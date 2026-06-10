Διαλύθηκε το σπίτι μου, ο Ηλίας πήγαινε δουλειά, λέει η σύζυγος του 57χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο
Διαλύθηκε το σπίτι μου, ο Ηλίας πήγαινε δουλειά, λέει η σύζυγος του 57χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο
Το τροχαίο έγινε όταν ο 57χρονος, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε 57χρονος σε τροχαίο στον Άγιο Δημήτριο. Ο Ηλίας τραυματίστηκε θανάσιμα μετά από σύγκρουση της μοτοσικλέτας που οδηγούσε με ένα βανάκι.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν ο 57χρονος, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου. Ο Ηλίας πήγαινε για δουλειά, σύμφωνα με την σύζυγό του.
«Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω… Διαλύθηκαν όλα, η οικογένειά μου από ένα τροχαίο, μια άτυχη στιγμή. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους… Πήγαινε στη δουλειά, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, να βγάλει το μεροκάματο», είπε η σύζυγος του 57χρονου στο STAR.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, Στέλιο Μαμαλάκη, «ο Ηλίας κατέβαινε με κατεύθυνση προς τον Άλιμο στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Ένα φορτηγάκι ανέβαινε προς την Αθήνα. Προσπάθησε να στρίψει αριστερά, βγήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα και έγινε εκεί η σύγκρουση».
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου, με κατεύθυνση προς Άλιμο, την ώρα που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό βαν.
Ο οδηγός του φορτηγού επιβραδύνει, ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει το δίκυκλο το οποίο χτυπά.
Ο άτυχος αναβάτης της φαίνεται να πέφτει κάτω από το λευκό όχημα ενώ τόσο ο οδηγός του βαν όσο και περαστικοί τρέχουν για να τον βοηθήσουν.
Στα επόμενα 10 λεπτά ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν ο 57χρονος, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου. Ο Ηλίας πήγαινε για δουλειά, σύμφωνα με την σύζυγό του.
«Έμεινα μόνη μου. Έχει κλείσει το σπίτι μου. Τι άλλο να πω… Διαλύθηκαν όλα, η οικογένειά μου από ένα τροχαίο, μια άτυχη στιγμή. Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους… Πήγαινε στη δουλειά, δεν πήγαινε για διασκέδαση. Ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, να βγάλει το μεροκάματο», είπε η σύζυγος του 57χρονου στο STAR.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αγίου Δημητρίου, Στέλιο Μαμαλάκη, «ο Ηλίας κατέβαινε με κατεύθυνση προς τον Άλιμο στη λεωφόρο Αγίου Δημητρίου. Ένα φορτηγάκι ανέβαινε προς την Αθήνα. Προσπάθησε να στρίψει αριστερά, βγήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα και έγινε εκεί η σύγκρουση».
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου, με κατεύθυνση προς Άλιμο, την ώρα που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό βαν.
Ο οδηγός του φορτηγού επιβραδύνει, ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει το δίκυκλο το οποίο χτυπά.
Ο άτυχος αναβάτης της φαίνεται να πέφτει κάτω από το λευκό όχημα ενώ τόσο ο οδηγός του βαν όσο και περαστικοί τρέχουν για να τον βοηθήσουν.
Στα επόμενα 10 λεπτά ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
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