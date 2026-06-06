Παππάς: Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πει όχι στην αυτοδιάλυση, ναι στις συνεργασίες

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο κ.Παππάς ζήτησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο

, για να ξεκαθαρίσει η στάση του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στην Κουμουνδούρου, ενώ υπογράμμισε πως υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Από πλευράς του, «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις» ανταπάντησε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Μάλιστα,

μετά το πέρας της συνεδρίασης, παρουσιάζοντας έναν «οδικό χάρτη» για τη λειτουργία του κόμματος στο εξής, περιλαμβάνοντας την εκλογική προετοιμασία του κόμματος.

Στη σημερινή συνεδρίαση της

του

Προοδευτική Συμμαχία κορυφώνεται η εσωκομματική σύγκρουση για τις προοδευτικές συνεργασίες, στη σκιά των χαμηλών δημοσκοπικών πτήσεων της Κουμουνδούρου, αλλά και

, ο οποίος καλωσόρισε τον









Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες,



Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην



ο στα... κοινωνικά δίκτυα, για να αποσύρει εν μέσω αντιδράσεων στην συνέχεια το διθυραμβικό σχόλιό του.Ήδη, η ατμόσφαιρα έχει «ζεσταθεί» από χθες, όταν συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος , για να προετοιμάσει την ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, όπου καταγράφηκαν και οι πρώτοι συσχετισμοί, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλο να κερδίζει μια πρώτη νίκη αναφορικά με την εισήγησή του.Στον πυρήνα αυτής βρέθηκε η στάση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απέναντι στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα , αφού «η διακήρυξη και η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αποτελούν μείζον πολιτικό γεγονός. Είναι μία θετική πολιτική εξέλιξη, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν αντιμετωπίζει αντιπαραθετικά», σημείωσε ο κ. Φάμελλος

Επιπλέον, ο ίδιος έκανε -και όχι τυχαία- λόγω για «μια πρωτοβουλία» και όχι ένα «κόμμα», «πρωτοβουλία που κινητοποιεί τους προοδευτικούς πολίτες, συμβάλλει θετικά στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου», όπως είπε, συμπληρώνοντας πως «στην προσπάθεια να φύγει αυτή η διεφθαρμένη και επικίνδυνη κυβέρνηση και να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, δεν περισσεύει κανείς. Θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Στεκόμαστε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, τη στηρίζουμε, δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά».



«Σε αυτό το νέο πλαίσιο, εργαζόμαστε ώστε να συμβάλλουμε και να συμμετέχουμε σε μία ευρεία ενωτική σύγκλιση και έκφραση των προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων, συλλογικοτήτων, προσωπικοτήτων, που είναι απαραίτητη για μία νικηφόρα εκλογική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, γνωρίζοντας μια άνετη πλειοψηφία στα μέλη του κομματικού οργάνου.