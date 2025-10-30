Δάλλα: Με κάλεσε η Ζωή και μου είπε «γλυκούλα μου δεν ήξερα πως θες να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο»

Η Όλγα Δάλλα, που είχε εκλεγεί πρώτη βουλευτής με την Πλεύση Ελευθερίας το 2023 και «ξηλώθηκε» για να μπει στο κοινοβούλιο ο Σπύρος Μπιμπίλας, θυμάται πώς της ανακοίνωσε η Κωνσταντοπούλου την επιλογή της - «Δεν πατάει ο Καραναστάσης στη Βουλή», πρόσθεσε

