Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι - Έχει και τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της

Γείτονας της άτυχης γυναίκας μιλώντας για το φονικό είπε: «Χθες, γύρω στις 7 άκουσα που φώναζαν βοήθεια και βγήκα έξω να δω μήπως έχει πέσει κάποιος κάτω. Και πάω πάνω και μου λένε ότι την έχουν σκοτώσει, τρέχει αίμα από το κεφάλι της. Μετά ήρθε η Αστυνομία και τα παιδιά της. Εγώ άκουσα ότι αυτό πρέπει να είχε γίνει από το μεσημέρι και αυτοί πρέπει να έχουν φύγει από πάνω, γιατί έχει δρόμο».Τα κομμάτια του παζλ της ληστείας μετά φόνου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα με θύμα μία γυναίκα 75 ετών προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.Η τοπική κοινωνία βρίσκεται ακόμη σε σοκ από το άγριο έγκλημα την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες, καταθέσεις και αναλύσεις εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εισβολή των ληστών στον χώρο μέσω ενός παραθύρου. Αυτό που επιχειρούν τώρα είναι να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα.Με δεδομένο το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη και -ως εκ τούτου- «ακίνδυνη» για τους δράστες, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι τους όπλισε το χέρι και αποφάσισαν να σκοτώσουν μία ανυπεράσπιστη γυναίκα. Μήπως τους γνώρισε και έτσι θέλησαν να της κλείσουν το στόμα; Μήπως τους είδε, προσπάθησε να φωνάξει και την σκότωσαν; Ουδείς γνωρίζει μέχρι στιγμής.Όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκτιμώντας πως οι υπαίτιοι σύντομα θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα μεταφερθούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή.