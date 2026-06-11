Το Ιράν κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ: «Κάθε πλοίο που θα επιχειρήσει να περάσει θα αποτελεί στόχο»

Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός κλείνει για όλα τα πλοία μετά τα νέα αμερικανικά πλήγματα, ενώ έκανε λόγο για επίθεση σε δύο σκάφη που επιχείρησαν να τη διασχίσουν