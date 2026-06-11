Φύλλο Αγώνα του Game 4: Ύβρεις, αποβολή φιλάθλου και αναφορά κατά της ασφάλειας στο ΟΑΚΑ

Στον 4ο αγώνα Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού καταγράφηκαν περιστατικά λεκτικών επιθέσεων προς τους διαιτητές, ενώ αναφέρεται ότι φίλαθλος τράβηξε από το μανίκι τον πρώτο διαιτητή