Δύο σεισμοί 3,5 και 3,2 Ρίχτερ στην Εύβοια μέσα σε λίγα λεπτά

Οι δονήσεις σημειώθηκαν με διαφορά επτά λεπτών στα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, στην περιοχή οπού στις 8 Ιουνίου είχε σημειωθεί ο σεισμός των 5,2R