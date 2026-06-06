Σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, «σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί» λένε οι τοπικές Αρχές
Σφοδρό ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο, «σκοτώθηκαν πολλοί στρατιωτικοί» λένε οι τοπικές Αρχές
Στα θύματα περιλαμβάνεται και ένας αξιωματικός, όπως ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός
«Πολλοί στρατιωτικοί» του Λιβάνου, ανάμεσά τους και ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος στο οποίο επέβαιναν στον δρόμο Ναμπατίγε- αλ Χαλντίγια, στο νότιο τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε ο λιβανικός στρατός.
«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός» σκοτώθηκαν «σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα από τα οχήματα (του λιβανικού στρατού) στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.
«Πολλοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός» σκοτώθηκαν «σε βάναυση ισραηλινή επίθεση που είχε στόχο ένα από τα οχήματα (του λιβανικού στρατού) στον δρόμο που συνδέει την αλ Χαλντίγια με τη Ναμπατίγε», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο στρατός.
The Israeli aggression on Lebanon has now struck the Lebanese Army itself in southern Lebanon.— Al-Manar English (@manarenglish) June 6, 2026
Lebanese Army: "A number of soldiers, including an officer, were martyred in a barbaric and aggressive Israeli airstrike on a military vehicle on the Khardali - Nabatieh road." pic.twitter.com/5tm4j6dPQ8
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