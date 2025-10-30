Η Σελένα Γκόμεζ εξήγησε γιατί θεωρεί σημαντικά τα διαλείμματα από τα social media
Είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους να το δοκιμάσουν έστω και για μια μέρα, τόνισε η τραγουδίστρια
Η Σελένα Γκόμεζ διοργάνωσε το τρίτο ετήσιο γκαλά του ιδρύματος Rare Impact Fund που έχει δημιουργήσει με την ψυχική υγεία να είναι στην κορυφή της λίστας με τις προτεραιότητες της και σε δηλώσεις που έκανε υποστήριξε πως είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να κάνουν διαλείμματα όσον αφορά στη χρήση των social media.
Η εκδήλωση Rare Impact Fund Benefit στο Λος Άντζελες διοργανώθηκε για την υποστήριξη του Rare Impact Fund, το οποίο η τραγουδίστρια και ηθοποιός ίδρυσε το 2020 με στόχο τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για οργανισμούς που ενισχύουν την παγκόσμια πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης των νέων. Ο Τζίμι Κίμελ ήταν ο οικοδεσπότης της βραδιάς και συμμετείχαν οι Laufey και The Marías.
Η Γκόμεζ στην αρχή της εκδήλωσης ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι μιλάει δημόσια για την ψυχική υγεία εδώ και χρόνια και για τη δική της μάχη, «όλα αυτά, εξακολουθούν να είναι ένα περίεργο και δύσκολο θέμα». «Απόψε θα αποδείξουμε ότι η πρόοδος είναι δυνατή» τόνισε.
«Τίποτα δεν με έχει κάνει πιο περήφανη από αυτά που μπόρεσα να κάνω με αυτόν τον οργανισμό» δήλωσε και μίλησε για τη σημασία του. «Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο η πίεση, ειδικά στους νέους, δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη. Από τον εκφοβισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι την αυτοκτονία, η ψυχική υγεία δεν είναι ένα δευτερεύον ζήτημα, αν και κάποιοι άνθρωποι μπορεί να το νιώθουν. Είναι το θεμέλιο των πάντων - δημιουργικότητα, σύνδεση, μάθηση, ασφάλεια, ελπίδα και όταν οι νέοι ζητούν βοήθεια, πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει βοήθεια», επισήμανε.
Όσον αφορά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχική υγεία, η Γκόμεζ δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό να κάνουμε διαλείμματα. Νομίζω ότι είναι τόσο σημαντικό για τους ανθρώπους να το δοκιμάσουν έστω και για μια μέρα, ακόμα κι αν είναι μια ώρα και είναι τόσο δύσκολο για εσάς να το κάνετε. Υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος μπροστά σας - ξέρω ότι νιώθετε σαν να είναι παντού και είναι τόσο μεγάλος και υπέροχος στο κινητό, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε».
Selena Gomez Gives Advice for Protecting Mental Health on Social Media: "It's So Important to Take Breaks" https://t.co/X8nsDUwbkj— The Hollywood Reporter (@THR) October 30, 2025
