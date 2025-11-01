Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
Μετανάστες Μεσόγειος Ευρωπαϊκή Ένωση FRONTEX

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025

Παρά τη μείωση των παράτυπων διελεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανθρώπινη τραγωδία στη θάλασσα συνεχίζεται - Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου

Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
11 ΣΧΟΛΙΑ
Οι παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 22% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex. Ωστόσο, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις θαλάσσιες οδούς της Μεσογείου, με τις τραγωδίες να συνεχίζονται παρά τη συνολική πτώση των αφίξεων.

Πτώση στις παράτυπες διελεύσεις προς την ΕΕ

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Frontex, οι παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 133.400 το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας μείωση 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι υπήκοοι Μπανγκλαντές, Αιγύπτου και Αφγανιστάν συγκαταλέγονται μεταξύ των εθνικοτήτων που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές.

Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη δυτική αφρικανική οδό, όπου οι ανιχνεύσεις μειώθηκαν κατά 58%, με μόλις 734 περιστατικά τον Σεπτέμβριο. Παρόμοια πτωτική τάση παρατηρήθηκε και στα Βαλκάνια, καθώς και στα ανατολικά χερσαία σύνορα, με πτώση 47% και 36% αντίστοιχα.

Η πολιτική αναλύτρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής (EPC), Ελένα Χαν, αποδίδει τη γενική μείωση σε πολλαπλούς παράγοντες: «Η πτώση σχετίζεται με ποικίλες αιτίες, όπως το ξέσπασμα ή τη λήξη συγκρούσεων, την πολιτική αβεβαιότητα, τη στενότερη συνεργασία στον έλεγχο των συνόρων, αλλά και τις καιρικές συνθήκες».

Η μείωση δεν σημαίνει λιγότερους μετανάστες

Η Χαν υπογράμμισε ότι τα στοιχεία δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη μείωσης της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών. «Αντιθέτως, ο αριθμός των διεθνών μεταναστών έχει αυξηθεί από το 2020, όπως και των βίαια εκτοπισμένων ανθρώπων. Απλώς δεν κατευθύνονται προς την Ευρώπη με τους ίδιους ρυθμούς όπως αμέσως μετά την πανδημία», δήλωσε.

Παρά τη μείωση σε ορισμένες οδούς, η Κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο πολυσύχναστη διαδρομή, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% των συνολικών διελεύσεων το 2025. Η Λιβύη παραμένει το κύριο σημείο αναχώρησης, καταγράφοντας αύξηση 50% στις αναχωρήσεις σε σχέση με το 2024. Οι περισσότεροι μετανάστες που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή προέρχονται από το Μπανγκλαντές, την Ερυθραία και την Αίγυπτο.

Αύξηση στις διελεύσεις από την Αλγερία

Στη δυτική μεσογειακή οδό, οι παράτυπες διελεύσεις αυξήθηκαν κατά 28%, με τον Σεπτέμβριο να καταγράφει αύξηση αφίξεων άνω του 50%. Οι αναχωρήσεις από την Αλγερία ευθύνονται για σχεδόν τα τρία τέταρτα των ανιχνεύσεων της συγκεκριμένης διαδρομής.

Η έκθεση της Frontex αναφέρει ότι «οι ενισχυμένες προσπάθειες πρόληψης του Μαρόκου ώθησαν περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν διακινητικά δίκτυα στην Αλγερία», προσθέτοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών οδήγησε σε μετατόπιση των επιχειρήσεων διακίνησης προς αλγερινό έδαφος.

Κλείσιμο

Πάνω από 1.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη Μεσόγειο

Παρά τη μείωση των διελεύσεων, ο ανθρώπινος φόρος αίματος παραμένει βαρύς. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης (IOM), το 2025 τουλάχιστον 1.328 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, ενώ η πιο θανατηφόρα διαδρομή ήταν η Κεντρική Μεσόγειος, με 895 νεκρούς ή αγνοούμενους, κυρίως λόγω πνιγμών.

Πολλοί μετανάστες είχαν αρχικά προσπαθήσει να ταξιδέψουν νόμιμα, επιλέγοντας την παράτυπη οδό μόνο όταν οι αιτήσεις τους για βίζα απορρίφθηκαν. «Πίσω από τους αγνοούμενους μετανάστες υπάρχουν οικογένειες και κοινότητες που αναζητούν απαντήσεις και προσπαθούν να διαχειριστούν την απουσία τους», αναφέρεται στην έκθεση Families of Missing Migrants της IOM.

πηγή: euronews

Ειδήσεις σήμερα:

Νεφώσεις και τοπικές βροχές σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο Γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό

11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Coca-Cola στην Ελλάδα: Ένας σημαντικός πυλώνας για την ελληνική οικονομία και κοινωνία

Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης