Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο

Η κύρια αιτία των αντιπαραθέσεων που είχαν οι δύο άνδρες ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών - «Πάσσαρης» ήταν το προσωνύμιο του θύματος
Με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22, το πιο κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις, δολοφόνησε τον 52χρονο συγγενή του ο 23χρονος δράστης της εν ψυχρώ δολοφονίας, το απόγευμα της Κυριακής στο χωριό Ελός στην Κίσσαμο Χανίων, κατά τη διάρκεια πανηγυριού.
Το θύμα βρισκόταν κοντά στο τραπέζι του, μαζί με την παρέα του, όταν ο ανιψιός του εμφανίστηκε και τον πλησίασε σε απόσταση ενός μέτρου. Χωρίς να πει το παραμικρό, τον πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε τρέχοντας από το σημείο.
Η δολοφονία έγινε μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ατόμων, που σοκαρισμένοι περιέγραψαν τις στιγμές στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Χανίων.
Οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές και οικογενειακές διαφορές, οι οποίες είχαν κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα, και φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.
Το θύμα ήταν γνωστό στην περιοχή, αλλά και στην αστυνομία, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για καβγάδες και περιστατικά βίας, ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδέσποτα ζώα. Μάλιστα, το προσωνύμιό του ήταν «Πάσσαρης».
Πληροφορίες από την Κρήτη αναφέρουν πως τόσο ο δικηγόρος που θα αναλάβει τον δράστη όσο και η οικογένειά του έχουν επικοινωνήσει με την Ασφάλεια Χανίων, αναφέροντας πως ο 23χρονος σκοπεύει να παραδοθεί.
Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου δήλωσε ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.
Μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».
Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.
«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.
Συγκλονισμένος με την εν ψυχρώ δολοφονία του 52χρονου στη γιορτή Κάστανου δήλωσε ο γνωστός κρητικός καλλιτέχνης Νίκος Ζωιδάκης ο οποίος διασκέδαζε τον κόσμο στη γιορτή του κάστανου στο Έλος Κισσάμου.
Συγκλονισμένος ο Νίκος Ζωιδάκης
Μιλώντας στο patris.gr επεσήμανε πως η άγρια δολοφονία σημειώθηκε μετά το τέλος του γλεντιού. «Εμείς είχαμε ολοκληρώσει το πρόγραμμά μας, το γλέντι είχε τελειώσει. Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο της επιστροφής μας», ανέφερε σχετικά ο κ. Ζωιδάκης. «Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».
Ο Νίκος Ζωιδάκης με την ομάδα του ανέβηκαν στο πάλκο της γιορτής Κάστανου στη 1 το μεσημέρι και κάθισαν μέχρι τις 19:00 το απόγευμα.
«Το κλίμα κατά τη διάρκεια της γιορτής ήταν μία χαρά. Δεν υπήρξε κανένας άσκοπος πυροβολισμός. Κανένας από τους παρευρισκόμενους δεν έριχνε μπαλωθιές όπως διάβασα. Ούτε καν κάποια φασαρία δεν έγινε κατά τη διάρκεια του γλεντιού για να πάρουμε χαμπάρι. Το γλέντι κυλούσε με αρκετό κέφι. Άνθρωποι, οικογένειες και παιδιά χόρευαν και διασκέδαζαν και τίποτε δεν μαρτυρούσε την τραγική αυτή εξέλιξη», τόνισε μιλώντας στο patris.gr, ο κ. Ζωιδάκης.
