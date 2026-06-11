Αταμάν: «Αφιερώνω τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει»

Ο ρόλος των Σορτς και Τολιόπουλου στον τελικό

Αποθέωση για τον Χέις-Ντέιβις και αγωνία για τους τραυματίες

«Να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει»

Ο Αταμάν αναφέρθηκε και στη στήριξη των φιλάθλων πριν από το παιχνίδι.«Το βλέπουμε στο γήπεδο, το βλέπουμε στον κόσμο. Το είδαμε και έξω από το ξενοδοχείο, όπου βρέθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί. Οι παίκτες πάλεψαν και είμαι περήφανος γι’ αυτούς. Αφιερώνω τη νίκη στον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη τους στο μπάσκετ».Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι οι Τι Τζέι Σορτς και Βασίλης Τολιόπουλος θα έχουν αυξημένο ρόλο στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς.«Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ο Γκραντ ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολο να παίξουμε με τρεις ψηλούς. Ο Ναν ήταν εκτός με πέντε φάουλ. Χρειαζόμασταν σκορ και δημιουργία, γιατί είχαμε μόνο τον Χέις-Ντέιβις που μπορούσε να δημιουργήσει για τους άλλους».Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στον τελικό. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα. Σίγουρα θα παίξουν. Αυτό είναι το ρόστερ που θα έχουμε στον τελικό».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.«Ο Νάιτζελ θέλει να μένει στο παρκέ. Είναι χαρούμενος όταν παίζει περισσότερα από 30 λεπτά. Απόψε το ματς μάς ανάγκασε να τον χρησιμοποιήσουμε για 48 λεπτά. Δεν βοήθησε μόνο επιθετικά. Έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ και αγωνίστηκε με τεράστια ενέργεια».Ο Αταμάν εξήρε τον επαγγελματισμό του Αμερικανού φόργουορντ.«Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ. Έρχεται πάντα τρεις ώρες νωρίτερα στην προπόνηση και κάνει επιπλέον δουλειά. Το άξιζε. Έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά απόψε έδειξε ότι δεν είναι μόνο σκόρερ. Είναι ένας παίκτης που παλεύει σε κάθε φάση και αφήνει την καρδιά του στο παρκέ».Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε επιφυλακτικός.«Για τον Σλούκα και τον Όσμαν δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει ο Σλούκας. Έχει χειρουργηθεί αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο Όσμαν έχει σπασμούς και ελπίζουμε καθημερινά να υποχωρήσουν. Το πρωί προσπάθησε να τρέξει, αλλά εξακολουθούσε να έχει σπασμούς».Και συνέχισε: «Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες. Οι γιατροί μας θα προσπαθήσουν να τον προετοιμάσουν. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Στο πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας».Ολοκληρώνοντας, ο Αταμάν απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς τη διαιτησία, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε στα πέντε φάουλ του Κέντρικ Ναν.«Πιστεύω ότι ο Ναν έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ίσως το καλύτερό του στη σειρά όσο ήταν στο παρκέ. Δυστυχώς χρεώθηκε με πέντε φάουλ. Θα το εξετάσω όταν δω ξανά τον αγώνα. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε αρκετά».Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει του Game 5.«Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουν ότι τόσο για τα δύο κλαμπ όσο και για το ελληνικό μπάσκετ είναι σημαντικό να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει. Όχι λόγω όσων έγιναν στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα και το αξίζει, θα τον συγχαρούμε».Καταλήγοντας, σημείωσε: «Ελπίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο ελληνικό μπάσκετ και στον ελληνικό αθλητισμό να δουν ένα δίκαιο παιχνίδι εκεί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων το αξίζουν για την προσπάθεια και τη μαχητικότητα που δείχνουν στο παρκέ».