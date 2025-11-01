Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι - Έχει και τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της
Άγρια δολοφονία ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα: Τη χτύπησαν με μπουκάλι στο κεφάλι - Έχει και τραύματα από μαχαίρι στα χέρια της
Οι δράστες φαίνεται πως την απείλησαν με μαχαίρι και για αυτό η γυναίκα έχει αμυντικά τραύματα στο χέρι της - Βρέθηκε το μαχαίρι κάτω από τη σορό της άτυχης γυναίκας - Ωστόσο η ηλικιωμένη πέθανε από τραύμα στο κεφάλι
Από χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι φαίνεται πως προκλήθηκε ο θάνατος της 75χρονης, η οποία αργά χθες το απόγευμα έπεσε θύμα μιας αιματηρής ληστείας μέσα στο σπίτι της, στον Κοκκινόβραχο της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση.
Όταν σήκωσαν το πτώμα το βράδυ που ήρθε ο ιατροδικαστής από κάτω βρέθηκε ένα μαχαίρι που σημαίνει ότι οι δράστες την απείλησαν. Η άτυχη γυναίκας προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και για αυτό φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια. Η γυναίκα δεν πέθανε από το μαχαίρι αλλά από χτύπημα στο κεφάλι.
Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι, επί της οδού Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κόρη της η οποία είδε ότι η μητέρα της έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διέκρινε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.
Μαρτυρίες γειτόνων για τη ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα
Η ίδια κάλεσε την Αστυνομία ενώ νωρίτερα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης είχαν τηλεφωνήσει και γείτονες του θύματος οι οποίοι αντιλήφθηκαν πως η 75χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.
Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το τζάμι ενός παραθύρου ήταν σπασμένο ενώ και ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν άνω-κάτω παραπέμποντας σε ληστεία.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που έχει καταγράψει τη στιγμή που οι αδίστακτοι ληστές σπάνε το τζάμι και μπουκάρουν στο σπίτι προτού δολοφονήσουν την 75χρονη.
Παράλληλα, πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν στοιχεία και από τις καταθέσεις των γειτόνων του θύματος προκειμένου να οδηγηθούν στα «ίχνη» των δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γειτόνισσα της 75χρονης ανέφερε πως από την Πέμπτη έβλεπε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει ξαναδεί στην περιοχή, να κινείται "ύποπτα" στα στενά προκαλώντας της εντύπωση καθώς πρόκειται για έναν απόμερο οικισμό.
Όταν σήκωσαν το πτώμα το βράδυ που ήρθε ο ιατροδικαστής από κάτω βρέθηκε ένα μαχαίρι που σημαίνει ότι οι δράστες την απείλησαν. Η άτυχη γυναίκας προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό της και για αυτό φέρει αμυντικά τραύματα στα χέρια. Η γυναίκα δεν πέθανε από το μαχαίρι αλλά από χτύπημα στο κεφάλι.
Την άτυχη ηλικιωμένη εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι, επί της οδού Ικάρου, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η κόρη της η οποία είδε ότι η μητέρα της έφερε πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι ενώ παράλληλα διέκρινε πως ένα παράθυρο ήταν παραβιασμένο.
Μαρτυρίες γειτόνων για τη ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα
Η ίδια κάλεσε την Αστυνομία ενώ νωρίτερα στο κέντρο της Άμεσης Δράσης είχαν τηλεφωνήσει και γείτονες του θύματος οι οποίοι αντιλήφθηκαν πως η 75χρονη είχε πέσει θύμα ληστείας.
Οι Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν πως το τζάμι ενός παραθύρου ήταν σπασμένο ενώ και ο χώρος στο εσωτερικό του σπιτιού ήταν άνω-κάτω παραπέμποντας σε ληστεία.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών με τους Αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών να εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του σπιτιού που έχει καταγράψει τη στιγμή που οι αδίστακτοι ληστές σπάνε το τζάμι και μπουκάρουν στο σπίτι προτού δολοφονήσουν την 75χρονη.
Παράλληλα, πέρα από το βιντεοληπτικό υλικό συλλέγουν στοιχεία και από τις καταθέσεις των γειτόνων του θύματος προκειμένου να οδηγηθούν στα «ίχνη» των δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μια γειτόνισσα της 75χρονης ανέφερε πως από την Πέμπτη έβλεπε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει ξαναδεί στην περιοχή, να κινείται "ύποπτα" στα στενά προκαλώντας της εντύπωση καθώς πρόκειται για έναν απόμερο οικισμό.
Γείτονας της άτυχης γυναίκας μιλώντας για το φονικό είπε: «Χθες, γύρω στις 7 άκουσα που φώναζαν βοήθεια και βγήκα έξω να δω μήπως έχει πέσει κάποιος κάτω. Και πάω πάνω και μου λένε ότι την έχουν σκοτώσει, τρέχει αίμα από το κεφάλι της. Μετά ήρθε η Αστυνομία και τα παιδιά της. Εγώ άκουσα ότι αυτό πρέπει να είχε γίνει από το μεσημέρι και αυτοί πρέπει να έχουν φύγει από πάνω, γιατί έχει δρόμο».
Μαρτυρία γείτονα
Τα κομμάτια του παζλ της ληστείας μετά φόνου που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (31/10) στη Σαλαμίνα με θύμα μία γυναίκα 75 ετών προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές της ΕΛ.ΑΣ. που χειρίζονται την υπόθεση.
Η χαρτογράφηση του δρομολογίου των δραστών και τα αναπάντητα ερωτήματα
Η τοπική κοινωνία βρίσκεται ακόμη σε σοκ από το άγριο έγκλημα την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από μαρτυρίες, καταθέσεις και αναλύσεις εικόνων από κάμερες της περιοχής να φθάσουν στα ίχνη των δραστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο έχει αποτυπωθεί η εισβολή των ληστών στον χώρο μέσω ενός παραθύρου. Αυτό που επιχειρούν τώρα είναι να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες πριν και μετά το ειδεχθές έγκλημα.
Με δεδομένο το γεγονός ότι η γυναίκα ήταν ηλικιωμένη και -ως εκ τούτου- «ακίνδυνη» για τους δράστες, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι το τι τους όπλισε το χέρι και αποφάσισαν να σκοτώσουν μία ανυπεράσπιστη γυναίκα. Μήπως τους γνώρισε και έτσι θέλησαν να της κλείσουν το στόμα; Μήπως τους είδε, προσπάθησε να φωνάξει και την σκότωσαν; Ουδείς γνωρίζει μέχρι στιγμής.
Όπως ανέφεραν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, εκτιμώντας πως οι υπαίτιοι σύντομα θα εντοπιστούν, θα συλληφθούν και θα μεταφερθούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα