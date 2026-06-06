Δολοφονία Τζέιμς Χάντι: Αντιμέτωπος με ισόβια ο γιος της συντρόφου του, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια σύμφωνα με τη μητέρα του
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Τζέιμς Χάντι Δολοφονία

Δολοφονία Τζέιμς Χάντι: Αντιμέτωπος με ισόβια ο γιος της συντρόφου του, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια σύμφωνα με τη μητέρα του

Η Γουέντι Γκλέντχιλ δήλωσε πως ο γιος της είχε διακόψει την αγωγή του λίγες ημέρες πριν εκείνος ομολογήσει πως σκότωσε τον ηθοποιό με μαχαίρι

Δολοφονία Τζέιμς Χάντι: Αντιμέτωπος με ισόβια ο γιος της συντρόφου του, είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια σύμφωνα με τη μητέρα του
Ιωάννα Μαρίνου
Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και ισόβια βρίσκεται ο Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του ηθοποιού Τζέιμς Χάντι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του.

Σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, ο Γκλέντχιλ κατηγορείται για μία ανθρωποκτονία, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου σε κατοικία στην περιοχή Ταρζάνα της Καλιφόρνια.

Ο εισαγγελέας της κομητείας, δήλωσε ότι «κανείς δεν αξίζει να πεθαίνει με αυτόν τον τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι το θύμα «άξιζε να ζήσει τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του με τους ανθρώπους που αγαπούσε».



Ο Χάντι εντοπίστηκε αναίσθητος, έχοντας δεχθεί πολλαπλές μαχαιριές στο στήθος, και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με ηχητικό από κλήση στο 911, ο κατηγορούμενος φέρεται να δήλωσε: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας», ενώ κατά την άφιξη των αστυνομικών φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψή του

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Η μητέρα του, Γουέντι Γκλέντχιλ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει την κατηγορία, τονίζοντας ότι αγαπούσε τόσο τον Χάντι όσο αγαπά και τον γιο της.

Σε δηλώσεις της, ανέφερε ότι ο γιος της αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια, ενώ είχε διακόψει την αγωγή του λίγες ημέρες πριν το περιστατικό.

Ο κατηγορούμενος κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο Van Nuys. Εάν καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή από 26 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

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