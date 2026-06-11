Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά
Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά
Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά επτά λεπτών στα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή οπού στις 8 Ιουνίου είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2R
Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Εύβοια, σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά στοιχεία.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 01:45 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με επίκεντρο περιοχή 3 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησε ακόμα μια δόνηση στα 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα (01:52).
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο σεισμός να γίνει αισθητός σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας αλλά και της Αττικής.
Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 81 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά του Περιστερίου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.
Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο στην περιοχή του Προκοπίου και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται στην ίδια περιοχή, με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.
Η δόνηση καταγράφηκε στις 01:45 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) της Πέμπτης 11 Ιουνίου, με επίκεντρο περιοχή 3 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Ακολούθησε ακόμα μια δόνηση στα 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή λίγα λεπτά αργότερα (01:52).
Σύμφωνα με τις μετρήσεις, το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ο σεισμός να γίνει αισθητός σε περιοχές της κεντρικής Εύβοιας αλλά και της Αττικής.
Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 81 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά του Περιστερίου.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς από τη σεισμική δόνηση.
Ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 8 Ιουνίου είχε επίκεντρο στην περιοχή του Προκοπίου και οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ ανέφεραν ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται στην ίδια περιοχή, με ενεργοποίηση ρηγμάτων περιορισμένης δυναμικότητας.
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