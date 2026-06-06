Σίντι Κρόφορντ: Ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετος στο να κάνω λίφτινγκ, με προτιμά χωρίς μακιγιάζ
Σίντι Κρόφορντ: Ο σύζυγός μου είναι κάθετα αντίθετος στο να κάνω λίφτινγκ, με προτιμά χωρίς μακιγιάζ
Μου λέει «είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι», πρόσθεσε το μοντέλο
Κάθετα αντίθετος είναι ο σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ στο να κάνει λίφτινγκ και όπως ανέφερε η ίδια, την προτιμά χωρίς μακιγιάζ.
Το μοντέλο εξήγησε πως ο Ραντ Γκέρμπερ δεν θέλει ούτε να ακούει για αυτού του είδους τις επέμβάσεις, καθώς λατρεύει τη φυσική της εμφάνιση.
Μιλώντας στο podcast Gloss Angeles, η Κρόφορντ δήλωσε πως νιώθει τυχερή που ο άντρας της είναι «πολύ, πολύ αντίθετος» με τέτοιου είδους επεμβάσεις. «Μου λέει “είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι”. Δεν του αρέσει καν το μακιγιάζ, με προτιμά χωρίς καθόλου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Παρότι, όπως παραδέχτηκε, έχει δοκιμάσει πιο ήπιες αισθητικές θεραπείες, όπως laser και PRP, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα, έχει κάνει μια «συμφωνία» με τη φίλη της και makeup artist Σόνια Κασούκ να αποφύγουν τέτοιες επιλογές.
Αναφερόμενη στην Κρις Τζένερ, η οποία εντυπωσίασε πρόσφατα με το λίφτινγκ 100.000 δολαρίων που έκανε, η Κρόφορντ σχολίασε ότι «δείχνει καταπληκτική», ωστόσο αναρωτήθηκε αν υπάρχει «σωστή ηλικία» για τέτοιες επεμβάσεις. Η ίδια συμβούλευσε τις νεότερες γυναίκες να καθυστερούν όσο μπορούν παρόμοιες παρεμβάσεις: «Προσπαθήστε να τα μεταθέσετε όσο πιο αργά γίνεται, γιατί μετά δεσμεύεστε».
Η Σίντι Κροφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ είναι παντρεμένοι εδώ και 28 χρόνια. Την Παρασκευή 29 Μαΐου γιόρτασαν την επέτειο γάμου τους, με το μοντέλο να ανεβάζει στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης και μία νέα όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά από μία τούρτα και να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από αυτό… σε αυτό, μέσα σε μια στιγμή. Γιορτάζοντας 28 υπέροχα χρόνια με τον @randegerber. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου. Σ’ αγαπώ!».
Το μοντέλο εξήγησε πως ο Ραντ Γκέρμπερ δεν θέλει ούτε να ακούει για αυτού του είδους τις επέμβάσεις, καθώς λατρεύει τη φυσική της εμφάνιση.
Μιλώντας στο podcast Gloss Angeles, η Κρόφορντ δήλωσε πως νιώθει τυχερή που ο άντρας της είναι «πολύ, πολύ αντίθετος» με τέτοιου είδους επεμβάσεις. «Μου λέει “είσαι όμορφη έτσι όπως είσαι”. Δεν του αρέσει καν το μακιγιάζ, με προτιμά χωρίς καθόλου», είπε.
Δείτε το βίντεο
Παρότι, όπως παραδέχτηκε, έχει δοκιμάσει πιο ήπιες αισθητικές θεραπείες, όπως laser και PRP, ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε χειρουργικές επεμβάσεις. Μάλιστα, έχει κάνει μια «συμφωνία» με τη φίλη της και makeup artist Σόνια Κασούκ να αποφύγουν τέτοιες επιλογές.
Αναφερόμενη στην Κρις Τζένερ, η οποία εντυπωσίασε πρόσφατα με το λίφτινγκ 100.000 δολαρίων που έκανε, η Κρόφορντ σχολίασε ότι «δείχνει καταπληκτική», ωστόσο αναρωτήθηκε αν υπάρχει «σωστή ηλικία» για τέτοιες επεμβάσεις. Η ίδια συμβούλευσε τις νεότερες γυναίκες να καθυστερούν όσο μπορούν παρόμοιες παρεμβάσεις: «Προσπαθήστε να τα μεταθέσετε όσο πιο αργά γίνεται, γιατί μετά δεσμεύεστε».
Η Σίντι Κροφορντ και ο Ραντ Γκέρμπερ είναι παντρεμένοι εδώ και 28 χρόνια. Την Παρασκευή 29 Μαΐου γιόρτασαν την επέτειο γάμου τους, με το μοντέλο να ανεβάζει στο Instagram μία φωτογραφία από την ημέρα που αντάλλαξαν όρκους αγάπης και μία νέα όπου ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά από μία τούρτα και να εκφράζει δημόσια την αγάπη της για τον σύζυγό της.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Από αυτό… σε αυτό, μέσα σε μια στιγμή. Γιορτάζοντας 28 υπέροχα χρόνια με τον @randegerber. Τι προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου. Σ’ αγαπώ!».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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