Ο Νικ Τζόνας περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που έζησε σε πτήση με τον Γκλεν Πάουελ: Δημιουργήθηκε πρόβλημα και ένας από τους πιλότους έκλαιγε

Είναι μία εμπειρία από αυτές που δεν ξεχνάς ποτέ, ανέφερε ο τραγουδιστής, συμπληρώνοντας πως από τότε η φιλία του με τον ηθοποιό έγινε πιο δυνατή