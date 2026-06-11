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Πέντε αστυνομικοί νεκροί σε ενέδρα καρτέλ στο Μεξικό λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Πέντε αστυνομικοί νεκροί σε ενέδρα καρτέλ στο Μεξικό λίγες ώρες πριν από την έναρξη του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον περιπολικού στη Μιτσοακάν – Πέντε τραυματίες, μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών
Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και ισάριθμοι συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λυμαίνονται καρτέλ των ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ απόψε αναμένεται στη χώρα η έναρξη του Μουντιάλ.
Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η επίθεση διαπράχτηκε στον δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα κι είναι γνωστό ότι δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο· στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών, επίσης ανθεί -- μεταξύ εκβιάσεων, διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες...
Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα, τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού.
Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουρουαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ.
Το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.
Cinco elementos de la Guardia Civil fueron asesinados en una emboscada en la carretera Zacapu-Nahuatzen, en la Meseta Purépecha de Michoacán.— Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) June 11, 2026
En los audios se escucha la desesperación de los policías pidiendo apoyo mientras eran atacados.
Hay regiones enteras del país donde los… pic.twitter.com/D4L4FkJ9Cb
Η επίθεση διαπράχτηκε στον δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα κι είναι γνωστό ότι δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Derivado de los operativos interinstitucionales desplegados tras la agresión registrada en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, personal de la #GuardiaCivil, en coordinación con la @Defensamx1, aseguró 2 camionetas, armamento y municiones. pic.twitter.com/zUCN2nYnWT— SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) June 11, 2026
Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο· στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών, επίσης ανθεί -- μεταξύ εκβιάσεων, διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες...
Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα, τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού.
Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουρουαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ.
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