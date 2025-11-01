Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Υγρός τάφος παραμένει η Μεσόγειος: Πάνω από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους το 2025
Παρά τη μείωση των παράτυπων διελεύσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανθρώπινη τραγωδία στη θάλασσα συνεχίζεται - Οι περισσότεροι θάνατοι σημειώθηκαν στη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου
Οι παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 22% τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex. Ωστόσο, περισσότεροι από 1.300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις θαλάσσιες οδούς της Μεσογείου, με τις τραγωδίες να συνεχίζονται παρά τη συνολική πτώση των αφίξεων.
Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στη δυτική αφρικανική οδό, όπου οι ανιχνεύσεις μειώθηκαν κατά 58%, με μόλις 734 περιστατικά τον Σεπτέμβριο. Παρόμοια πτωτική τάση παρατηρήθηκε και στα Βαλκάνια, καθώς και στα ανατολικά χερσαία σύνορα, με πτώση 47% και 36% αντίστοιχα.
Η πολιτική αναλύτρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πολιτικής (EPC), Ελένα Χαν, αποδίδει τη γενική μείωση σε πολλαπλούς παράγοντες: «Η πτώση σχετίζεται με ποικίλες αιτίες, όπως το ξέσπασμα ή τη λήξη συγκρούσεων, την πολιτική αβεβαιότητα, τη στενότερη συνεργασία στον έλεγχο των συνόρων, αλλά και τις καιρικές συνθήκες».
Παρά τη μείωση σε ορισμένες οδούς, η Κεντρική Μεσόγειος παραμένει η πιο πολυσύχναστη διαδρομή, αντιπροσωπεύοντας σχεδόν το 40% των συνολικών διελεύσεων το 2025. Η Λιβύη παραμένει το κύριο σημείο αναχώρησης, καταγράφοντας αύξηση 50% στις αναχωρήσεις σε σχέση με το 2024. Οι περισσότεροι μετανάστες που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή προέρχονται από το Μπανγκλαντές, την Ερυθραία και την Αίγυπτο.
Η έκθεση της Frontex αναφέρει ότι «οι ενισχυμένες προσπάθειες πρόληψης του Μαρόκου ώθησαν περισσότερους ανθρώπους να αναζητήσουν διακινητικά δίκτυα στην Αλγερία», προσθέτοντας ότι η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών οδήγησε σε μετατόπιση των επιχειρήσεων διακίνησης προς αλγερινό έδαφος.
Πολλοί μετανάστες είχαν αρχικά προσπαθήσει να ταξιδέψουν νόμιμα, επιλέγοντας την παράτυπη οδό μόνο όταν οι αιτήσεις τους για βίζα απορρίφθηκαν. «Πίσω από τους αγνοούμενους μετανάστες υπάρχουν οικογένειες και κοινότητες που αναζητούν απαντήσεις και προσπαθούν να διαχειριστούν την απουσία τους», αναφέρεται στην έκθεση Families of Missing Migrants της IOM.
Πτώση στις παράτυπες διελεύσεις προς την ΕΕΠιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τη Frontex, οι παράτυπες διελεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθαν σε 133.400 το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, καταγράφοντας μείωση 22% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι υπήκοοι Μπανγκλαντές, Αιγύπτου και Αφγανιστάν συγκαταλέγονται μεταξύ των εθνικοτήτων που εμφανίζονται συχνότερα στις αναφορές.
Η μείωση δεν σημαίνει λιγότερους μετανάστεςΗ Χαν υπογράμμισε ότι τα στοιχεία δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως ένδειξη μείωσης της παγκόσμιας μετακίνησης πληθυσμών. «Αντιθέτως, ο αριθμός των διεθνών μεταναστών έχει αυξηθεί από το 2020, όπως και των βίαια εκτοπισμένων ανθρώπων. Απλώς δεν κατευθύνονται προς την Ευρώπη με τους ίδιους ρυθμούς όπως αμέσως μετά την πανδημία», δήλωσε.
Πάνω από 1.300 νεκροί ή αγνοούμενοι στη ΜεσόγειοΠαρά τη μείωση των διελεύσεων, ο ανθρώπινος φόρος αίματος παραμένει βαρύς. Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης (IOM), το 2025 τουλάχιστον 1.328 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις θαλάσσιες διαδρομές της Μεσογείου. Οι περισσότεροι ήταν άνδρες, ενώ η πιο θανατηφόρα διαδρομή ήταν η Κεντρική Μεσόγειος, με 895 νεκρούς ή αγνοούμενους, κυρίως λόγω πνιγμών.
πηγή: euronews
