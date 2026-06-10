Σίντεϊ Σουίνι για τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της στο Euphoria: Δεν θα έκανα αυτές τις επιλογές, αλλά είμαι ηθοποιός
Σίντεϊ Σουίνι για τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα της στο Euphoria: Δεν θα έκανα αυτές τις επιλογές, αλλά είμαι ηθοποιός
Η ηθοποιός υποδύθηκε την Κάσι Χάουαρντ η οποία στην τρίτη σεζόν του σίριαλ έγινε μοντέλο στο OnlyFans και συμμετείχε σε σκηνές που προκάλεσαν αντιδράσεις από τον κόσμο
Για τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα που υποδύθηκε στη σειρά «Euphoria» απάντησε η Σίντνεϊ Σουίνι, υποστηρίζοντας πως δεν θα έκανε ποτέ αυτές τις επιλογές στη ζωή της, αλλά αισθανόταν πως έπρεπε να υλοποιήσει το όραμα του δημιουργού με τον πιο ακραίο τρόπο.
Η ηρωίδα της Κάσι Χάουαρντ στην τρίτη σεζόν του σίριαλ, απέκτησε δημοσιότητα ως μοντέλο στο OnlyFans, μετά τον γάμο της με τον Νέιτ Τζέικομπς, και οι σκηνές που χρειάστηκε να γυρίσει η ηθοποιός χαρακτηρίστηκαν από πολλούς στα social media ακραίες. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Σουίνι εξήγησε αρχικά πως ο χαρακτήρας αυτός χρειαζόταν επιβεβαίωση: «Από την αρχή, μπορείς να δεις ότι η Κάσι έχει ανάγκη να αγαπηθεί. Έχει ανάγκη από επιβεβαίωση από τους άλλους. Δεν ξέρει πώς να αγαπήσει τον εαυτό της αν δεν την αγαπά κάποιος άλλος», δήλωσε.
Έπειτα η 28χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, οδήγησε τον χαρακτήρα σε αυτή την εξέλιξη. «Νομίζω ότι την ενθουσίαζε περισσότερο η ιδέα ότι τόσοι άνθρωποι την αγαπούν και γνωρίζουν ποια είναι και ότι ο κόσμος της δεν είναι μικρός», είπε, ενώ σε ερώτηση σχετικά με τις συζητήσεις που είχε με τον Λέβινσον για τις σκηνές γυμνού που απαιτεί η συγκεκριμένη ιστορία, η Σουίνι απάντησε: «Μου έστειλε όλα τα σενάρια και περιλάμβαναν ήδη όλες τις σκηνές της Κάσι, τις σκηνές του OnlyFans, και με πήρε τηλέφωνο μετά και το συζητήσαμε αναλυτικά. Με ρώτησε πώς αισθάνομαι και του είπα: “Κοίτα, υποδύομαι έναν χαρακτήρα”».
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Συμφωνώ με όλες τις αποφάσεις της Κάσι; Θα έκανα εγώ προσωπικά αυτές τις επιλογές; Όχι, φυσικά και όχι. Αλλά είμαι ηθοποιός και αυτή είναι η δουλειά μου, και αυτή είναι η ζωή της Κάσι, και για να την αποδώσω σωστά και να την υποδυθώ όπως πρέπει, σημαίνει να υλοποιήσω το όραμα του Σαμ και να παίξω την Κάσι με τον πιο ευάλωτο και ακραίο τρόπο».
Από την πλευρά του, ο Σαμ Λέβινσον, σε συνέντευξή του στους New York Times την 1η Ιουνίου, ανέφερε ότι αρχικά είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να γυριστούν οι σκηνές χωρίς γυμνό. «Είναι αστείο, όταν το έγραφα αρχικά, σκεφτόμουν μήπως το γυρίσουμε χωρίς καθόλου γυμνό, μήπως υπάρχουν τρόποι να το αποφύγουμε. Και η Σίντνεϊ με κοίταξε και μου είπε: “Μιλάς σοβαρά; Υποδύομαι ένα μοντέλο του OnlyFans. Μου λες ότι θα το αποφύγεις;” Και είπα, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο».
Ο δημιουργός χαρακτήρισε τη Σουίνι «εντελώς ατρόμητη ηθοποιό», προσθέτοντας: «Είναι επίσης εξαιρετικά επαγγελματίας και έρχεται κάθε μέρα έτοιμη. Λατρεύω να δουλεύω μαζί της γιατί υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην ερμηνεία. Υπάρχει πολλή εμπιστοσύνη μεταξύ μας».
Η ηρωίδα της Κάσι Χάουαρντ στην τρίτη σεζόν του σίριαλ, απέκτησε δημοσιότητα ως μοντέλο στο OnlyFans, μετά τον γάμο της με τον Νέιτ Τζέικομπς, και οι σκηνές που χρειάστηκε να γυρίσει η ηθοποιός χαρακτηρίστηκαν από πολλούς στα social media ακραίες. Σε συνέντευξή της στο Vanity Fair, η Σουίνι εξήγησε αρχικά πως ο χαρακτήρας αυτός χρειαζόταν επιβεβαίωση: «Από την αρχή, μπορείς να δεις ότι η Κάσι έχει ανάγκη να αγαπηθεί. Έχει ανάγκη από επιβεβαίωση από τους άλλους. Δεν ξέρει πώς να αγαπήσει τον εαυτό της αν δεν την αγαπά κάποιος άλλος», δήλωσε.
Έπειτα η 28χρονη ηθοποιός ανέφερε ότι κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, οδήγησε τον χαρακτήρα σε αυτή την εξέλιξη. «Νομίζω ότι την ενθουσίαζε περισσότερο η ιδέα ότι τόσοι άνθρωποι την αγαπούν και γνωρίζουν ποια είναι και ότι ο κόσμος της δεν είναι μικρός», είπε, ενώ σε ερώτηση σχετικά με τις συζητήσεις που είχε με τον Λέβινσον για τις σκηνές γυμνού που απαιτεί η συγκεκριμένη ιστορία, η Σουίνι απάντησε: «Μου έστειλε όλα τα σενάρια και περιλάμβαναν ήδη όλες τις σκηνές της Κάσι, τις σκηνές του OnlyFans, και με πήρε τηλέφωνο μετά και το συζητήσαμε αναλυτικά. Με ρώτησε πώς αισθάνομαι και του είπα: “Κοίτα, υποδύομαι έναν χαρακτήρα”».
Συνεχίζοντας, τόνισε: «Συμφωνώ με όλες τις αποφάσεις της Κάσι; Θα έκανα εγώ προσωπικά αυτές τις επιλογές; Όχι, φυσικά και όχι. Αλλά είμαι ηθοποιός και αυτή είναι η δουλειά μου, και αυτή είναι η ζωή της Κάσι, και για να την αποδώσω σωστά και να την υποδυθώ όπως πρέπει, σημαίνει να υλοποιήσω το όραμα του Σαμ και να παίξω την Κάσι με τον πιο ευάλωτο και ακραίο τρόπο».
Sydney Sweeney Reacts to Her Controversial OnlyFans Storyline in Euphoria: 'Would I Personally Make These Choices? No' https://t.co/XkW6eUosrG— People (@people) June 9, 2026
Από την πλευρά του, ο Σαμ Λέβινσον, σε συνέντευξή του στους New York Times την 1η Ιουνίου, ανέφερε ότι αρχικά είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να γυριστούν οι σκηνές χωρίς γυμνό. «Είναι αστείο, όταν το έγραφα αρχικά, σκεφτόμουν μήπως το γυρίσουμε χωρίς καθόλου γυμνό, μήπως υπάρχουν τρόποι να το αποφύγουμε. Και η Σίντνεϊ με κοίταξε και μου είπε: “Μιλάς σοβαρά; Υποδύομαι ένα μοντέλο του OnlyFans. Μου λες ότι θα το αποφύγεις;” Και είπα, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο».
Ο δημιουργός χαρακτήρισε τη Σουίνι «εντελώς ατρόμητη ηθοποιό», προσθέτοντας: «Είναι επίσης εξαιρετικά επαγγελματίας και έρχεται κάθε μέρα έτοιμη. Λατρεύω να δουλεύω μαζί της γιατί υπάρχει μεγάλη ευελιξία στην ερμηνεία. Υπάρχει πολλή εμπιστοσύνη μεταξύ μας».
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