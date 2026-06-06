Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του Αμαλίας: Μέχρι να την παραδώσω δεν συζητούσαμε τίποτα στο αυτοκίνητο, άγχος μόνο
Πέτρος Κωστόπουλος για τον γάμο της κόρης του Αμαλίας: Μέχρι να την παραδώσω δεν συζητούσαμε τίποτα στο αυτοκίνητο, άγχος μόνο
Ανήκω στους μπαμπάδες που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους, ανέφερε ο ίδιος
Λεπτομέρειες για την ημέρα του γάμου της κόρης του Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μέντγουελ, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 30 Μαΐου στη Μεσσηνία, αποκάλυψε ο Πέτρος Κωστόπουλος.
Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο ίδιος ανέφερε πως ποτέ δεν θεωρούσε κατόρθωμα το να παντρευτούν τα παιδιά του, παρά μόνο εάν ήταν ερωτευμένα. Η ημέρα του μυστηρίου ήταν πολύ αμήχανη για εκείνον, καθώς αγχωνόταν να γίνουν όλα σωστά και καθ' όλη τη διαδρομή μέχρι την εκκλησία δεν αντάλλαξε λέξη με την κόρη του.
Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό του
Τη φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο με την κόρη του λίγο πριν από την φτάσουν στην εκκλησία την ανέβασε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπως και το βίντεο από την άφιξή τους και τη στιγμή που συναντήθηκαν με τον Τζέικ Μέντγουελ.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία αγαπημένων τους προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά τη γαμήλια τελετή, όπως φαίνεται στο υλικό που πλημμύρισε τον λογαριασμό της στο Instagram, ακολούθησε δεξίωση με τον χορό τους και τη γαμήλια τούρτα να κλέβουν την παράσταση. Η Αμαλία Κωστοπούλου κατά τη διάρκεια της βραδιάς εμφανίστηκε, μάλιστα, με δεύτερο νυφικό σε λεπτή γραμμή.
Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» το Σάββατο 6 Ιουνίου, ο ίδιος ανέφερε πως ποτέ δεν θεωρούσε κατόρθωμα το να παντρευτούν τα παιδιά του, παρά μόνο εάν ήταν ερωτευμένα. Η ημέρα του μυστηρίου ήταν πολύ αμήχανη για εκείνον, καθώς αγχωνόταν να γίνουν όλα σωστά και καθ' όλη τη διαδρομή μέχρι την εκκλησία δεν αντάλλαξε λέξη με την κόρη του.
Ο Πέτρος Κωστόπουλος είπε αναλυτικά: «Ήμουν τόσο αμήχανος. Τόσο αμήχανος και φοβόμουν. Εκεί ήταν πλακόστρωτο κάτω και γλίστραγα και πήγαινα στο αβέβαιο, γι’ αυτό και η Αμαλία φόραγε χαμηλά παπούτσια. Εγώ ανήκα στους μπαμπάδες, στους γονείς γενικά, που ποτέ δεν θεώρησαν μεγάλο κατόρθωμα να παντρευτεί το παιδί τους. Πάντα πίστευα ότι πρέπει να γίνει ένα ολοκληρωμένο παιδί, να σπουδάσει, να έχει μια μόρφωση πέρα από τις σπουδές, να τα καταφέρει στη ζωή της. Και τα κατάφερε. Ποτέ δεν είχα συζητήσει με την Αμαλία για τον γάμο. Ποτέ δεν την είπα αν θα παντρευτεί και πότε. Ούτε στην Αλεξάνδρα. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να αναπτύσσονται όπως είναι, και αν είναι να παντρευτούν από έναν έρωτα, καλώς να το κάνουν, αλλιώς ποτέ. Μέσα στο αυτοκίνητο, μέχρι να την παραδώσω, δεν συζητούσαμε τίποτα, άγχος μόνο. Τη φωτογραφία που ανέβασε μέσα στο αυτοκίνητο, την τράβηξε μόνη της την τελευταία στιγμή».
Δείτε το βίντεο
Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε την κόρη του στον γαμπρό του
Τη φωτογραφία μέσα στο αυτοκίνητο με την κόρη του λίγο πριν από την φτάσουν στην εκκλησία την ανέβασε και ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπως και το βίντεο από την άφιξή τους και τη στιγμή που συναντήθηκαν με τον Τζέικ Μέντγουελ.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε παρουσία αγαπημένων τους προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά τη γαμήλια τελετή, όπως φαίνεται στο υλικό που πλημμύρισε τον λογαριασμό της στο Instagram, ακολούθησε δεξίωση με τον χορό τους και τη γαμήλια τούρτα να κλέβουν την παράσταση. Η Αμαλία Κωστοπούλου κατά τη διάρκεια της βραδιάς εμφανίστηκε, μάλιστα, με δεύτερο νυφικό σε λεπτή γραμμή.
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