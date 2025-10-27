Χάρης Ρώμας: Δεν με έχει πληγώσει το συνάφι μου, πρέπει να κρατάς το καλό του πράγματος
Καθημερινά καταλαβαίνω πού έχω κάνει λάθος και που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, πρόσθεσε
Έναν απολογισμό έκανε ο Χάρης Ρώμας και αναφέρθηκε στα λάθη του παρελθόντος, εξηγώντας πως έχει μάθει να τα αναγνωρίζει και να απολογείται, όταν έχει εκείνος την ευθύνη. Ο ηθοποιός τόνισε επίσης, πως είναι άνθρωπος που προτιμά να κρατά τα καλά στοιχεία και σημείωσε πως μεγαλώνοντας οφείλει να γίνεται σοφότερος και πιο δοτικός.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», ο Χάρης Ρώμας δήλωσε αρχικά: «Δεν με φοβίζουν πια τα νούμερα στην τηλεόραση. Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό. Όσο μεγαλώνεις, οφείλεις να γίνεσαι σοφός και δοτικότερος. Κρατάω πολλά λάθη, όχι μόνο τηλεοπτικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Όταν τα λες, ο άλλος τα προσέχει περισσότερο. Καθημερινά καταλαβαίνω πού έχω κάνει λάθος και που πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Βεβαίως και ζητάω συγγνώμη, όχι μόνο τυπικά, το εννοώ κιόλας».
Τέλος, μίλησε για την πολιτική του πορεία. Όπως είπε, ενώ πιστεύει ότι του ταιριάζει η πολιτική, τη θεωρεί τοξική. «Δεν με έφαγε κανένα σύστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα χρόνο μπροστά μου, μου ταιριάζει η πολιτική. Αυτό πρέπει να ταιριάζει, πιστεύω, σε ανθρώπους που μπαίνουν αφιλοκερδώς μέσα. Εγώ ξόδεψα χρήματα όταν μπήκα στην πολιτική. Ούτε η εξουσία ήταν ζητούμενο για μένα. Είναι τόσο τοξική η πολιτική, που θα βγουν να πουν χοντράδες. Υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον καλλιτεχνικό κόσμο και πώς τον έχει αντιμετωπίσει ο κύκλος του. «Το συνάφι μου δεν με έχει πληγώσει. Όταν κάνεις αυτό που σου αρέσει στη ζωή, είναι τόσο μεγάλη η χαρά, που όλα τα άλλα είναι παρελκόμενα. Όσο μεγαλώνεις συνειδητοποιείς ότι πρέπει να κρατήσεις το καλό του πράγματος», τόνισε.
Τέλος, μίλησε για την πολιτική του πορεία. Όπως είπε, ενώ πιστεύει ότι του ταιριάζει η πολιτική, τη θεωρεί τοξική. «Δεν με έφαγε κανένα σύστημα. Θεωρώ ότι εάν είχα χρόνο μπροστά μου, μου ταιριάζει η πολιτική. Αυτό πρέπει να ταιριάζει, πιστεύω, σε ανθρώπους που μπαίνουν αφιλοκερδώς μέσα. Εγώ ξόδεψα χρήματα όταν μπήκα στην πολιτική. Ούτε η εξουσία ήταν ζητούμενο για μένα. Είναι τόσο τοξική η πολιτική, που θα βγουν να πουν χοντράδες. Υπάρχει το κυνήγι της καρέκλας», είπε κλείνοντας.
