Χέγκσεθ απειλεί το Ιράν: «Αν δεν κάνει συμφωνία, θα το χτυπήσουμε σκληρά»

Νέα αυστηρή προειδοποίηση του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ προς την Τεχεράνη – «Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στο αποτέλεσμα που θέλει ο πρόεδρος Τραμπ»