Σοκάρει η εικόνα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί - «Δεν πιστεύω ότι μου επιτέθηκε ο σύντροφός μου, μπορεί οι γείτονες» λέει
Η γυναίκα έδινε «μάχη» διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και κατάφερε να βγει νικήτρια - Λέει πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη την ημέρα που ξυλοκοπήθηκε
«Ακόμη δεν θυμάμαι καθαρά τι έγινε» λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε στο Κορωπί. Η γυναίκα έδινε «μάχη» διασωληνωμένη στη ΜΕΘ και κατάφερε να βγει νικήτρια. Για την κακοποίησή της είναι προσωρινά κρατούμενος ο 50χρονος σύντροφός της, εις βάρος του οποίου έχει ασκηθεί δίωξη από την εισαγγελία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
«Ακόμη δεν έχω το κινητό μου, το αυτοκίνητό μου, θυμάμαι ότι υποτίθεται πως θα πηγαίναμε να πάρουμε τον (σ.σ. σύντροφο) από το αεροδρόμιο, υποτίθεται ότι θα ερχόταν και ήταν τα γενέθλιά του. Τώρα εάν αυτό συνέβη ή όχι δεν θυμάμαι», είπε η γυναίκα στο MEGA.
Η δημοσιογράφος της είπε πως συνελήφθη ο σύντροφός της για τον ξυλοδαρμό της, με την ίδια να απαντά: «αυτό δεν μπορώ να το πω ακόμη. Γιατί η μνήμη μου… Ακόμη δεν θυμάμαι τα πάντα. Μπορεί να γύρισε σπίτι και να με βρήκε. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν εκείνος που μου επιτέθηκε. Δεν το πιστεύω. Γιατί ο πατέρας των παιδιών μου που μένει στο εξωτερικό να επιστρέψει και να μου επιτεθεί; Αυτό είναι πολύ τρελό. Όχι». «Καημένε (…) και καημένη οικογένειά μας… Τόσες φήμες και διάφορα. Στην πραγματικότητα είμαστε μια κανονική οικογένεια. Έχουμε τα θέματά μας, όλοι έχουμε θέματα...», ανέφερε.
Στη συνέχεια η δημοσιογράφος είπε πως ο σύντροφός της βρίσκεται στη φυλακή για την επίθεση με την Άγκνες να σχολιάζει: «ναι και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Περιμένω να επανέλθει η μνήμη μου».
Σε ερώτηση για το ποιος της επιτέθηκε, απάντησε: «μπορεί να ήταν οι γείτονες. Καπνίζω. Βγαίνω έξω, βάζω τα παιδιά μου για ύπνο το βράδυ και τους έχω ακούσει να το σχολιάζουν. Ότι “δεν καπνίζει μέσα, ότι καπνίζει έξω”. Έχω δύο μικρά παιδιά, γιατί να καπνίζω μέσα; Ίσως μυρίζουν τα σπίτια τους ή κάτι».
«Ανησυχώ για τα παιδιά μου. Δεν έχω υπάρξει ποτέ χώρια τους από όταν γεννήθηκαν, με κανένα από τα δύο. Και το μωρό μου… Το θηλάζω το μωρό μου. Και θέλω να τα αγκαλιάσω. Το μόνο που χρειάζομαι είναι να είμαστε μαζί, ξανά μαζί η οικογένειά μας, τα παιδιά μας και εγώ. Με τον (…) θα βρούμε λύση στην πορεία, όταν επανέλθει η μνήμη μου. Αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζομαι τα παιδιά μου και αυτά εμένα», είπε.
«Είμαστε γονείς, μεγαλώνουμε παιδιά μαζί, δεν έχουμε μια υπέροχη σχέση αλλά έχουμε μια σχέση αγάπης όταν είμαστε μαζί. Και μιλάμε κάθε βράδυ, μιλά με τα παιδιά μου στο τηλέφωνο, η ώρα του δείπνου είναι πολύ χαρούμενη στιγμή, κάθε βράδυ ακόμα και όταν είναι μακριά και ανυπομονούμε για την επιστροφή του», είπε η 40χρονη.
«Τα τελευταία χρόνια, επειδή έφυγε για να δουλέψει στο εξωτερικό και με άφησε με ένα μωρό που ήταν τεσσάρων μηνών και ήμουν μόνη με το αγόρι και το μωρό ήμουν στεναχωρημένη. Ήθελα η οικογένειά μας να είναι μαζί αλλά μετά δεν ήμουν βέβαιη και δεν ήθελα να μετακομίσουμε στην Εσθονία. Και έτσι περίμενε. Ήμουν υπομονετική. Μήνα τον μήνα, βράδυ το βράδυ και η ζωή προχωρούσε», ανέφερε.
Σε ερώτηση για επίθεση που είχε δεχτεί από τον σύντροφό της το 2023, η γυναίκα είπε: «ήταν μια κοινή… Ένας καβγάς που είχαμε. Είχαμε έναν τσακωμό. Ήταν ένας ενδοοικογενειακός καβγάς. Τίποτα το ιδιαίτερο».
«Τον αγαπώ σαν σύντροφο. Είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Αλλά έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα, έχουμε διαφωνίες και τέτοια πράγματα αλλά είμαστε μια κανονική οικογένεια. Οι ξυλοδαρμοί όμως δεν είναι μια συνήθης κατάσταση. Σίγουρα όχι. Δεν συμβαίνει συχνά αλλά συνήθως, όταν τσακωνόμαστε, κλείνουμε τις πόρτες και δεν μιλάμε μεταξύ μας και αυτό είναι όλο. Είχα πολλές κακές σχέσεις και καλές στο παρελθόν. Δυστυχώς ο (…) δεν είναι ο πρώτος άνδρας στη ζωή μου», είπε.
«Ξέρω ότι σας χτυπούσε», της είπε η δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά: «Ναι, οκ, όποτε συμβεί κάτι τέτοιο λες όχι και αντίο».
