Μυστήριο στη Μεσσηνία: Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από το Νιόκαστρο, έρευνα από τις Αρχές

Το πολύτιμο κειμήλιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με τη μνήμη της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες