Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Χάρης Ρώμας: Στο «Καφέ της Χαράς» το κασέ μου τετραπλασιάστηκε, κάναμε 60% τηλεθέαση
Χάρης Ρώμας: Στο «Καφέ της Χαράς» το κασέ μου τετραπλασιάστηκε, κάναμε 60% τηλεθέαση
Τότε, η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε και σε αξιοποιούσε πραγματικά όταν έκανες επιτυχία, συμπλήρωσε ο ηθοποιός
Σε μία από τις τηλεοπτικές σειρές που συμμετείχε και σημείωσαν επιτυχία αναφέρθηκε ο Χάρης Ρώμας, εξηγώντας πως την περίοδο που προβαλλόταν το «Καφέ της Χαράς» το κασέ του τετραπλασιάστηκε, καθώς τα ποσοστά τηλεθέασης έφταναν το 60%.
Ο ηθοποιός ανέφερε πως τόσο το «Κωνσταντίνου και Ελένης», όσο και το «Καφέ της Χαράς» αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές, ενώ εκείνος γνώρισε επαγγελματική και οικονομική άνοδο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Τζενεράισον ΣΚ», ο Χάρης Ρώμας δήλωσε ότι το «Καφέ της Χαράς» σηματοδότησε καθοριστική καμπή στην καριέρα του: «Με το “Καφέ της Χαράς” εκτινάχθηκα ως καλλιτέχνης πρώτης γραμμής. Και οικονομικά, το κασέ μου τότε τετραπλασιάστηκε, βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, τότε η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε και σε αξιοποιούσε πραγματικά όταν είχες επιτυχία».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μίλησε και για την αγάπη που έδειξε το κοινό στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» τόσο την περίοδο που προβαλλόταν, αλλά και στη συνέχεια, καθώς για χρόνια το σίριαλ έπαιζε σε επανάληψη: «Οπωσδήποτε ξεχωρίζω, για λόγους λογικής, πράγματα που έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου. Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” δεν θα μπορούσε να μη διακριθεί, μπήκε και στα ρεκόρ Γκίνες για τις επαναλήψεις του και εξακολουθεί να έχει τεράστια τηλεθέαση κάθε Σαββατοκύριακο».
Ο ηθοποιός ανέφερε πως τόσο το «Κωνσταντίνου και Ελένης», όσο και το «Καφέ της Χαράς» αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές, ενώ εκείνος γνώρισε επαγγελματική και οικονομική άνοδο.
Μιλώντας στην εκπομπή «Τζενεράισον ΣΚ», ο Χάρης Ρώμας δήλωσε ότι το «Καφέ της Χαράς» σηματοδότησε καθοριστική καμπή στην καριέρα του: «Με το “Καφέ της Χαράς” εκτινάχθηκα ως καλλιτέχνης πρώτης γραμμής. Και οικονομικά, το κασέ μου τότε τετραπλασιάστηκε, βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, τότε η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε και σε αξιοποιούσε πραγματικά όταν είχες επιτυχία».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μίλησε και για την αγάπη που έδειξε το κοινό στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» τόσο την περίοδο που προβαλλόταν, αλλά και στη συνέχεια, καθώς για χρόνια το σίριαλ έπαιζε σε επανάληψη: «Οπωσδήποτε ξεχωρίζω, για λόγους λογικής, πράγματα που έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου. Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” δεν θα μπορούσε να μη διακριθεί, μπήκε και στα ρεκόρ Γκίνες για τις επαναλήψεις του και εξακολουθεί να έχει τεράστια τηλεθέαση κάθε Σαββατοκύριακο».
Ειδήσεις σήμερα:
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Γιατί η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι δεν ήθελε να σκεπάσουν το γυμνό σώμα του πατέρα του όταν πέθανε πάνω στο σεξ
Η στιγμή της καραμπόλας στη Θεσσαλονίκη - Βαν πέφτει σε αμάξι που πετάγεται στο παρμπρίζ οχήματος
Οι διαρρήκτες πήγαν να κάψουν τη σκάλα, μέσα σε 4 λεπτά εξαφάνισαν πολύτιμους θησαυρούς από το Λούβρο - Τι απαντά το Παρίσι για τα κενά ασφαλείας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα