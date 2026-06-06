Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε Ελένη Βιτάλη με τη μητέρα του ενώ εκείνη έπαιζε κιθάρα, δείτε βίντεο
Ο Θοδωρής Φέρρης τραγούδησε Ελένη Βιτάλη με τη μητέρα του ενώ εκείνη έπαιζε κιθάρα, δείτε βίντεο
Ο τραγουδιστής ερμήνευσε μαζί με τη μητέρα του το τραγούδι «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» στο μπαλκόνι του σπιτιού τους
Ελένη Βιτάλη τραγούδησε ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του ενώ εκείνη έπαιζε κιθάρα, με τον ίδιο να μοιράζεται βίντεο στα social media.
Ο τραγουδιστής ανέβασε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok τη στιγμή που μαζί με την κυρία Αθηνά, η οποία ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μουσική όσο ζούσαν στη Νέα Υόρκη, ερμήνευαν το τραγούδι «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ο καφές μας».
Δείτε το βίντεο
Ο Θοδωρής Φέρρης είχε αναρτήσει πριν από έναν χρόνο άλλο ένα βίντεο με τη μητέρα του, από το ίδιο σημείο ξανά, με τους δυο τους να τραγουδούν Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτή τη φορά εκείνος έπαιζε κιθάρα.
Ο τραγουδιστής ανέβασε την Παρασκευή 5 Ιουνίου στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok τη στιγμή που μαζί με την κυρία Αθηνά, η οποία ασχολούνταν επαγγελματικά με τη μουσική όσο ζούσαν στη Νέα Υόρκη, ερμήνευαν το τραγούδι «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, σημειώνοντας στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Ο καφές μας».
Δείτε το βίντεο
@thodorisferris Ο καφές μας☕️ #duet ♬ πρωτότυπος ήχος - Θοδωρής Φέρρης
Ο Θοδωρής Φέρρης είχε αναρτήσει πριν από έναν χρόνο άλλο ένα βίντεο με τη μητέρα του, από το ίδιο σημείο ξανά, με τους δυο τους να τραγουδούν Στέλιο Καζαντζίδη. Αυτή τη φορά εκείνος έπαιζε κιθάρα.
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