Χάρης Ρώμας για τη μητέρα του: Είμαι εξοικειωμένος με την ιδέα του δικού μου τέλους, αλλά το δικό της δεν θέλω να το σκεφτώ
Σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια, την αγαπάω πάρα πολύ, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός και σεναριογράφος
Την αγάπη του για τη μητέρα του εξέφρασε δημόσια ο Χάρης Ρώμας, δηλώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε ότι δεν είναι συμφιλιωμένος με την ιδέα του θανάτου της. Ο ηθοποιός και σεναριογράφος εξήγησε ότι παρατηρείται βελτίωση στην πορεία της υγείας της, μετά το χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη, και τόνισε πόσο πολύ νοιάζεται για εκείνη.
Πιο αναλυτικά, ο Χάρης Ρώμας μοιράστηκε στην εκπομπή «Το'χουμε», το απόγευμα της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου: «Είναι καλά, μου είπαν, μακάρι να της μοιάσετε. Τη νοιάζομαι αυτή τη γυναίκα πολύ. Σκέφτομαι ότι θα ζήσει χίλια χρόνια, την αγαπάω πάρα πολύ και χαίρομαι που έχει αυτή τη θετική εξέλιξη. Κομπιάζει η φωνή όταν μιλάς για την αρχή, η αρχή μας είναι αυτή η μήτρα και δεν θέλω να το σκέφτομαι. Είμαι εξοικειωμένος και με την ιδέα του τέλους και με το δικό μου τέλος αλλά το δικό της τέλος δεν θέλω να το σκεφτώ».
Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή του
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ξέρετε, η ζωή συνεχίζεται και στο Ισραήλ. Τους κατακρίνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί συνεχίζουν τη ζωή τους, επειδή στη διπλανή Παλαιστίνη υπάρχει πόλεμος; Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να ζει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί της Παλαιστίνης ή υπέρ του πολέμου; Φυσικά και όχι. Γίνονται κάθε μέρα διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Χάρης Ρώμας ανέφερε πως τα τραγούδια της ερμηνεύτριας μιλούν για την αγάπη και την ειρήνη. «Πώς είσαι σίγουρος ότι στη συναυλία της Γλυκερίας δεν θα πήγαιναν άνθρωποι που ήταν εναντίον του πολέμου; Δεν ήταν καλεσμένη του Νετανιάχου. Τα τραγούδια της είναι τραγούδια αγάπης και ειρήνης. Γιατί εμείς θέλουμε ξαφνικά την ξεσκίσουμε αυτή την καλλιτέχνιδα με αυτόν το χυδαίο τρόπο; Δεν της στέκονται ούτε συνάδελφοί της. Μίλησα μαζί της και είχε μια αφάνταστη πίκρα», κατέληξε.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος τοποθετήθηκε επίσης σχετικά με τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συναυλία της Γλυκερίας στο Ισραήλ, υποστηρίζοντας πως η «επίθεση» που της έγινε ήταν απαράδεκτη. Συγκεκριμένα, σχολίασε: «Θεωρώ απαράδεκτη την επίθεση στη Γλυκερία για τη συναυλία στο Ισραήλ. Όχι λόγω φιλίας ή συνεργασίας, αλλά γιατί γίνεται χωρίς να υπάρχει μια ενδελεχής σκέψη για το τι θα έκανε εκεί, σε ποιους θα απευθυνόταν αυτή η συναυλία».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Ξέρετε, η ζωή συνεχίζεται και στο Ισραήλ. Τους κατακρίνουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί συνεχίζουν τη ζωή τους, επειδή στη διπλανή Παλαιστίνη υπάρχει πόλεμος; Ο κόσμος πρέπει να συνεχίσει να ζει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εχθροί της Παλαιστίνης ή υπέρ του πολέμου; Φυσικά και όχι. Γίνονται κάθε μέρα διαδηλώσεις εναντίον του πολέμου».
Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Χάρης Ρώμας ανέφερε πως τα τραγούδια της ερμηνεύτριας μιλούν για την αγάπη και την ειρήνη. «Πώς είσαι σίγουρος ότι στη συναυλία της Γλυκερίας δεν θα πήγαιναν άνθρωποι που ήταν εναντίον του πολέμου; Δεν ήταν καλεσμένη του Νετανιάχου. Τα τραγούδια της είναι τραγούδια αγάπης και ειρήνης. Γιατί εμείς θέλουμε ξαφνικά την ξεσκίσουμε αυτή την καλλιτέχνιδα με αυτόν το χυδαίο τρόπο; Δεν της στέκονται ούτε συνάδελφοί της. Μίλησα μαζί της και είχε μια αφάνταστη πίκρα», κατέληξε.
