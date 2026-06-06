Ο Νικ Τζόνας περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε σε πτήση με τον Γκλεν Πάουελ: Δημιουργήθηκε πρόβλημα και ένας από τους πιλότους έκλαιγε
Ο Νικ Τζόνας περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε σε πτήση με τον Γκλεν Πάουελ: Δημιουργήθηκε πρόβλημα και ένας από τους πιλότους έκλαιγε
Είναι μία εμπειρία από αυτές που δεν ξεχνάς ποτέ, ανέφερε ο τραγουδιστής, συμπληρώνοντας πως από τότε η φιλία του με τον ηθοποιό έγινε πιο δυνατή
Τις στιγμές τρόμου που έζησε σε πτήση με τον Γκλεν Πάουελ περιέγραψε ο Νικ Τζόνας, επισημαίνοντας πως είχε δημιουργηθεί πρόβλημα και στο τέλος ένας από τους πιλότους έκλαιγε.
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Live with Kelly and Mark την Παρασκευή 5 Ιουνίου για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο πως όλα πήγαν καλά τελικά.
Όπως ανέφερε, οι δύο τους βρίσκονταν στο Λας Βέγκας με φίλους και, κατά την επιστροφή τους, το αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα ισχύος λίγο μετά την απογείωση: «Υπήρξε ένα θέμα με το ρεύμα και αυτό δεν είναι ποτέ καλό», είπε χαρακτηριστικά.
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Με χιούμορ σχολίασε πως το περιστατικό συνέβη πριν ο Πάουελ αποκτήσει την εμπειρία που έχει σήμερα από ρόλους όπως στο Top Gun: Maverick, λέγοντας πως τότε ήταν «ο απλός Γκλεν Πάουελ» και όχι κάποιος που θα μπορούσε να προσγειώσει το αεροσκάφος.
Παρά την ένταση της στιγμής, ο Τζόνας τόνισε πως τελικά όλα κύλησαν ομαλά. Ωστόσο, η εικόνα που αντίκρισε μετά την προσγείωση τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση: «Σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήταν τόσο άσχημα όσο ένιωθα. Και μετά είδα έναν από τους πιλότους να κλαίει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν πραγματικά σοβαρό», δήλωσε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και το πλήρωμα καμπίνας έδειχνε εμφανώς ανήσυχο, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μία από αυτές που δεν ξεχνάς ποτέ».
Οι παρουσιαστές σχολίασαν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων που το ζουν μαζί, με τον Τζόνας να συμφωνεί πως από τότε διατηρεί στενή φιλία με τον Πάουελ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο τραγουδιστής μίλησε στην εκπομπή Live with Kelly and Mark την Παρασκευή 5 Ιουνίου για το περιστατικό που σημειώθηκε πριν από περίπου δέκα χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο πως όλα πήγαν καλά τελικά.
Όπως ανέφερε, οι δύο τους βρίσκονταν στο Λας Βέγκας με φίλους και, κατά την επιστροφή τους, το αεροπλάνο αντιμετώπισε πρόβλημα ισχύος λίγο μετά την απογείωση: «Υπήρξε ένα θέμα με το ρεύμα και αυτό δεν είναι ποτέ καλό», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
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Με χιούμορ σχολίασε πως το περιστατικό συνέβη πριν ο Πάουελ αποκτήσει την εμπειρία που έχει σήμερα από ρόλους όπως στο Top Gun: Maverick, λέγοντας πως τότε ήταν «ο απλός Γκλεν Πάουελ» και όχι κάποιος που θα μπορούσε να προσγειώσει το αεροσκάφος.
Παρά την ένταση της στιγμής, ο Τζόνας τόνισε πως τελικά όλα κύλησαν ομαλά. Ωστόσο, η εικόνα που αντίκρισε μετά την προσγείωση τον έκανε να συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρή ήταν η κατάσταση: «Σκέφτηκα ότι ίσως δεν ήταν τόσο άσχημα όσο ένιωθα. Και μετά είδα έναν από τους πιλότους να κλαίει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν πραγματικά σοβαρό», δήλωσε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και το πλήρωμα καμπίνας έδειχνε εμφανώς ανήσυχο, περιγράφοντας την εμπειρία ως «μία από αυτές που δεν ξεχνάς ποτέ».
Οι παρουσιαστές σχολίασαν ότι ένα τέτοιο περιστατικό δημιουργεί έναν ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ των ανθρώπων που το ζουν μαζί, με τον Τζόνας να συμφωνεί πως από τότε διατηρεί στενή φιλία με τον Πάουελ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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