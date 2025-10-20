Χάρης Ρώμας: Στο «Καφέ της Χαράς» το κασέ μου τετραπλασιάστηκε, κάναμε 60% τηλεθέαση

«Κωνσταντίνου και Ελένης», όσο και το «Καφέ της Χαράς» αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές, ενώ εκείνος γνώρισε επαγγελματική και οικονομική άνοδο.

εκπομπή «Τζενεράισον ΣΚ», ο Χάρης Ρώμας δήλωσε ότι το «Καφέ της Χαράς» σηματοδότησε καθοριστική καμπή στην καριέρα του: «Με το “Καφέ της Χαράς” εκτινάχθηκα ως καλλιτέχνης πρώτης γραμμής. Και οικονομικά, το κασέ μου τότε τετραπλασιάστηκε, βλέποντας ότι κάναμε 60% τηλεθέαση. Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε το επίπεδο της ζωής μου, τότε η ιδιωτική τηλεόραση σε πλήρωνε και σε αξιοποιούσε πραγματικά όταν είχες επιτυχία».





Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, μίλησε και για την αγάπη που έδειξε το κοινό στο «Κωνσταντίνου και Ελένης» τόσο την περίοδο που προβαλλόταν, αλλά και στη συνέχεια, καθώς για χρόνια το σίριαλ έπαιζε σε επανάληψη: « Οπωσδήποτε ξεχωρίζω, για λόγους λογικής, πράγματα που έμειναν τόσο ψηλά στην εκτίμηση και στην αγάπη του κόσμου. Το “Κωνσταντίνου και Ελένης” δεν θα μπορούσε να μη διακριθεί, μπήκε και στα ρεκόρ Γκίνες για τις επαναλήψεις του και εξακολουθεί να έχει τεράστια τηλεθέαση κάθε Σαββατοκύριακο ».

