούχων, τράβηξε από το μανίκι της μπλούζας του Α' διαιτητή λέγοντάς του «F@@@ you, this is not foul». Αμέσως δόθηκε εντολή απομάκρυνσής της, ενημερώνοντας τον κομισάριο, αλλά κανένας υπεύθυνος ασφαλείας δεν την απομάκρυνε και δεν προστάτευσε τους διαιτητές. Παρά τις επανειλημμένες κλήσεις, δεν ανταποκρίνονταν στην εντολή που δόθηκε».
Πηγή:www.gazzetta.gr
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