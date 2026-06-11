Μπαρτζώκας: «Έκανα λάθος στη δεύτερη παράταση, πρέπει να παρουσιαστούμε καλύτεροι στο ΣΕΦ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απέδωσε την ήττα του Ολυμπιακού στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών στα κρίσιμα λάθη που έγιναν στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας και στις παρατάσεις, τονίζοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα πρέπει να παρουσιαστούν αισθητά βελτιωμένοι στο Game 5 του ΣΕΦ, όπου θα κριθεί ο τίτλος.«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα 50 λεπτά και κάποιες αποφάσεις στο τέλος ήταν σημαντικός. Είχαμε την ευκαιρία στο +5, όπου χρειαζόμασταν μια καλή επικοινωνία στην άμυνα που δεν είχαμε. Χάσαμε δύο βολές, δώσαμε γρήγορο καλάθι στον Παναθηναϊκό και εν τέλει εκείνος πήρε τη νίκη. Έχουμε το Game 5 στην έδρα μας, μαζί με τους φιλάθλους μας. Θα ανασυνταχθούμε, θα δούμε τι κάναμε λάθος και ελπίζουμε να παίξουμε καλύτερα από σήμερα».«Παίζει ρόλο η κούραση. Η κούραση του Μιλουτίνοφ έπαιξε ρόλο. Ο Τζόουνς έπρπεπε να παίξει περισσότερο. Πρέπει να προστατεύει τον εαυτό του, δεν γίνεται να παίζει 6 λεπτά σε ένα παιχνίδι με 50. Ο καθένας πρέπει να διαχειριστεί αποφάσεις στο παιχνίδι κάτω από καθεστός πίεση ώστε να δώσει την ευκαιρία στον προπονητή να ανοίξει το ροτέισιον».«Μέχρι τώρα περισσότερες κατοχές είχαμε από ριμπάουντ. Σήμερα επέμεινε να πάει στο ριμπάουντ. Έπρεπε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Χάσαμε πολλές μπάλες. Δεν έπρεπε να δώσουμε αυτοπεποίθηση στον Παναθηναϊκό με δεύτερες και τρίτες μπάλες. Ήταν μεγάλο λάθος μας».«Όταν χάνεις ένα παιχνίδι, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα. Καλύτερο διάβασμα από τους παίκτες, άλλο ροτέισον. Έβγαλα τον Τζόζεφ στην δεύτερη παράταση και έβαλα τον Πίτερς σε ψηλότερο σχήμα και αποτύχαμε. Έκανα λάθος εκεί. Ένα ματς δεν ελέγχεται 100% από τους προπονητές. Ούτε κατεβάζεις την επίθεση για να παίξεις με μις μάτς. Μπορεί να το βρεις με το flow. Δεν εκτελέσαμε καλά επιθετικά, αμυντικά ολιγωρήσαμε σε κρίσιμα σημεία. Αυτό φταίει που χάσαμε».«Χωρίς αμφιβολία. Οι ομάδες είναι κουρασμένοι, πρέπει να ανοίξει το ροτέισον. Για τον Ντόρσεϊ ήταν δύσκολο, 15 μέρες εκτός χωρίς προπόνηση. Ο Γουόρντ θα μπορούσε να πάρει καλύτερες αποφάσεις. Αλλά το να δείχνουμε με το δάχτυλο τους παίκτες… Όλοι μαζί χάνουμε και όλοι μαζί κερδίζουμε. Να παίρνουμε καλύτερες αποφάσεις, να σουτάρουμε καλύτερα και να πάμε στα σημεία που είμαστε καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό. Σήμερα δεν το κάναμε αυτό».Πηγή:www.gazzetta.gr