Η κυοφορούμενη μετακίνηση Μαρινάκη αντί Κυρανάκη «ξεκλειδώνει» τον ανασχηματισμό: Οι καραμπόλες και οι επιλογές

Προς το υπ. Μεταφορών οδεύει ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος - Τα δύο σενάρια για την κάλυψη του κενού που θα δημιουργηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου - Αποφάσεις από Δευτέρα, λέει το Μαξίμου





Η πολιτική λογική της πρωθυπουργικής σκέψης πάντως έχει αρχίσει και αποκρυσταλλώνεται στους παροικούντες τη Ιερουσαλήμ. Και σε αυτό το πλαίσιο προβάλλει η περίπτωση του κυβερνητικού εκπροσώπου υπουργείο Μεταφορών αντί του κ. Κυρανάκη.







Υπό αυτή την έννοια, ζητείται ένα πρόσωπο που θα μπορεί να φέρει εις πέρας το μεταρρυθμιστικό έργο και παράλληλα ο κ. Μαρινάκης ανήκει στην ίδια πολιτική γενιά με τον κ. Κυρανάκη. Σημειωτέον, μιας και θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί των καθηκόντων του εκπροσώπου όταν προκηρύσσονταν οι εκλογές, συνεπώς αλλαγή θα είχαμε ούτως ή άλλως κάποια στιγμή στη θέση του πορτ-παρόλ.



Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, αρχής γενομένης από την προοπτική μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του, κάτι που αναμένεται να πράξει από Δευτέρα που επιστρέφει. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης εκ των πραγμάτων δεν έχει πάρει απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι στο Μαξίμου.



Το σενάριο Θεοδωρικάκου Η προοπτική μετακίνησης Μαρινάκη στο Μεταφορών ανοίγει ένα κενό στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ένα σενάριο που συζητείται εντόνως στο παρασκήνιο είναι η μετακόμιση του



Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να έμπαινε στην εξίσωση και μια θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας της ΝΔ, καθώς ο κ. Θεοδωρικάκος αυτή την περίοδο εκλέγεται στον Νότιο Τομέα της Β΄Αθηνών, όπου μάλιστα παρασκηνιακά έχει αναπτύξει μια άτυπη συνέργεια και με τον Νίκο Δένδια. Η επικοινωνιακή εμπειρία του κ. Θεοδωρικάκου είναι εγνωσμένη, ενώ ήταν στον πυρήνα του επιτελείου Μητσοτάκη στα χρόνια της αντιπολίτευσης, πριν μετατοπιστεί σε υπουργικές θέσεις από το 2019 και μετά. Εφόσον, όμως, δεν έχει καθήκοντα εκπροσώπησης, ο κ. Θεοδωρικάκος θα μπορούσε να παραμείνει και στο ψηφοδέλτιο του Νοτίου Τομέα.



Σε περίπτωση που ο κ. Θεοδωρικάκος μετακομίσει στο Μαξίμου, θα πρέπει να βρεθεί πρόσωπο και για το υπουργείο Ανάπτυξης, όπου η ακρίβεια αποτελεί και πάλι αγκάθι στα πλευρά της κυβέρνησης. Σε αυτό το σενάριο, δεν πρέπει να αποκλειστεί η υπουργοποίηση «γαλάζιου» βουλευτή ή η μετακόμιση κάποιου νυν υφυπουργού χωρίς να αντικατασταθεί.



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Οι επιλογές του εκπροσώπου Σε περίπτωση που ο κ. Θεοδωρικάκος μείνει στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει απλώς να βρει τον αντικαταστάτη του κ. Μαρινάκη είτε εκ των έσω είτε από άλλη θέση. Και σε αυτό το σενάριο το λογικό θα είναι να πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν πολιτεύεται με σταυρό, ώστε να μην υπόκειται και στους εκλογικούς περιορισμούς. Θα ήταν άλλωστε μάλλον παράταιρο να οριστεί τώρα ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα αλλάξει σε μερικούς μήνες.



Σε αυτό το σενάριο, οι επιλογές που ακούγονται στο παρασκήνιο είναι αρκετές. Μια περίπτωση, χωρίς πολλές πιθανότητες βεβαίως, είναι αυτή του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου που έκανε την αντίστοιχη δουλειά στις εκλογές του 2023. Επίσης, κορυφαίος υπουργός που συνομιλεί τακτικά με τον πρωθυπουργό έριξε στο τραπέζι το όνομα του Θεόδωρου Ρουσόπουλου που δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου στον βόρειο Τομέα, επιλογή που επίσης δεν μοιάζει να έχει αυτή την ώρα πολλές πιθανότητες. Κατά τα άλλα, έχουν πέσει στο τραπέζι το όνομα της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη που ετοιμάζεται να πολιτευτεί στα Δυτικά, ακόμα και της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου που έχει πάρει «φύλλο πορείας» για την Α’ Αθηνών.



Οι υφυπουργοί Παράλληλα, για το κενό Γιώργος Βρεττάκος, ο Διονύσης Σταμενίτης και η Μαριλένα Σούκουλη-Βιλιάλη να έχουν ακουστεί. Όμως σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ως φαβορί προβάλλει ο βουλευτής Φθιώτιδας, μηχανικός στο επάγγελμα και πρώην δήμαρχος Λαμιέων, Γιώργος Κοτρωνιάς.



Στη Βοστώνη, όπου βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο για reunion φοιτητών του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το νέο κυβερνητικό σχήμα που θα ανακοινωθεί την Πέμπτη, μετά και την τυπική εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της ΝΔ . Ο ίδιος προειδοποίησε την Παρασκευή τους συνεργάτες του ότι «τις επόμενες μέρες η ονοματολογία θα οργιάσει», καλώντας τους να είναι φειδωλοί καθώς μόνο αυτός έχει τις αλλαγές κατά νου.Η πολιτική λογική της πρωθυπουργικής σκέψης πάντως έχει αρχίσει και αποκρυσταλλώνεται στους παροικούντες τη Ιερουσαλήμ. Και σε αυτό το πλαίσιο προβάλλει η περίπτωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη προς μετακίνηση στοαντί του κ. Κυρανάκη.Φαινομενικά, η επιλογή μπορεί να μοιάζει τραβηγμένη, υπό την έννοια ότι ο κ. Μαρινάκης ανταποκρίνεται και με το παραπάνω στην αποστολή του κυβερνητικού εκπροσώπου και αν μη τι άλλο έχει επωμιστεί αρκετά projects και στο παρασκήνιο πέραν των καθηκόντων της δημόσιας εκπροσώπησης. Εντούτοις, ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει να θέλει να μην πέσουν οι ρυθμοί στο υπουργείο Μεταφορών , καθώς η ανάταξη του σιδηροδρόμου είναι ίσως το πιο δύσκολο project της δεύτερης τετραετίας της ΝΔ και οι επόμενοι μήνες συνδέονται με πολλά και δύσκολα «παραδοτέα».Υπό αυτή την έννοια, ζητείται ένα πρόσωπο που θα μπορεί να φέρει εις πέρας το μεταρρυθμιστικό έργο και παράλληλα ο κ. Μαρινάκης ανήκει στην ίδια πολιτική γενιά με τον κ. Κυρανάκη. Σημειωτέον, μιας και θα είναι υποψήφιος στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών θα έπρεπε ούτως ή άλλως να παραιτηθεί των καθηκόντων του εκπροσώπου όταν προκηρύσσονταν οι εκλογές, συνεπώς αλλαγή θα είχαμε ούτως ή άλλως κάποια στιγμή στη θέση του πορτ-παρόλ.Μετά τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών, αρχής γενομένης από την προοπτική μετακίνησης του κυβερνητικού εκπροσώπου, το Μέγαρο Μαξίμου διαμηνύει ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει πάρει ακόμα τις αποφάσεις του, κάτι που αναμένεται να πράξει από Δευτέρα που επιστρέφει. Άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης εκ των πραγμάτων δεν έχει πάρει απόφαση για το τι μέλλει γενέσθαι στο Μαξίμου.Η προοπτική μετακίνησης Μαρινάκη στο Μεταφορών ανοίγει ένα κενό στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο μπορεί να καλυφθεί με δύο τρόπους, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες. Ένα σενάριο που συζητείται εντόνως στο παρασκήνιο είναι η μετακόμιση του Τάκη Θεοδωρικάκου στο Μέγαρο Μαξίμου, σε θέση υπουργού Επικρατείας με καθήκοντα και επικοινωνιακού συντονισμού και την ενεργοποίηση ενός ακόμα προσώπου σε θέση αναπληρωτή κυβερνητικού εκπροσώπου.Σε αυτή την περίπτωση, ενδεχομένως να έμπαινε στην εξίσωση και μια θέση στοτης ΝΔ, καθώς ο κ. Θεοδωρικάκος αυτή την περίοδο εκλέγεται στον Νότιο Τομέα της Β΄Αθηνών, όπου μάλιστα παρασκηνιακά έχει αναπτύξει μια άτυπη συνέργεια και με τον Νίκο Δένδια. Η επικοινωνιακή εμπειρία του κ. Θεοδωρικάκου είναι εγνωσμένη, ενώ ήταν στον πυρήνα του επιτελείου Μητσοτάκη στα χρόνια της αντιπολίτευσης, πριν μετατοπιστεί σε υπουργικές θέσεις από το 2019 και μετά. Εφόσον, όμως, δεν έχει καθήκοντα εκπροσώπησης, ο κ. Θεοδωρικάκος θα μπορούσε να παραμείνει και στο ψηφοδέλτιο του Νοτίου Τομέα.Σε περίπτωση που ο κ. Θεοδωρικάκος μετακομίσει στο Μαξίμου, θα πρέπει να βρεθεί πρόσωπο και για το, όπου η ακρίβεια αποτελεί και πάλι αγκάθι στα πλευρά της κυβέρνησης. Σε αυτό το σενάριο, δεν πρέπει να αποκλειστεί η υπουργοποίηση «γαλάζιου» βουλευτή ή η μετακόμιση κάποιου νυν υφυπουργού χωρίς να αντικατασταθεί.Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση θα λάβει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που επιστρέφει στη βάση του τη Δευτέρα, ενώ στις ΗΠΑ θα έχει χρόνο να σκεφτεί τις επιλογές του. Ούτως ή άλλως, μέχρι την Πέμπτη που θα ανακοινωθούν οι όποιες αλλαγές ο χρόνος είναι υπεραρκετός.Σε περίπτωση που ο κ. Θεοδωρικάκος μείνει στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Μητσοτάκης θα πρέπει απλώς να βρει τον αντικαταστάτη του κ. Μαρινάκη είτε εκ των έσω είτε από άλλη θέση. Και σε αυτό το σενάριο το λογικό θα είναι να πρόκειται για ένα πρόσωπο που δεν πολιτεύεται με σταυρό, ώστε να μην υπόκειται και στους εκλογικούς περιορισμούς. Θα ήταν άλλωστε μάλλον παράταιρο να οριστεί τώρα ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος που θα αλλάξει σε μερικούς μήνες.Σε αυτό το σενάριο, οι επιλογές που ακούγονται στο παρασκήνιο είναι αρκετές. Μια περίπτωση, χωρίς πολλές πιθανότητες βεβαίως, είναι αυτή του υπουργού Επικρατείαςπου έκανε την αντίστοιχη δουλειά στις εκλογές του 2023. Επίσης, κορυφαίος υπουργός που συνομιλεί τακτικά με τον πρωθυπουργό έριξε στο τραπέζι το όνομα τουπου δεν θα είναι υποψήφιος εκ νέου στον βόρειο Τομέα, επιλογή που επίσης δεν μοιάζει να έχει αυτή την ώρα πολλές πιθανότητες. Κατά τα άλλα, έχουν πέσει στο τραπέζι το όνομα της αναπληρώτριας υπουργού Υγείαςπου ετοιμάζεται να πολιτευτεί στα Δυτικά, ακόμα και της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔπου έχει πάρει «φύλλο πορείας» για την Α’ Αθηνών.Παράλληλα, για το κενό στο υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά , εξετάζονται λύσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, με ονόματα όπως ο, οκαι ηνα έχουν ακουστεί. Όμως σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες ως φαβορί προβάλλει ο βουλευτής Φθιώτιδας, μηχανικός στο επάγγελμα και πρώην δήμαρχος Λαμιέων, Γιώργος Κοτρωνιάς.

Στο ίδιο παζλ κινήσεων εντάσσεται και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, προορίζεται για θέση υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, με αντικείμενο την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με δεδομένη την εγγύτητα του κ. Χατζηβασιλείου με τον πρωθυπουργό, κάποιοι σκέφτονται ότι θα μπορούσε να παίξει ακόμα και για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, αν και ο ίδιος δύσκολα θα άφηνε τον σταυρό στις Σέρρες.