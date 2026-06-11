Αταμάν: «Αφιερώνω τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει»
Αταμάν: «Αφιερώνω τη νίκη στον Παύλο Γιαννακόπουλο, να πάρει τον τίτλο η ομάδα που το αξίζει»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην υπερπροσπάθεια των παικτών του, εξήρε τον Χέις-Ντέιβις και έστειλε μήνυμα ενόψει του Game 5 στο ΣΕΦ
Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού στο Game 4 των τελικών της Basket League, αφιερώνοντας το αποτέλεσμα στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου και στην οικογένειά του.
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για το πιο δύσκολο παιχνίδι της τελευταίας τριετίας, εξήρε την προσπάθεια των παικτών του παρά τις σημαντικές απουσίες και υπογράμμισε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να καταλήξει στην ομάδα που πραγματικά το αξίζει.
«Είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα δεν τιμωρήθηκα για το σακάκι μου. Ελπίζω να μην τιμωρηθώ που είμαι έτσι στη συνέντευξη Τύπου», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του.
«Τρομερό ματς από εμάς, με πολλούς παίκτες εκτός. Όλοι πάλεψαν. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο διατηρήσαμε τον έλεγχο, αλλά με τα φάουλ του Ναν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Το λύσαμε με τον Χέις-Ντέιβις, που έπαιξε 48 λεπτά. Εξαιρετική εμφάνιση. Και οι υπόλοιποι. Ο Τολιόπουλος, ο Σορτς, ο Γκραντ έχασε σουτ αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα».
Ο Αταμάν εξήγησε επίσης το πλάνο που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
«Βάλαμε τον Χουάντσο πάνω στον πόιντ γκαρντ τους και κλείσαμε τους διαδρόμους. Τους αναγκάσαμε να σουτάρουν. Δεν βρήκαν σκορ από τους ψηλούς τους. Κλείσαμε τα σετ παιχνίδια τους. Επιθετικά είχαμε δύο ευκαιρίες πριν από τις παρατάσεις, τις χάσαμε με τον Χουάντσο και τον Τολιόπουλο σε ελεύθερα σουτ. Στο τέλος συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και κερδίσαμε».
Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της νίκης για τον οργανισμό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
«Ήταν σημαντικό για τους οπαδούς και για το κλαμπ να δείξουμε αυτή τη μαχητικότητα. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας. Τώρα θα πάμε εκεί για να πάρουμε τον τίτλο στην έδρα τους».
«Αφιερώνω το ματς στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Ήταν τα τελευταία τρία χρόνια το πιο δύσκολο ματς για εμάς. Όλοι έπαιξαν με πάθος, όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς, αλλά ο κόσμος μάς πιστεύει».
Ο Τούρκος τεχνικός μίλησε για το πιο δύσκολο παιχνίδι της τελευταίας τριετίας, εξήρε την προσπάθεια των παικτών του παρά τις σημαντικές απουσίες και υπογράμμισε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να καταλήξει στην ομάδα που πραγματικά το αξίζει.
«Ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι των τελευταίων τριών ετών»Ο προπονητής των «πρασίνων» ξεκίνησε με χιούμορ τις δηλώσεις του, σχολιάζοντας ότι αυτή τη φορά δεν τιμωρήθηκε για την ενδυμασία του.
«Είμαι χαρούμενος γιατί σήμερα δεν τιμωρήθηκα για το σακάκι μου. Ελπίζω να μην τιμωρηθώ που είμαι έτσι στη συνέντευξη Τύπου», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια στάθηκε στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του.
«Τρομερό ματς από εμάς, με πολλούς παίκτες εκτός. Όλοι πάλεψαν. Παίξαμε εξαιρετική άμυνα, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο διατηρήσαμε τον έλεγχο, αλλά με τα φάουλ του Ναν είχαμε πρόβλημα στην επίθεση. Το λύσαμε με τον Χέις-Ντέιβις, που έπαιξε 48 λεπτά. Εξαιρετική εμφάνιση. Και οι υπόλοιποι. Ο Τολιόπουλος, ο Σορτς, ο Γκραντ έχασε σουτ αλλά έπαιξε εξαιρετική άμυνα».
Ο Αταμάν εξήγησε επίσης το πλάνο που ακολούθησε ο Παναθηναϊκός στην άμυνα.
«Βάλαμε τον Χουάντσο πάνω στον πόιντ γκαρντ τους και κλείσαμε τους διαδρόμους. Τους αναγκάσαμε να σουτάρουν. Δεν βρήκαν σκορ από τους ψηλούς τους. Κλείσαμε τα σετ παιχνίδια τους. Επιθετικά είχαμε δύο ευκαιρίες πριν από τις παρατάσεις, τις χάσαμε με τον Χουάντσο και τον Τολιόπουλο σε ελεύθερα σουτ. Στο τέλος συνεχίσαμε να παίζουμε καλή άμυνα και κερδίσαμε».
Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της νίκης για τον οργανισμό και τον κόσμο του Παναθηναϊκού.
«Ήταν σημαντικό για τους οπαδούς και για το κλαμπ να δείξουμε αυτή τη μαχητικότητα. Δεν τους αφήσαμε να πάρουν τον τίτλο στην έδρα μας. Τώρα θα πάμε εκεί για να πάρουμε τον τίτλο στην έδρα τους».
Η αφιέρωση στον Παύλο ΓιαννακόπουλοΟ Τούρκος προπονητής αφιέρωσε τη νίκη στον ιστορικό ηγέτη του συλλόγου, τονίζοντας ότι οι παίκτες του ξεπέρασαν τα όριά τους παρά τα προβλήματα τραυματισμών.
«Αφιερώνω το ματς στον Παύλο Γιαννακόπουλο. Ήταν τα τελευταία τρία χρόνια το πιο δύσκολο ματς για εμάς. Όλοι έπαιξαν με πάθος, όλοι ήθελαν να κερδίσουν. Όλοι γνωρίζουν ότι έχουμε σημαντικούς τραυματισμούς, αλλά ο κόσμος μάς πιστεύει».
Ο Αταμάν αναφέρθηκε και στη στήριξη των φιλάθλων πριν από το παιχνίδι.
«Το βλέπουμε στο γήπεδο, το βλέπουμε στον κόσμο. Το είδαμε και έξω από το ξενοδοχείο, όπου βρέθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί. Οι παίκτες πάλεψαν και είμαι περήφανος γι’ αυτούς. Αφιερώνω τη νίκη στον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη τους στο μπάσκετ».
«Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ο Γκραντ ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολο να παίξουμε με τρεις ψηλούς. Ο Ναν ήταν εκτός με πέντε φάουλ. Χρειαζόμασταν σκορ και δημιουργία, γιατί είχαμε μόνο τον Χέις-Ντέιβις που μπορούσε να δημιουργήσει για τους άλλους».
Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στον τελικό. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα. Σίγουρα θα παίξουν. Αυτό είναι το ρόστερ που θα έχουμε στον τελικό».
«Ο Νάιτζελ θέλει να μένει στο παρκέ. Είναι χαρούμενος όταν παίζει περισσότερα από 30 λεπτά. Απόψε το ματς μάς ανάγκασε να τον χρησιμοποιήσουμε για 48 λεπτά. Δεν βοήθησε μόνο επιθετικά. Έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ και αγωνίστηκε με τεράστια ενέργεια».
Ο Αταμάν εξήρε τον επαγγελματισμό του Αμερικανού φόργουορντ.
«Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ. Έρχεται πάντα τρεις ώρες νωρίτερα στην προπόνηση και κάνει επιπλέον δουλειά. Το άξιζε. Έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά απόψε έδειξε ότι δεν είναι μόνο σκόρερ. Είναι ένας παίκτης που παλεύει σε κάθε φάση και αφήνει την καρδιά του στο παρκέ».
Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε επιφυλακτικός.
«Για τον Σλούκα και τον Όσμαν δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει ο Σλούκας. Έχει χειρουργηθεί αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο Όσμαν έχει σπασμούς και ελπίζουμε καθημερινά να υποχωρήσουν. Το πρωί προσπάθησε να τρέξει, αλλά εξακολουθούσε να έχει σπασμούς».
Και συνέχισε: «Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες. Οι γιατροί μας θα προσπαθήσουν να τον προετοιμάσουν. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Στο πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας».
«Πιστεύω ότι ο Ναν έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ίσως το καλύτερό του στη σειρά όσο ήταν στο παρκέ. Δυστυχώς χρεώθηκε με πέντε φάουλ. Θα το εξετάσω όταν δω ξανά τον αγώνα. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε αρκετά».
Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει του Game 5.
«Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουν ότι τόσο για τα δύο κλαμπ όσο και για το ελληνικό μπάσκετ είναι σημαντικό να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει. Όχι λόγω όσων έγιναν στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα και το αξίζει, θα τον συγχαρούμε».
Καταλήγοντας, σημείωσε: «Ελπίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο ελληνικό μπάσκετ και στον ελληνικό αθλητισμό να δουν ένα δίκαιο παιχνίδι εκεί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων το αξίζουν για την προσπάθεια και τη μαχητικότητα που δείχνουν στο παρκέ».
«Το βλέπουμε στο γήπεδο, το βλέπουμε στον κόσμο. Το είδαμε και έξω από το ξενοδοχείο, όπου βρέθηκαν περίπου 2.000 οπαδοί. Οι παίκτες πάλεψαν και είμαι περήφανος γι’ αυτούς. Αφιερώνω τη νίκη στον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο και στην οικογένεια Γιαννακόπουλου για την αγάπη τους στο μπάσκετ».
Ο ρόλος των Σορτς και Τολιόπουλου στον τελικόΟ προπονητής του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε ότι οι Τι Τζέι Σορτς και Βασίλης Τολιόπουλος θα έχουν αυξημένο ρόλο στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς.
«Ναι, σίγουρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα. Όταν ο Γκραντ ήταν κουρασμένος, ήταν δύσκολο να παίξουμε με τρεις ψηλούς. Ο Ναν ήταν εκτός με πέντε φάουλ. Χρειαζόμασταν σκορ και δημιουργία, γιατί είχαμε μόνο τον Χέις-Ντέιβις που μπορούσε να δημιουργήσει για τους άλλους».
Και πρόσθεσε: «Σίγουρα θα τους χρησιμοποιήσουμε στον τελικό. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα. Σίγουρα θα παίξουν. Αυτό είναι το ρόστερ που θα έχουμε στον τελικό».
Αποθέωση για τον Χέις-Ντέιβις και αγωνία για τους τραυματίεςΙδιαίτερη αναφορά έκανε στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, ο οποίος αποτέλεσε τον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.
«Ο Νάιτζελ θέλει να μένει στο παρκέ. Είναι χαρούμενος όταν παίζει περισσότερα από 30 λεπτά. Απόψε το ματς μάς ανάγκασε να τον χρησιμοποιήσουμε για 48 λεπτά. Δεν βοήθησε μόνο επιθετικά. Έπαιξε τρομερή άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ και αγωνίστηκε με τεράστια ενέργεια».
Ο Αταμάν εξήρε τον επαγγελματισμό του Αμερικανού φόργουορντ.
«Είμαστε χαρούμενοι που έχουμε έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ. Έρχεται πάντα τρεις ώρες νωρίτερα στην προπόνηση και κάνει επιπλέον δουλειά. Το άξιζε. Έχει κάνει πολλά καλά παιχνίδια, αλλά απόψε έδειξε ότι δεν είναι μόνο σκόρερ. Είναι ένας παίκτης που παλεύει σε κάθε φάση και αφήνει την καρδιά του στο παρκέ».
Σε ό,τι αφορά τους τραυματίες, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε επιφυλακτικός.
«Για τον Σλούκα και τον Όσμαν δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει ο Σλούκας. Έχει χειρουργηθεί αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Ο Όσμαν έχει σπασμούς και ελπίζουμε καθημερινά να υποχωρήσουν. Το πρωί προσπάθησε να τρέξει, αλλά εξακολουθούσε να έχει σπασμούς».
Και συνέχισε: «Έχουμε μπροστά μας τρεις ημέρες. Οι γιατροί μας θα προσπαθήσουν να τον προετοιμάσουν. Είναι σημαντικός παίκτης για εμάς. Στο πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας».
«Να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει»Ολοκληρώνοντας, ο Αταμάν απέφυγε να σχολιάσει εκτενώς τη διαιτησία, παρά το γεγονός ότι αναφέρθηκε στα πέντε φάουλ του Κέντρικ Ναν.
«Πιστεύω ότι ο Ναν έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Ίσως το καλύτερό του στη σειρά όσο ήταν στο παρκέ. Δυστυχώς χρεώθηκε με πέντε φάουλ. Θα το εξετάσω όταν δω ξανά τον αγώνα. Δεν θέλω να μιλήσω ξανά για τους διαιτητές. Όλοι μιλάνε αρκετά».
Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα ενόψει του Game 5.
«Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουν ότι τόσο για τα δύο κλαμπ όσο και για το ελληνικό μπάσκετ είναι σημαντικό να κατακτήσει το πρωτάθλημα η ομάδα που το αξίζει. Όχι λόγω όσων έγιναν στο ΣΕΦ. Αν ο Ολυμπιακός παίξει καλύτερα και το αξίζει, θα τον συγχαρούμε».
Καταλήγοντας, σημείωσε: «Ελπίζω όλοι όσοι συμμετέχουν στο ελληνικό μπάσκετ και στον ελληνικό αθλητισμό να δουν ένα δίκαιο παιχνίδι εκεί. Οι παίκτες και των δύο ομάδων το αξίζουν για την προσπάθεια και τη μαχητικότητα που δείχνουν στο παρκέ».
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