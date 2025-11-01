Πειραιάς: Οι γιατροί ακρωτηρίασαν το πόδι της 72χρονης που παρασύρθηκε από το λεωφορείο
Η κατάσταση της άτυχης γυναίκας παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη - «Έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πεθάνει», λέει η ανιψιά της
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Αττικό Νοσοκομείο η 72χρονη γυναίκα, στην οποία σύμφωνε με το Mega οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του ενός ποδιού, έπειτα από σοβαρό τροχαίο στον Πειραιά. Η ηλικιωμένη παρασύρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης από λεωφορείο της γραμμής 049 στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένα τραύματα στα κάτω άκρα.
Η ανιψιά της 72χρονης δήλωσε: «Δεν ξέρω αν πήγε να ανέβει και δεν την είδε... Έπεσε κάτω και την πάτησε; Προφανώς ο οδηγός δεν το κατάλαβε γιατί τον σταμάτησαν πιο κάτω. Την περίμενα να γυρίσει σπίτι· η στάση που την βρήκαν είναι αυτή που θα έπαιρνε».
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η γυναίκα, παρά τη βαριά αιμορραγία, είχε τις αισθήσεις της. Μια νεαρή κοπέλα που έσπευσε να τη βοηθήσει δήλωσε: «Έτρεξα να δω τι συνέβη. Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της, μας μιλούσε και μας έδινε τα στοιχεία της. Στην αρχή ήταν καλά, μετά άρχισε να χλωμιάζει καθώς έχανε αίμα. Ήρθε μηχανή του ΕΚΑΒ και με τη βοήθειά της δέσαμε το πόδι που αιμορραγούσε».
Όπως πρόσθεσε, «το χειρουργείο έγινε, της έχουν ακρωτηριάσει το ένα πόδι, είναι διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και σε κρίσιμη κατάσταση. Το άλλο πόδι έχει πολλά κατάγματα, αλλά δεν είναι λιωμένο».
Η Τροχαία Πειραιά έχει αναλάβει την προανάκριση για να εξακριβώσει τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
Το περιστατικό στο κέντρο του ΠειραιάΛίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Πέμπτης, σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη λεωφόρο Γρηγορίου Λαμπράκη. Η 72χρονη, που είχε ολοκληρώσει τα ψώνια της, προσπάθησε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο της γραμμής 049. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός δεν την αντιλήφθηκε, έκλεισε τις πόρτες και ξεκίνησε το όχημα. Η τσάντα της γυναίκας φέρεται να πιάστηκε στις πόρτες, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και να πέσει στο οδόστρωμα.
Αιμόφυρτη αλλά με τις αισθήσεις της
Καθυστέρησε το ασθενοφόροΣύμφωνα με μαρτυρίες, το ασθενοφόρο καθυστέρησε να φτάσει περίπου μία ώρα. «Δεν κουνιόταν η γυναίκα, της είχαν δέσει το πόδι και περίμενε στο δρόμο για πολλή ώρα. Ήταν τουλάχιστον μία ώρα πεσμένη», ανέφερε κάτοικος της περιοχής. Τελικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.
Δίνει μάχη για τη ζωή τηςΗ κατάσταση της υγείας της 72χρονης χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Οι γιατροί προχώρησαν σε ακρωτηριασμό του δεξιού ποδιού της και εξετάζουν το ενδεχόμενο νέας επέμβασης και στο δεύτερο άκρο. «Έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πεθάνει. Ο γιατρός μας είπε πριν το χειρουργείο ότι δεν περίμενε να ζήσει, ήταν πολύ χάλια όλα της τα όργανα», δήλωσε η ανιψιά της.
